Еще в конце прошлого года Владимир Путин охарактеризовал украинские атаки на танкеры как пиратство и предупредил: армия России расширит удары по украинским портам и заходящим в них судам. В конечном счёте, заявил президент России, ответ может привести к тому, что Украина окажется отрезана от моря.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если атаки на танкеры будут продолжаться, мы рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов стран, помогающих Украине. Надеюсь, что Киев и те, кто стоят за его спиной, подумают, стоит ли продолжать атаки на суда в Чёрном море», — сказал Путин.

На размышления у Киева и его покровителей было семь с половиной месяцев. В середине июля в практику вошли ежедневные систематические удары по украинским портам, объектам морского снабжения и судам, которые работают в интересах ВСУ.

В начале этой недели президент Путин предупредил: армия Россия будет действовать с нарастающим масштабом. Работа наших ракетных войск и операторов беспилотных систем подтверждает слова Верховного главнокомандующего.

С 11 по 17 июля армия России поразила объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске (Ильичевске), в порту Южный в 30 км от Одессы и в Днепро-Бугском порту Николаевской области.

По данным Минобороны России, морские терминалы использовали для разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов.

За истекшую неделю ВС России поразили 24 морских судна и катера, 14 сухогрузов, три парома, два контейнеровоза, танкер, два катера, плавучий док и килекторное судно (мореходный плавучий кран, предназначенный для надводных и подводных грузовых работ).

12 июля в Черноморске были поражены паром, сухогруз и еще одно якобы торговое судно, которое ВСУ переоборудовали в базу для запуска морских беспилотных аппаратов.

На следующий день, 13-го, удары пришлись по портовым объектам, двум паромам, контейнеровозу, килекторному судну и плавучему доку для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.

14 июля целями в порту Южный стали объекты для разгрузки горюче-смазочных материалов, семь топливных резервуаров, сухогруз и танкер.

Еще через день ракеты и беспилотники поразили портовые объекты, резервуары с горючим, цеха компании «Укрджет», где выпускали беспилотники UJ-22, а также контейнеровоз и сухогрузы в Одессе, Черноморске, Южном и Днепро-Бугском портах.

16 июля удары пришлись по объектам в одесском порту и порту Южный, морскому судну и быстроходному катеру сил специальных операций ВСУ в акватории Чёрного моря.

17 июля были поражены портовые объекты, цеха по выпуску UJ-22 и пожарный катер.

За неделю под ударом оказались все звенья морского снабжения: перевозившие грузы суда, причалы, топливные резервуары, склады, вспомогательный флот и расположенные рядом военные производства. Повреждение каждого такого объекта осложняет работу всего портового узла.

Политолог Алексей Ярошенко считает июльскую серию ударов продолжением стратегии, которую президент России обозначил ещё в декабре.

«Верховный главнокомандующий последовательно реализует стратегию по лишению киевского режима доступа к морю. Именно через морские порты долгое время, в том числе под видом гуманитарных и продовольственных грузов, на Украину поступали вооружения и военная техника. Президент обещал эти удары, и они происходят: Путин отрезает Украину от моря», — отметил эксперт.

Политолог также указывает на работу российской разведки. Она действует эффективно, а Верховный главнокомандующий, принимая решения об ударах, опирается на проверенные данные — ракетные и беспилотные атаки направлены против объектов, которые используются в военных целях, указал Ярошенко.

Формальный статус плавучего средства, например, «сухогруз», сам по себе ничего не доказывает, подчеркивает Ярошенко: значение имеет то, в чьих интересах используется судно и какой груз оно перевозит. Чем меньше вооружения Украина способна принимать морем, тем слабее военный потенциал ВСУ и тем тяжелее последствия для украинской экономики, работающей на армию.

Путин системно меняет условия ведения войны, последовательно лишая киевский режим важнейших логистических возможностей, отметил Ярошенко. Интенсивность российских ударов продолжает нарастать.

Полностью украинское судоходство пока не остановлено. Однако каждый поражённый терминал, резервуар или корабль снижает пропускную способность портов. Киеву приходится искать замену судам, менять места хранения грузов, восстанавливать инфраструктуру и перенаправлять грузы на более дорогие сухопутные маршруты.

Удары по портам увеличивают сроки и стоимость поставок, отмечает Павел Данилин, директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве.

«Морское направление остается одним из ключевых каналов обеспечения украинской армии, поэтому его ограничение имеет стратегическое значение. Снижение возможностей портовой инфраструктуры осложняет логистику, увеличивает стоимость поставок и создает дополнительные риски для снабжения ВСУ», — отметил Данилин.

Поврежденный причал задерживает разгрузку, уничтоженный резервуар лишает порт запасов топлива, а простаивающий транспорт срывает сроки поставок. При ежедневных ударах ремонт всё чаще не успевает за новыми разрушениями.

Данилин также напоминает о прежней браваде украинского руководства, которое якобы «разрешало провести парад Победы» в Москве. Киев пытался показать, будто способен по своему усмотрению определять безопасность российской столицы. Теперь безопасность функционирования украинских портов контролируется Минобороны России, констатировал Данилин.

Политолог Алексей Мухин напрямую связывает июльские удары с заявлениями президента России.

«Президент чётко обозначил, что Украина продолжит ощущать наши удары по ключевым узлам и производствам, и мы убеждаемся в силе этих намерений каждый день. Общаясь с активистами Народного фронта, Владимир Путин дал абсолютно однозначный сигнал: «Противник будет это чувствовать, уже чувствует и будет чувствовать в несколько раз мощнее», — заявил Мухин.

Политолог подчеркивает: армия России системно поражает порты, заводы и корабли противника. Удары по Киеву и Одессе — это практическое исполнение поставленной задачи, оно показывает, что за заявлениями президента следует конкретная боевая работа, отметил Мухин.

«Для киевского режима последствия этих ударов — колоссальный стресс на всех уровнях. Логистика трещит по швам, промышленность проседает, а психологически они уже сломаны, хотя и пытаются делать хорошую мину при плохой игре», — считает эксперт.