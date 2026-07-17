Судя по медийной картинке, «картоночный Майдан» на Украине буквально бушует, а Зеленский получил открытый мятеж.

Global Look Press

Уволенный с должности министр обороны Михаил Федоров (пришедший на должность с позиции вице-премьера по цифровой трансформации) не просто отказался от других предложений, а выступил с разгромной критикой власти.

В привычном уже стиле американских бизнес-гуру он вышел на пресс-конференцию в формате стенд-ап с большим экраном и публично раскритиковал решение о своей отставке, жестко проехался по главкому ВСУ Александру Сырскому, заявив, что его подходами Украина в войне не победит. Что заскорузлые военачальники «гнобят таланты», не давая дорогу эффективным генералам и офицерам. При этом на стороне мятежника — улица с кричащей молодежью и кричащими надписями на картонках и мировая пресса.

Буквально через час после начала протестов в The Economist, этой «иконе» европейской аналитики, дал на первой полосе информацию о том, как неправ Зеленский, и какой хороший парень этот Фёдоров. Хотя он точно не бизнес-гуру, не поп-звезда и далеко не первый по влиянию министр в украинском правительстве.

На первую полосу и в электронной, и в бумажной версии вынесла тему и британская Financial Times: «Тысячи украинцев протестуют против увольнения Зеленским министра обороны». Это то, что в медиа называется «фокусировкой», задающей тон последующих публикаций.

Дальше практически под копирку начинают работать крупнейшие мировые медиа. «Смещённый министр обороны обнажил раскол в центре военных усилий Украины» и «Зеленский назначает нового руководителя оборонного ведомства, пытаясь погасить политический кризис», пишет Reuters. Associated Press сообщает, что «перестановка Зеленского в оборонном руководстве вызвала гнев».

The Guardian добавляет, как «возмущение увольнением министра обороны затмило последний визит Стармера в качестве премьер-министра». А New York Post идёт ещё дальше: «Зеленский увольняет министра обороны, которому приписывают успешную украинскую стратегию применения беспилотников».

В общем, в аналогичной тональности дали информацию все крупнейшие мировые издания, а помимо этого, сработали десятки менее заметных СМИ. Складывается впечатление, что все эти тексты писались по одной методичке: меняются только названия изданий, а смысл остаётся одинаковым.

Фёдоров уже оказывается не только борцом с коррупцией, но и едва ли не главным архитектором всей украинской беспилотной революции, а ответственность за протесты полностью перекладывается на Зеленского. Увольнение популярного реформатора стало причиной политического кризиса и массового недовольства.

Только выглядит всё это как заранее подготовленная и хорошо организованная информационная кампания. Которая проходит на фоне практически абсолютной тишины со стороны европейских политиков.

Практически никто из них публично не вступился за Фёдорова. Единственным исключением стал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, который сделал максимально осторожное заявление, мол, отставка стала большой неожиданностью.

Но немедленно добавил, что «для нас очень важно продолжать то, что мы начали — особенно в отношении финансирования Украины. 60 миллиардов — это огромная сумма. Мы с Михаилом Федоровым и Сергеем Боевым хорошо сработались. Утвержденный первый перечень вооружения и первый график (использования европейского финансирования — ред.), касающийся производства дронов. Все договоренности и процедуры как со стороны Украины, так и со стороны ЕС работают эффективно, и первые средства уже поступили в Украину».

То есть главным предметом беспокойства в его словах оказалась не сама кадровая перестановка, а судьба огромных финансовых потоков, которые уже были запущены и должны продолжить работать.

И вот в этой точке содержится главный смысл происходящего, который ускользает от большинства тех, кто высказывается по теме. Поскольку, как утверждают собственные источники ИА Регнум в Киеве, окончательное решение об отставке Михаила Фёдорова приняла… глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен!

Напомним, 12 июля Владимир Зеленский объявил об отставке правительства Юлии Свириденко. После этого несколько дней обсуждались самые разные сценарии: Фёдорова называли кандидатом на пост премьера, вице-премьера, допускали также, что он сохранит свой нынешний пост.

Причина этих прогнозов была максимально простой: за «цифровым мальчиком» стоят могущественные олигархи Виктор Пинчук и Томаш Фиала, представляющие на Украине структуры Сороса, Ротшильдов, Демократическую партию США и корпорацию Black Rock, основного держателя украинского внешнего коммерческого долга.

Поэтому мало кто всерьёз допускал, что Фёдоров вообще покинет власть. Однако 15 июля в Киев приезжает Урсула и, как утверждают источники, ставит вопрос жёстко: мальчик должен уйти.

Причина же связана с немецкой компанией Helsing. Как мы уже рассказывали, основал её Гюнтер Шерф — бывший помощник Урсулы ещё во времена, когда она возглавляла Министерство обороны Германии. Именно Helsing поставляет Украине два типа беспилотников по астрономическим контрактам.

Украинские блогеры утверждали, что по контрактам Минобороны цена этих дронов превышала их себестоимость примерно в шестнадцать раз.

Наши источники утверждают, что Фёдоров распорядился начать юридическую подготовку к расторжению контрактов с Helsing и связанными с ней посредническими структурами. По факту, он затронул интересы людей, находящихся на самом верху европейской системы принятия решений.

А на кону находятся гигантские деньги. Речь идёт о европейской кредитной программе объёмом в 90 млрд евро, из которых примерно 60 млрд предназначены для оборонных проектов — о чем и переживал Кубилюс.

Формально средства направляются украинским производителям, но в действительности значительная часть контрактов завязана на европейские компании или совместные предприятия с европейскими партнёрами.

Именно вокруг распределения этих десятков миллиардов сегодня и разворачивается главное аппаратное противостояние между группами, одну из которых представляет Фёдоров как администратор, а другую — Урсула и её дружок Фридрих Мерц. То есть, борьба идёт не столько за влияние на украинскую политику, сколько за контроль над крупнейшими финансовыми потоками европейской оборонной программы.

Спруты дерутся в Зазеркалье, а снаружи идёт лёгкая рябь в виде протестующих с картонками в руках.

Как одно из следствий, падение Федорова превращается в подъем: ему начинают строить самостоятельную политическую карьеру. И именно «картоночный Майдан» и масштабная медийная кампания в украинских и мировых СМИ по поводу его отставки становятся стартовой площадкой этого проекта.

Так что для Зеленского возникает крайне неприятная дилемма. Либо позволить Михаилу Альбертовичу превратиться в новую проевропейскую политическую икону, получив оппозицию, которую нельзя избивать до крови в «спортзале» СБУ, либо вернуть его во власть, передав ему огромный политический ресурс и вступив в конфликт с Сырским и фон дер Ляйен одновременно.

Когда-то похожий консенсус сложился вокруг Виктора Ющенко, которого двинули против Леонида Кучмы и донецкого клана. Тогда объединились Запад, грантовые структуры, частично предавшие силовики и часть украинских элит. Подобную конструкцию уже пытаются выстроить уже в новых реалиях.

Помимо вывода людей на улицы, помимо масштабной медийной кампании на Украине, и демаршей вроде того, что устроил клиент Пинчука, народный депутат Мыкыта Потураев, публично сложивший мандат, они начали наносить точечные удары по людям Зеленского.

17 июля, например, подконтрольное «соросятам» издание «Слідство.Інфо» опубликовало расследование против главы Государственного бюро расследований Алексея Сухачёва, которого считают человеком главного по силовикам в Офисе президента Олега Татарова.

Главный акцент расследования — 143 объекта недвижимости, записанные на брата Сухачёва, а коррупция — единственная на сегодня тема, на которой можно «подвесить» любого. Включая и самого Зеленского, на котором и так висят тяжким грузом делишки его друга Тимура Миндича и прочий неприятный багаж.

Да, пока Фёдоров оставался на должности и активничал, он объективно превращался в потенциального конкурента «гаранта Конституции». Зато теперь это превращение многократно ускорилось.

Пока протесты не поддерживают западные политики и чиновники. Но история на этом, судя по всему, не заканчивается. Ротшильды и прочие «обиженные» вряд ли спокойно смирятся с уплывающими миллиардами. И они неизбежно начнут подключать уже собственные политические ресурсы и своих европейских союзников.

Пока «картоночный майдан» выглядит скорее бутафорским, символическим и довольно беззубым. Он создаёт информационный фон, но пока не представляет непосредственной угрозы власти Зеленского. Однако украинская политика уже не раз показывала, насколько быстро подобные процессы способны переходить в совершенно иную фазу.

Если в конфликт полноценно включатся внешние центры влияния, нынешнее медийное давление вполне может перерасти в гораздо более жёсткое политическое противостояние. Тогда речь пойдёт уже не только о протестах и информационных атаках, но и о серьёзнейшем внутреннем кризисе, и возможно большой крови, и перевороте.

А это, в свою очередь, неизбежно скажется и на ситуации на фронте, и на итогах войны как таковой.