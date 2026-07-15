Заголовки новостей за июль 2026 года говорят, что Украина уверенно поменяла свой образ с «аграрной сверхдержавы» на нечто более… бодрящее.

Иван Шилов ИА Регнум

Пока одни страны экспортируют зерно или IT-услуги, украинские граждане решили погрузиться в атмосферу фильмов Гая Ричи: буквально 15-го июля Нацполиция отрапортовала об успешном завершении операции «Джентльмены».

В 23 областях страны она провела 435 обысков, ликвидировав 12 нарколабораторий, уничтожив почти 30 тысяч кустов конопли и мака, изъяв более 170 кг «рабочего» каннабиса, а также оборудование, деньги, транспортные средства и другое имущество успешных предпринимателей.

Которых таким образом лишили более 60 миллионов гривен незаконного дохода. 74 фигурантам сообщено о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Но на самом деле такие события происходят довольно регулярно и, по всей видимости, особой погоды не делают. Поскольку бывшая промышленная республика СССР, а затем «великая аграрная держава» уверенно превратилась в наркогосударство.

Эдакая Мексика на минималках в центре Европы.

К примеру, буквально в июне прошел второй этап масштабной спецоперации «Рубикон», о которой полиция рапортовала в феврале. Тогда всем сообщили, что враг повержен. Украинские полицаи совместно с Европолом, правоохранителями Польши и Молдовы «нанесли удар по транснациональной инфраструктуре, производившей синтетические катиноны».

Снова 21 регион, более 500 обысков, ликвидировано 34 подпольные лаборатории и 74 склада для хранения готовой продукции, изъято более 27 миллионов доз наркотиков. И что же?

В июне всё по новой. Только теперь упор был сделан на сети онлайн-сбыта, и опять: изъято 90 килограммов в основном синтетических наркотиков почти на 70 млн гривен, 570 литров прекурсоров, 400 причастных, 146 «пидозр» вручено. А откуда же всё это взялось, если меньше чем полгода назад была ликвидирована производственная база?

Вопрос, что называется, на засыпку.

И если отмотать новости даже на пару лет назад, то громкие операции и крупные изъятия случались по нескольку раз в год. Та же формальная логика подсказывает, что если бы это давало какой-то эффект — не было бы нынешних сенсаций. Однако же они есть.

Поскольку есть насквозь коррумпированная система силовых структур, «крышующих» наркобизнес, есть большой рынок внутреннего потребления — в первую очередь, громадные Силы обороны Украины и места лишения свободы. Наконец, под боком Европа, с которой можно интегрироваться и таким вот оригинальным способом.

Собирая деньги через мутные схемы полулегальных продаж, анонимные интернет-платформы и криптовалютные расчеты.

Секрет успеха прост: в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП), опубликованном в прошлом году, отмечается, что с началом войны в 2022 году «контрабанда кокаина и героина через территорию Украины резко сократилась, отчасти из-за закрытия всех аэропортов и морских портов, а также четырехкратного роста цен на героин в 2022 году».

И действительно, новостей про найденные в очередных эквадорских или колумбийских бананах пакеты с белым порошком стало меньше. Вот, к примеру, 10 июля Генпрокуратура Украины сообщила про задержание гражданина при попытке сбыта одного килограмма «кокса» стоимостью около 52 тысяч долларов США.

Можно ли это сравнить с новостями 2020 года, когда в порту «Южный» находили и по 200 килограммов? Очевидно, это смешно.

Поэтому, констатирует УНП, «как и в других частях Восточной Европы, производство и оборот синтетических наркотиков, в частности катинонов и метадона, увеличились. Большая часть производимого метадона не вывозится за пределы Украины — в связи с ростом внутреннего спроса и закрытием границ».

Тем не менее, есть еще и меньшая часть. К примеру, в июле на Закарпатье разоблачили группировку, таскавшую ассортимент товаров (включая кокаин) в ЕС под видом бытовой химии, детских игрушек, а также гонявшую через границу груженые беспилотники. Среди фигурантов есть лица с уголовным прошлым, приближенные к одному из бывших народных депутатов, а также блогер, школьный учитель и депутат сельского совета, публично заявлявший о борьбе с наркоторговлей.

Контролируется же рынок синтетических наркотиков крупными организованными преступными структурами, в числе которых — группировка «Химпром», которая вкладывала (или вкладывает) доходы в параллельный бизнес с кибермошенничеством.

Которое утроилось только за один год, с 2022 по 2023-й, немного снизившись после громких скандалов (в том числе, связанных с обманом граждан стран ЕС). Собственные источники ИА Регнум подтверждают, что одна ветвь всегда тесно связана со второй: находясь в постоянном стрессе и режиме колоссальных нервных усилий, сотрудники кол-центров активно «заряжаются» перед работой и в обеденный перерыв.

Без наркотиков вытащить этот марафон с ежедневным обзвонов сотен людей просто физически невозможно.

Точно так же, как и пребывающим в скотских условиях военнослужащим ВСУ. Так же, как и сидящим на зонах преступникам. И даже в большой степени как обычным гражданам, годами находящимся в непередаваемой атмосфере страха, психологического прессинга, безработицы, разрухе, ощущении безысходности и постоянного ухудшения жизни в целом.

Когда реальность вокруг «пересичного» украинца напоминает декорации к фашистской антиутопии и фильму-катастрофе, не мудрено, что многие выбирают побег от такой реальности через «вещества». Что находит отражение и в статистике.

Украинский портал «Слово и Дело», публикуя данные Офиса генпрокурора, пишет, что если в 2021-м было зафиксировано 29,6 тыс. правонарушений, связанных с оборотом наркотиков то в 2025-м уже более 49 тыс. А только за январь–май 2026-м было зафиксировано 14 тыс. уголовных правонарушений.

Но это вершина айсберга, тот же поток «веществ», идущий в армию, вряд ли кто-то способен проконтролировать.

DW* приводит пример офицера морской пехоты Дмитрия, который в настоящее время лежит в реабилитационной клинике и будет уволен из армии. Он рассказывает, как после ранения присел на обезболивающие, а потом, заметив «нетрезвое состояние» своих подчиненных, конфисковал у них два пакета метадона.

«Я там читал, что это тоже обезболивающее, но немного иного действия. И так понемногу — по две-три таблетки — дошел до того, что не мог сам уже контролировать ничего», — кается уже бывший военнослужащий ВСУ.

И самый интересный момент здесь — это наличие наркоты у личного состава, а не пристрастие их командира. Поскольку явление это — массовое, что разными способами, полуофициально и на уровне слухов, постоянно находит подтверждение. В том числе, и в гнусной истории с учебкой штурмового полка «Скала», где из абстинентных наркоманов пытались избиениями и пытками сделать образцовых солдат.

После громкого скандала, связанного со смертями мобилизованных, начальник группы гражданско-военного сотрудничества подразделения Андрей Сурай сообщил, что из полка было «направлено на лечение в специализированные медицинские учреждения» более 500 военнослужащих с подтвержденной наркозависимостью.

То есть, до того, их никто никуда не отправлял — по той простой причине, что врачи их всех признали годными к воинской службе.

С разницей в месяц, в марте и апреле 2026-го в Кривом Роге были пойманы дезертиры из ВСУ, которые занимались сбытом психотропных веществ, в том числе опасным психотропом альфа-PVP.

В первом случае это была группа из шести человек, в том числе наладивших сбыт в ряд армейских подразделений. Ежемесячный оборот группировки оценивался в миллионы гривен.

Во втором — дезертир-одиночка, решивший зарабатывать чисто латиноамериканским способом, передавая товар из рук в руки, лишь изредка прибегая к закладкам.

Одновременно в том же Кривом Роге правоохранители «спалили» мощный канал поставки наркоты в места лишения свободы. Бизнес процветал, и тут опять возникает всё тот же вопрос: а где все эти деляги брали товар? Ведь лаборатории успешно уничтожены в ходе спецопераций.

Даже несколько раз подряд.

В итоге картина получается такая: бывшая советская республика и «всесоюзная житница», решившая стать «демократией», превратилась в глобальный хаб и «житницу» по производству веществ, способных заставить забыть обо всех проблемах ценой превращения человека в животное.

Но похоже, что временщиков в Киеве это не особо печалит. И более того в феврале 2024-го Зеленский, под стать «просвещённой» Европе-США и сам как активный фанат подобной «гуманитарки», подписал закон о легализации «медицинской марихуаны».

Этим практически была открыта дорога легализации торговли каннабисом в стране для зарабатывания на наркотизации своих соотечественников и теневого экспорта в ту же Европу.

Так что если в новостях мелькает новость об очередном «успехе» украинской полиции, то это скорее всего плановая зачистка конкурентов или кто-то не заплатил за «крышу». В конце концов, в новоявленном «наркогосударстве» даже борьба с наркотиками — просто еще один вид бизнеса, только уже органов власти.

*Иностранное СМИ, выполняющие функции иноагента