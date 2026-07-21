Политический процесс в Киеве и других крупных городах бурлит, и грантовая среда с околополитической тусовкой откровенно наслаждаются происходящим.

ИА Регнум

Уже который день продолжаются протесты так называемого «картоночного майдана», и пятый день подряд главной телевизионной картинкой страны становится небольшая площадь перед театром имени Ивана Франко в центре столицы.

Выбрана она совершенно не случайно — это чисто технологическое и медийное решение. На крохотной площади, находящейся в пяти минутах ходьбы от Майдана Незалежности, гораздо легче создать иллюзию массового народного протеста, чем на самом Майдане. Если бы этих же людей вывели туда, к той самой стеле, стало бы очевидно, насколько немногочисленна вся «акция протеста».

Среди её участников наверняка есть и городские сумасшедшие, и идейные активисты. Но основную массу всё же составляют профессиональные протестующие, работающие за деньги. Причём оплачивают всё это вполне конкретные и давно известные люди — олигархи Виктор Пинчук и Томаш Фиала, использующие улицу как инструмент давления на Зеленского.

Например, Центр противодействия коррупции, который раньше существовал за счёт финансирования посольства США и USAID, а теперь, по сути, переориентировавшийся на Лондон и группу Пинчука, опубликовал анонс большого материала с весьма показательной фразой: «Президент Зеленский думает, что люди устанут ходить на протесты. Нет, не устанут».

И действительно, пока не решены задачи, ради которых вся эта история кукловодами и запускалась, сворачивать протестную кампанию никто не собирается.

Целью её, конечно же, вовсе не является возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны, зато отставка главкома ВСУ Александра Сырского — вполне актуальное требование. Которое ставит «верховного главнокомандующего» в очень непростую ситуацию.

Так что Зеленский, по всем канонам имитации бурной деятельности, устроил настоящие смотрины возможных сменщиков Сырского. Хотя как минимум до 18 августа реальная отставка тому не грозит. Разве что он сам подаст рапорт, но даже в этом случае окончательное решение должна принимать Верховная Рада, а она ушла на каникулы.

Кроме того, представление на назначение нового главнокомандующего может внести только министр обороны, а сейчас этот пост занимает лишь исполняющий обязанности эсбэушник Евгений Хмара.

Список приглашённых в кабинет большого серого здания на улице Банковой весьма показателен. Помимо откровенно лояльных Сырскому людей, таких как командующий десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол и начальник генерального штаба ВСУ Владимир Горбатюк, на собеседование явились наиболее радикальные командиры.

Среди них Андрей Билецкий**, возглавляющий Третий штурмовой корпус, командующий корпусом «Хартия» Игорь Оболенский, «азовец»* Денис «Редис» Прокопенко, командующий корпусом Национальной гвардии, и ряд других заметных фигур.

При этом одним из возможных претендентов на замену Сырскому по-прежнему называют попритихшего, но все еще генерала Кирилла Буданова**.

Но, повторимся, на данном этапе всё происходящее выглядит скорее политической бутафорией, чем подготовкой к немедленной смене главнокомандующего. Пока юридических и политических условий для такой перестановки попросту нет. Хотя если вопрос об отставке Сырского всё же будет окончательно дожат, выбирать Зеленскому придётся именно из этих людей — другого кадрового резерва у него попросту нет.

Практически одновременно последовала и реакция самого главкома. Он публично заявил, что никакого конфликта с ушедшим из минобороны Фёдоровым якобы не существует, что всё происходившее было обычным рабочим процессом и никаких личных претензий у него нет. И такая примирительная риторика полностью укладывается в нынешнюю логику Банковой: поскольку отставка Сырского пока не просматривается, ему необходимо продолжать работать. А значит информационный кризис вокруг собственной фигуры следует максимально сгладить.

При этом протестующие и поддерживающие их медиа всё активнее продвигают кандидатуру генерала Михаила Драпатого. Для Банковой он уже давно является весьма неудобной фигурой. Ещё год назад его фактически вытеснили с должности командующего Сухопутными войсками после коррупционной истории со «стеной дронов».

Тогда его отправили на периферию, но полностью из системы не убрали. По сути, Драпатого сохранили как постоянный инструмент давления на самого Сырского, чтобы тот понимал: альтернатива всегда существует.

Такова текущая расстановка сил, и на первый взгляд положение Зеленского пока выглядит вполне прочным. Европейские политики и чиновники в конфликт открыто не вмешались, брюссельские структуры ограничиваются молчанием. Однако это вовсе не означает, что кризис исчерпан.

Скорее наоборот. Ситуация всё больше напоминает события времён «евромайдана», когда первым главным требованием протестующих стала отставка министра внутренних дел Виталия Захарченко. Тогда многие говорили, что стоит Януковичу пожертвовать им — и протесты закончатся.

На самом деле произошло бы обратное: выполнив первое требование, власть лишь показала бы слабость, после чего появились бы новые требования и давление только усилилось. Именно поэтому нынешняя история выглядит гораздо шире вопроса одной кадровой перестановки. Речь идёт именно о попытке последовательно навязать Зеленскому политическую повестку и заставить его идти на всё новые уступки.

В 2014-м Янукович Захарченко не убрал и тот всё это время оставался главным триггером, постоянной точкой приложения усилий для медиа, активистов, блогеров и пропагандистов. То же самое происходит и сейчас.

Поскольку — и тут мы подошли к самому главному, — задачи у тех, кто стоит за «возвращением Фёдорова», которого не случится ни при каких обстоятельствах, стоят в получении контроля над концерном «Укроборонпром».

Ещё при прошлой власти он был одной из крупнейших кормушек. Затем он сохранился как важнейший источник доходов уже для окружения Зеленского. Сейчас же, особенно после взрыва склада боеприпасов в Вишнёвом и отставки руководителя, группа Пинчука, Фиалы и их партнёров непублично требуют передать жирный кусок под своё управление.

Поставить собственных менеджеров, контролировать производство, распределение оборонных контрактов и, соответственно, финансовые потоки.

Вторая задача — сохранить все те оборонные контракты, которые Фёдоров успел провести через министерство обороны. После его отставки именно эти соглашения первыми предложили пересмотреть или вовсе отменить люди, убедившие Зеленского избавиться от энергичного и публичного министра.

Реальные требования организаторов нынешнего протеста предельно прагматичны: речь идет о десятках миллиардов евро.

Ну и есть ещё третья, не менее важная задача протестов — сформировать личную политическую репутацию Михаила Фёдорова. По сути, нынешняя протестная кампания превращает его в самостоятельного политика, создавая ему образ популярного реформатора, пострадавшего в борьбе с коррупцией и аппаратными интригами.

Фёдоров выглядит совсем не так, как унылые лица со шлейфом некрасивых поступков, стоявшие на сцене Майдана образца 12-летней давности. Он молодой, современный, выходец из IT, хорошо говорит, не имеет ярко выраженного коррупционного прошлого. Уже сейчас он подаётся как главный сторонник реформ, главный борец с коррупцией и человек, требующий отставки «совка» Сырского, который «воюет неправильно».

Получается практически идеальная заготовка для новой прозападной «иконы».

Так что, если Зеленский созовет внеочередную сессию парламента или дождётся 18 августа и всё же отправит Сырского в отставку, это будет воспринято украинской элитой и его оппонентами как демонстрация слабости. Если же не уволит — давление только усилится. Тогда начнётся системная кампания по дальнейшей токсикации самого Зеленского.

В публичное пространство будут всё активнее вытаскивать истории, похожие на скандал с полком «Скала», связывать их с Сырским, вновь поднимать тему гибели братьев Мосейчуков, запытанных и расстрелянных «защитниками» и т.п.

К этому добавят все неудачи на фронте, которые будут максимально персонализироваться и связываться уже не только с нынешним главкомом, но и с верховным главнокомандующим. Логика кампании будет предельно простой: если Зеленский продолжает удерживать неудачника на должности, значит он несёт полную политическую ответственность за все военные поражения, кадровые ошибки и внутренние конфликты в армии.

Ну, а варианты замены тоже ничего не дают.

Первый — назначить полностью лояльного человека, например откровенного недалёкого западенца Апостола или Горбатюка, то есть людей из команды самого Сырского. Тогда управляемость армии в целом сохранится, но политический ущерб уже будет нанесён: все увидят, что Зеленский всё-таки прогнулся под давлением протестов и информационной кампании.

Второй вариант — назначить фигуру с собственными политическими амбициями из списка выше. Тогда новый главком почти неизбежно начнёт строить политическую карьеру, а Зеленский рискует потерять полноценный контроль над армией.

Максимум, что он может сделать, — тянуть время. И в этом смысле грантовая среда действительно права: до смерти надоевший всем «пересидент» будет откладывать окончательное решение настолько долго, насколько сможет.

Для организаторов же протестов ситуация практически беспроигрышная.

Есть и ещё один важный момент. Пока «картоночный майдан» выглядит абсолютно травоядным. Но при желании его очень легко превратить в точную копию событий конца 2013 года.

Представьте ситуацию: к площади Франко подъезжают микроавтобусы без номеров, из них выбегают люди в форме и балаклавах, объявляют проверку документов, начинают кого-то задерживать, избивать, а затем появляются первые погибшие. Это будет практически калька со знаменитого «звірячого побиття», после которого «мирный протест» из локальной акции превратился в полномасштабное политическое противостояние, завершившееся государственным переворотом, гражданским конфликтом в Донбассе и последующей войной.

Такой сценарий вполне может быть реализован как третьей стороной, так и самими организаторами протеста. И Зеленский не может этого не понимать.

Да, пока европейские и евроатлантические политики предпочитают молчать. Но это лишь вопрос времени. Если возникнет необходимость сильнее надавить на Зеленского, они очень быстро начнут публично выступать в защиту Фёдорова.

Что же касается Сырского, то в конечном итоге его всё равно отправят в отставку. Собственных амбиций в политике у него нет, поэтому, скорее всего, он тихо уйдёт, сохранив всё, что успел наворовать за годы службы.

Попытки впоследствии привлечь его к ответственности за отдельные решения, вероятно, будут предприниматься, но история показывает, что даже после громких расследований иловайской катастрофы никто из высшего военного руководства так и не понёс реальной ответственности.

Поэтому и в случае Сырского вероятность такого развития событий представляется невысокой. Что же до Зеленского, то в долгосрочной перспективе его политическое будущее выглядит всё более неопределённым, а круг возможных сценариев для него продолжает сужаться.

*террористическая организация, запрещенная в РФ

**внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов