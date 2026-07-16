Пока европейские политики с упорством, достойным лучшего применения, избавлялись от российского газа, жертвуя экономикой, на улицы их городов пришел другой газ. И он, в отличие от трубопроводного, представляет реальную опасность и убивает людей.

Global Look Press

За последние несколько лет употребление в Европе закиси азота, более известной как «веселящий газ», превратилось в полномасштабную эпидемию, охватившую весь регион — от шумных курортов Средиземноморья до тихих сельских районов.

Если еще в начале 2010-х годов речь шла о единичных случаях употребления в клубах и на фестивалях, то к середине 2020-х годов проблема выплеснулась на улицы, пляжи и автомобильные трассы, заставив власти бить тревогу и искать нестандартные решения.

Скачок в масштабах употребления напрямую связан с изменением формата поставок. Раньше основным источником газа были небольшие восьмиграммовые баллончики (которые также называют картриджами), предназначенные для приготовления взбитых сливок и некоторых других кулинарных изысков.

Однако в последние годы рынок сбыта заполнили крупные промышленные баллоны объемом до двух и даже более килограммов, которые стали доступны в интернет-магазинах и соцсетях. Один такой баллон не только заменяет множество маленьких картриджей, но и стоит меньше, что многократно удешевляет потребление и провоцирует более тяжелые случаи интоксикации.

Тревожный переход наглядно иллюстрируют данные из Франции: если в 2018 году центры по наблюдению за наркозависимостью зафиксировали лишь 10 случаев, связанных с употреблением «веселящего газа», то в 2021 году их число достигло 358, а в 2023-м только во французской системе мониторинга было зарегистрировано уже 472 инцидента, что на 30% больше, чем годом ранее.

При этом в 92% случаев речь шла об опасных для здоровья высоких дозах, часто из крупных баллонов, а половина потребителей сообщала о ежедневном употреблении. И это только те эпизоды, о которых стало известно.

Масштабы бедствия хорошо заметны в курортных регионах, где использованные баллоны уже стали привычной частью местных пейзажей. На Ибице пустые емкости сотнями усеивают парковки, тротуары и пляжи. В одном случае на парковке нашли целых 30 крупных баллонов. А в испанской Дении полиция перехватила 1008 баллонов, направлявшихся на Ибицу; их стоимость на черном рынке оценивается в 35 тысяч евро.

Страдают не только курорты. В Люксембурге в 2024 году собрали шесть тонн пустых баллонов, что в 60 раз больше, чем за три года до этого. В Роттердаме уличные уборщики находят около 800 использованных баллонов в неделю, а очистка города от них обходится в 1,3 млн евро в год.

В Португалии в прошлом году количество изъятых баллонов с закисью азота возросло почти на 650% по сравнению с общим количеством за весь 2024 год. Только за первые два с половиной месяца 2025-го полиция изъяла 1546 газовых баллонов.

Последствия этого бума оказались тяжелыми и зачастую необратимыми. Закись азота блокирует работу витамина B12, необходимого для нормального функционирования нервной системы, что ведет к повреждению периферических нервов и спинного мозга.

Симптомы начинаются с онемения и покалывания в конечностях, затем могут перейти в потерю чувствительности, нарушение координации, проблемы с ходьбой и даже паралич.

Во Франции более 80% зарегистрированных случаев отравления сопровождались серьезными неврологическими осложнениями, включая повреждение спинного мозга.

Отравления и смерти — лишь часть проблемы. Всё более серьезной угрозой становится вождение в состоянии опьянения после употребления газа. Водители вдыхают его прямо за рулем или садятся за руль в измененном сознании, что становится причиной серьезных ДТП.

В декабре 2025 года трое молодых французов погибли, когда их машина врезалась в стену дома. В машине обнаружили баллоны с закисью азота. А в конце мая этого года в Великобритании водитель, надышавшийся газом, сбил человека, двигаясь со скоростью свыше 200 км/ч при ограничении в 50 км/ч.

Еще одно неожиданное, но крайне опасное последствие эпидемии — взрывы в мусоровозах и на мусороперерабатывающих заводах. Пустые баллоны, которые европейцы выбрасывают в обычные контейнеры, при нагревании или сдавливании взрываются, нанося серьезный ущерб оборудованию и создавая угрозу для персонала.

В Амстердаме были вынуждены открыть специальный цех для переработки баллонов, поскольку их количество в мусоре резко возросло. Ежегодные экономические потери от таких взрывов во Франции оцениваются в 15–20 млн евро.

В Бельгии около 75 тонн газовых баллонов было собрано в 2025 году в общественных местах Брюсселя. А в Ирландии только за пару недель июля из-за баллонов с газом произошло 120 взрывов в мусоровозах.

Столкнувшись с угрозой, европейские страны и институты начали принимать беспрецедентные меры. В Великобритании «веселящий газ» был признан наркотиком класса C (сильнодействующие препараты), его хранение для рекреационного использования карается тюремным сроком до двух лет. В Германии с 2025 года действует запрет на продажу газа несовершеннолетним.

Теперь же Европейская комиссия предложила классифицировать закись азота как токсичную для репродуктивной системы, что с 1 февраля 2027 года должно привести к запрету на продажу крупных баллонов частным лицам по всему Евросоюзу.

Параллельно в Англии проходит испытание первого в мире портативного тестера, который позволит определить, вдыхал ли человек газ в течение последних двух часов. В случае успеха прибор могут начать применять для выявления надышавшихся водителей.

Однако все эти меры направлены на борьбу со следствием, а не с причиной. Массовое увлечение «веселящим газом» — лишь один из симптомов глубокого социального неблагополучия.

В его основе лежит состояние, которое социологи называют социальной аномией, — разрыв между провозглашаемыми обществом целями и доступностью законных средств их достижения для широких масс.

Аномия в современной Европе — это состояние, когда молодой человек видит вокруг себя мир, который обещает успех, но не дает инструментов для его достижения. Мир, где ценности, транслируемые обществом, не совпадают с повседневной реальностью.

Алкоголь, а также «веселящий газ» и другие наркотики становятся формой бегства из ситуации, в которой нормальные пути к самореализации заблокированы.

Один из самых ярких индикаторов аномии — положение молодежи на рынке труда. В мае 2025 года уровень безработицы среди людей в возрасте 15–29 лет в Испании достиг 25,4%, а в Греции — 19,9%. Во Франции показатель составил 18%. За этими цифрами стоят миллионы молодых людей, которые не могут найти работу, несмотря на годы и средства, потраченные на образование.

В Великобритании, по данным доклада, подготовленного правящей Лейбористской партией, образовалась целая армия «лишних людей» — подданных в возрасте от 16 до 24 лет без образования и опыта работы. Более миллиона человек в принципе считают трудоустройство бесполезным и не собираются работать никогда.

Бывший глава британского минздрава Алан Милберн, автор доклада, подчеркивает: «Дефицита усилий со стороны молодежи нет — есть дефицит возможностей и поддержки. Первая ступень карьерной лестницы слишком узкая».

При этом работа, даже если она есть, часто не спасает от нищеты. Официальные данные Евростата показывают, что 19,2% молодых людей в возрасте 15–29 лет находятся на грани бедности, причем этот показатель на три процентных пункта выше, чем в целом по населению.

Молодые люди в 10 раз чаще оказываются за чертой бедности, несмотря на то, что работают. Зарплаты зачастую настолько низки, что не позволяют снять жилье, и многие вынуждены оставаться в родительских домах, откладывая самостоятельную взрослую жизнь на неопределенный срок.

Аномия — это не только экономическая, но и социальная незащищенность. Когда институты, которые должны обеспечивать безопасность и возможности, воспринимаются как неэффективные и оторванные от реальной жизни, социальный договор, лежащий в основе государства, теряет силу. Показатели здесь столь же красноречивы.

Согласно общеевропейскому опросу 2025 года, менее шести из десяти молодых европейцев считают демократию лучшей формой правления. Каждый пятый говорит, что при определенных обстоятельствах поддержал бы авторитарное правление. И только 6% молодых людей полагают, что их политическая система функционирует хорошо.

Это говорит о системной утрате доверия, которая особенно заметна на фоне старших поколений. Согласно последним данным, более четверти родившихся в 1990-х годах не доверяют своим правительствам; среди людей старше 65 лет этот показатель составляет около 17%.

Европейские общества переживают кризис системы ценностей уже не первый год, и эпидемия употребления «веселящего газа» — только один из симптомов. Социальная аномия ведет к росту не только наркомании, но и других нарушений и преступлений, в том числе насильственных.

Пока не начнется работа с причиной, любые запреты будут лишь на время уводить проблему в тень, а параллельно с этим будут формироваться новые каналы сбыта.

Поэтому вопрос не в том, как запретить газ, а в том, как излечить общество и дать людям — особенно молодым — реальную надежду и веру как в собственные силы, так и в европейские государственные институты.