Великобританию ужасают перспективы собственной молодёжи, из которой почти наверняка получится очередное «потерянное поколение». Об этом свидетельствует доклад, подготовленный правящей партией лейбористов.

ИА Регнум

Автор резонансного документа — бывший глава минздрава Алан Милберн — пишет, что в королевстве образовалась целая армия «лишних людей». А именно — подданных в возрасте от 16 до 24 лет без образования и опыта хоть какой-нибудь работы. Хуже того: свыше миллиона человек в принципе считают трудоустройство бесполезным — и, соответственно, не собираются работать никогда в жизни.

В чём же причина? С недавних пор коллективный Запад объясняет подобные тренды так называемым феноменом NEET (Not in Education, Employment, or Training — «Ни учёбы, ни работы, ни тренировок»). Дескать, под влиянием социальных сетей юноши и девушки становятся инфантильными, добровольно ограничивая своё существование продавленным диваном. А для того, чтобы не умереть с голоду, им вполне хватает различных пособий.

Однако, по мнению того же Милберна, сводить кризис к банальной лени было бы слишком примитивно. «Я не согласен с настолько карикатурным восприятием. Дефицита усилий со стороны молодёжи нет — есть дефицит возможностей и поддержки. Первая ступень карьерной лестницы слишком узкая», — заявил он, выступая на пресс-конференции.

Премьер-министр Кир Стармер призвал искать решение: «Работая вместе, мы обязательно гарантируем, что каждый молодой британец сумеет самореализоваться, следуя самым высоким устремлениям нашей страны».

Впрочем, дело не ограничилось громкими лозунгами. Развивая тему, на Даунинг-стрит перечислили целый комплекс системных сложностей — от стремительного роста цен на недвижимость, не мотивирующего молодёжь работать ради покупки жилья, до ничтожно низких зарплат в тех секторах, где соискателям не нужны какие-либо специальные навыки или профессиональная квалификация.

Казалось бы, налицо редкий для Лондона случай, когда правительство честно указывает на корень проблемы — и даже признаёт свою ответственность, вместо того чтобы просто перекладывать её на «юных бездельников». Но при ближайшем рассмотрении демонстративная откровенность начинает трещать по швам — особенно если задать простой вопрос: о каких конкретно молодых британцах идёт речь?

Стармер и компания предпочитают не вдаваться в детали. Однако, согласно недавнему исследованию социологов из White Working-Class Educational Outcomes (WWCEO), разрастание «пула безнадёжных» отнюдь не является общей тенденцией для всех без исключения британских этнокультурных страт. Оно практически не затрагивает выходцев из семей мигрантов, которые, в свою очередь, делятся на две категории.

Первая абсолютно спокойно довольствуется низкооплачиваемой неквалифицированной работой, не испытывая никаких «экзистенциальных кризисов». А вторая, напротив, нацелена буквально выгрызать себе «золотые билеты», демонстрируя колоссальное упорство в учёбе, карьере и заведении подходящих знакомств ради повышения социального статуса.

Таким образом, в глухом тупике оказывается только белый рабочий класс из британской провинции. С одной стороны, он не может конкурировать с неприхотливыми детьми приезжих на низшем уровне — будь то работа официантами, грузчиками или, например, курьерами. И с другой — проигрывает гиперактивным натурализованным гражданам борьбу за реальные карьерные лифты в корпорациях или органах власти.

По оценкам вышеупомянутых социологов, всё это уже привело к синдрому выученной беспомощности у юных представителей коренного населения в Йоркшире и Ланкашире. Лишь 18,6% белых подростков из местных рабочих семей с первой попытки сдают школьные экзамены по математике и родному английскому языку на проходной балл. И только 3,2% претендуют на поступление в престижные вузы — причём ещё пятнадцать лет назад цифры были в три раза больше, а двадцать лет назад — в четыре раза.

Кстати, деградацию можно отследить ещё и по массовой культуре. С середины нулевых по середину 2010-х на британских телеэкранах крутили культовый комедийно-драматический сериал «Бесстыдники» про обитателей социального дна Манчестера, которые, несмотря на свою маргинальность, ещё сохраняли определённые амбиции, оптимизм и этакий «пролетарский запал».

Совсем иное впечатление производит нынешний хит «Голяк» — тоже юмористический по форме, но куда более депрессивный по сути. Герои этого популярнейшего шоу заведомо не видят для себя никаких опций за пределами мелкого и среднего криминала. И что уж говорить про персонажей мрачных социальных драм типа «Счастливой долины», где прямым текстом констатируют превращение британской глубинки в безысходное «белое гетто».

Но кто же стал архитектором этой прогрессирующей катастрофы? На чьи ошибки следует пенять лейбористам, которые так пафосно обещают всё исправить?

Ответ очевиден: виновата сама же партия. Именно она десятилетиями насаждала в Соединённом Королевстве леволиберальный дискурс, ещё при Тони Блэре открыв все шлюзы для неконтролируемой миграции и запустив маховик пресловутого мультикультурализма. С тех пор любому британскому кабмину, вне зависимости от его заявленной ориентации, предначертан безальтернативный путь — уничтожать идентичность и экономическую базу коренного рабочего класса.

Вспоминается ли хотя бы один крупный грант или программа поддержки, которая за последние четверть века была бы целевым образом направлена на развитие белых ребят из Мерсисайда, Ноттингемшира, Южного Уэльса и других промышленных центров Великобритании? Нет, не вспоминается.

В конце концов, откуда ей взяться, если обычный парень из семьи какого-нибудь потомственного металлурга или портового рабочего по современным понятиям якобы заведомо наделён некими «привилегиями»? Ему доступны в лучшем случае курсы Youth Guarantee — «бесценные» государственные тренинги, где учат не опускать глаза и политкорректно улыбаться.

Другое дело — представители разнообразных меньшинств, либо заваленные инклюзивными стипендиями и квотами с ног до головы, либо охотно демпингующие рынок труда, соглашаясь на копеечные зарплаты без каких-либо претензий к качеству жизни.

Разумеется, эта «великая инверсия», когда левые политические силы отворачиваются от своего классического электората ради ублажения глобалистов и голосов этнических анклавов на выборах, типична не только для Великобритании.

Известно, к чему привела длительная позитивная дискриминация в США: там среднестатистический работяга — обитатель штатов «ржавого пояса» — стал парадоксальным новым лицом даже не просто республиканской, а ультраконсервативной идеологии.

Но британский пример выглядит особенно пугающе — как минимум потому, что для коренного белого населения страны не настолько характерна внутренняя миграция.

В отличие от жителей Америки, которые исторически легко срываются с насиженных мест в поисках лучшей доли, многие из английских пролетариев по разным причинам — будь то экономические или культурные — де-факто заперты в границах своих депрессивных увядающих индустриальных городов.

И гарантированно будут топливом для мощного социального взрыва, если власти не начнут принимать меры вместо декларативного словоблудия.