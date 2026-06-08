Мой уже покойный сосед, дед Богдан, каждый месяц, после получения пенсии, ездил с супругой на Галицкий базар Львова, где покупал большой шмат сала, сальтисон и шпондер (сочный копченый подчерёвок). И с удовольствием потчевал себя.

ИА Регнум

А зимой жена Богдана любила отрезать небольшой кусочек, нацепить его на ниточку и кормить синиц.

Угоститься хорошим салом, передать кому-то из близких и друзей, привезти кому-то в подарок — для Украины это всегда было чем-то вроде священнодействия. Так же, как выбор «правильного» куска на рынке — чтобы шкурка была мягкая и шмаленая соломой, цвет и текстура соответствовали самым высоким стандартам и запах был идеальный.

Что уж говорить про «генеральское сало» с мясными прожилками, которое всегда торговали в две цены.

Употребление соленого свиного жира присуще многим народам — с ним хорошо знакомы поляки, литовцы, немцы, естественно, и белорусы не отстают. Но только украинцы смогли сделать из этого культ и у всех соседей ассоциировались именно с салом, любовь к которому была одновременно и предметом постоянных шуток: «Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать».

Или даже издёвок, когда на волне ура-патриотизма начались такие акции, как выкладывание рекордного бутерброда в форме трезубца весом более 200 кг, как это случилось в 2017 году в Херсонской области.

Тем не менее куда бы ты ни собирался ехать — принимающая сторона обязательно просила привезти выдающегося качества продукт, который в народе совершенно не напрасно называют «наркотик». Потому что оторваться невозможно.

Теперь же очередным выдающимся успехом «новой Украины» является то, что сало и свинину люди тащат из Польши контрабандой. Кроме шуток: в феврале 2026 года на Волыни мужчина попытался ввезти 12 тонн свиного сала и мяса, хотя по декларации товар значился как говяжий жир.

А в апреле пенсионер из Львовщины лично попался на попытке ввоза более 30 килограммов свиного мяса и сала исключительно для собственных нужд — он утверждал, что в Польше у него живет сын, который держит хозяйство. Мясо у пенсионера, естественно, конфисковали, но вопрос остался.

Зачем мировым чемпионам по салу так мучаться?

Ответ прост: свиноводство на Украине практически уничтожено, и самый распространенный, доступный продукт не просто потерял в качестве — он становится недоступным.

Ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский больше не снимет клип «Сало», убоясь народного гнева. Теперь за кило на рынке просят от 200 до 800 гривен (400-1300 руб.), в зависимости от качества, и упомянутое «генеральское» стоит по верхней планке, за тысячу. А выбора, как раньше, нет.

Есть импортный продукт, постепенно вытесняющий отечественное и домашнее. Львовянин Степан жалуется в беседе с ИА Регнум: «Жена купила в торговой марке «Галицкая свежина» польское копченое сало. Я не ел — резкий запах мочи, вероятно, сделали из некастрированного вепря. И цена за килограмм — более 250 гривен».

Но деваться некуда — прилавки всё больше захватывает польский товар. К слову, мягкое белое сало, тающее на языке, в самой Польше относится к категории премиум, цены на него выставляют из расчета 100 граммов. В ходу сырокопчёный «бочек», с трудом жующийся и застревающий в горле.

А везти из Украины такое нельзя: согласно польскому законодательству, ввоз сала и иной продукции животного происхождения запрещен. За это можно заработать штраф от 200 злотых (ок. 4000 рублей). Поэтому пример того пенсионера-контрабандиста — это решение проблемы и для тех, кто сбежал в Польшу, и для членов их семей на родине.

Точнее, предполагалось, что это будет решение, но вышло иначе.

Между тем других вариантов остаётся немного. В советскую эпоху, которая в современной Украине обросла мифами об ужасных голодоморах, в УССР насчитывалось до 20 млн свиней и свинина была главным видом мяса. Так было вплоть до 1990 года, когда поголовье начало постепенно уменьшаться.

Уже при «тиране Януковиче» в стране насчитывалось до 8 млн голов, половину из которых выращивали в частных хозяйствах. Никто тогда даже представить не мог, что эти цифры будут вспоминать с грустью и ностальгией.

Чтобы на выходе получилось хорошее, вкусное мясо и высокого качества сало, свинью нужно правильно кормить. Она не ест помои — тем более когда растят для себя. В ходу кукуруза, картошка, другие сезонные овощи (например, массовый и копеечный кабачок), хрюшку потчуют сывороткой и молоком.

А кто теперь может себе позволить такую роскошь? Рабочих рук нет, за скотиной ходить некому — всех мужиков выгребли на войну.

Сильный рост цен на комбикорма, топливо, ветеринарные медикаменты и прочее привели к тому, что выращивать свиней обычным крестьянам попросту невыгодно, никакого навара, а в большинстве случаев — еще и уйдешь в минус. В среднем на покупку одного поросенка (в зависимости от породы) уйдет от 2 до 5 тыс. гривен (3,6-9 тыс. руб.).

Больше всего придется потратиться на корма, до 8 тысяч гривен за тонну зерна либо 25-38 тыс. гривен (55,5-84,4 тыс. рублей) за тонну комбикорма. Придется закупить разных ветпрепаратов на несколько сотен или тысяч гривен — смотря сколько свиней.

В итоге на выращивание одной животины уйдет от 7 до 10 тыс. гривен. (12-16 тыс. рублей). Если продать ее оптовикам, то и получишь около десятки. Выгоднее самому разделать и продать на рынке, но это куча хлопот — везти, хранить, платить за место, стоять торговать.

Житель Радеховского района Львовской области Роман делится с ИА Регнум соображениями:

«Раньше, когда дети еще учились в школе, у нас было большое хозяйство — корова, пять свиней, 25 уток и столько же курей. Теперь у меня только птица. Дети разъехались, дочь живет в Италии. Я с женой такое хозяйство уже не потяну — нет сил и денег».

На фермах выращивание свиней обойдется дешевле, 5-8 тыс. гривен за голову, поскольку корма закупаются оптом, со скидками, да только не всё так просто.

В последнее время украинское свиноводство страдает от африканской чумы свиней (АЧС).

В стране нет единой легальной вакцины, многие фермеры стараются утаить информацию о вспышках инфекций в своих хозяйствах. Поскольку в регионах, где обнаружены вспышки АЧС, уничтожению подлежит всё поголовье свиней, включая здоровых животных.

Буквально на днях вырезали всех свиней в с. Вакулово Криворожского района Днепропетровской области.

«Территория нашей общины разделена на зоны, на очаг заражения и наблюдения. В зоне заражения были изъяты все свиньи и сожжены. Даже если они были здоровы, не было гарантий, что они не имели риска заболеть потом», — прокомментировала ситуацию управляющая делами исполнительного комитета Вакуловского сельсовета Светлана Рященко.

По подсчетам главы ассоциации «Мясная отрасль» Николая Бабенко, в 2024 г. АЧС уничтожила до 40% свиноводства Украины, более 2 млн голов. При этом компенсация для промышленных производителей не предусмотрена — деньги получают только физлица. Выплата им начисляется за живой вес к моменту утилизации, но на практике многие селяне не получают за уничтоженных животных ничего.

И после пребывают в уверенности, что всё это — сговор для того, чтобы в магазинах количество невкусного польского бочка только нарастало.

«Многие животные были здоровые. Не предоставили никаких лабораторных доказательств того, что была вспышка чумы. Потыкали бумажками и стали уничтожать свиней. А где гарантия, что потом убитых здоровых свинок не продали? Это делается для того, чтобы убить отечественного производителя, расчистить рынок для европейских фермеров. Мы им мешаем — конкуренты. А так — будем покупать нашу продукцию, нашпигованную химией. Потом наши сволочи будут рассказывать про голодоморы, устроенные Советами. А сейчас что происходит?» — рассказывает ИА Регнум про массовый забой 2024 года Игорь, мелкий фермер из Киевской области.

Ну и, само собой, война тоже забирает своё — горят фермы, гибнут животные. В итоге на Украине, согласно последним подсчетам, осталось примерно 4,5 млн свиней, львиная доля которых выращена на предприятиях и 1,26 млн в хозяйствах крестьян, что на 22% меньше даже в сравнении с 2025 годом. И прогноз таков, что в ближайшие годы их останется 2-3 миллиона.

Уже тогда Украина импортировала 30,8 тыс. тонн свинины на более чем 80 миллионов долларов, а за январь–апрель 2026 г. закупила еще 6 тыс. тонн сала, свиного жира и жира птицы на сумму более 6,8 млн долларов США. Главные поставщики — Польша, Германия, Дания и Испания.

Сравнить их продукцию с украинским «наркотиком», конечно, невозможно. В Европе выращивают главным образом беконные породы свиней. Сало у них относительно тонкое и пресное, поскольку европейцы в принципе не привыкли употреблять его в сыром виде.

Что такое «засоленное от мух» свежее, еще теплое и полупрозрачное сало, срезанное с кабана в процессе разделки (самое, пожалуй, вкусное), они просто не понимают — и никогда не поймут. И вряд ли их заинтересует домашнее толстое и нежное сало, засоленное с чесноком и специями. Совершенно другая культура, которой по большому счёту наплевать на украинскую самобытность и вкусовые привычки.

Тем более что Европа становится всё больше мусульманской, и даже собственные традиции там угасают в пользу чужой культуры.

Поэтому украинцы всё чаще переходят на мясо птицы, которое не слишком выросло в цене и производится на огромных птицефабриках, добавляют в рацион всё больше хлеба и картофеля.

А учитывая новомодные тенденции (продвигаемые в том числе ООН), кому-то придется перейти и на «дешевый белок» в виде насекомых. Не исключено, что через пару лет умелой пропагандой и заоблачными ценами на привычные продукты украинцев всё же заставят есть то, что дают. Зато «вместе со всем цивилизованным миром».