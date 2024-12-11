9 декабря в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что правоохранители пресекли деятельность крупной международной сети кол-центров на территории России. Задержаны 11 руководителей и сотрудников российских офисов злоумышленников, среди них глава одного из отделений Яков Кесельман. Часть преступников объявили в розыск.

ИА Регнум

Под видом инвестиционных сделок преступники занимались телефонным мошенничеством с международным размахом. Жертв находили в странах Евросоюза, Великобритании, Канаде, Бразилии, Индии, Японии и других государствах. Всего пострадали больше 100 тысяч человек, доход кол-центров составлял около одного миллиона долларов в день.

А уже утром 11 декабря в ЦОС ФСБ заявили, что в Москве были выявлены ещё три офиса кол-центров, обманувших десятки тысяч граждан из более чем 20 стран. Втираясь в доверие к жертвам, злоумышленники похищали деньги, присылаемые для инвестиций в криптовалюту и торговые площадки.

И снова преступники действовали масштабно: в кол-центрах было оборудовано около 500 рабочих мест, работало собственное кадровое агентство для подбора и обучения сотрудников, а также служба безопасности, охраняющая персонал и помещение. Оборот мошеннической организации составлял десятки миллионов долларов.

Как сообщили правоохранители, похищенные тремя кол-центрами деньги направлялись, в частности, на финансирование ВСУ. Организации преступников входили в международную сеть мошенников, управляемых находящимся в розыске главарём ОПГ «Химпром» Егором Буркиным.

Под крышей СБУ

Группировка «Химпром» была организована ещё в 2014 году, её вдохновителем и главой стал уроженец России Егор Буркин. В 2016 году он переехал на Украину, получил там паспорт на имя Егора Левченко и развил активную преступную деятельность. «Химпром» распространяет синтетические наркотики через интернет, а также держит обширную сеть кол-центров.

Украина уже давно стала одним из главных мировых наркотических «хабов», но многие преступления там фактически не преследуются, поскольку торговцы смертью и другой криминалитет находятся под крышей Службы безопасности Украины. За покровительство и наркодельцы, и телефонные мошенники отстёгивают украинским силовикам их долю.

Задержанный в Москве Яков Кесельман накануне признался, что преступники платили за «крышу» представителю СБУ Артёму Шиле. За деньги украинские власти и силовики готовы на многое закрывать глаза, а если речь идёт об антироссийских действиях, то и всячески их поощрять.

В ФСБ сообщили, что Кесельман и его подельники в 2022 году по заданию СБУ распространяли ложные сообщения о готовящихся терактах в России.

Скольких людей и на какие суммы преступникам удалось обмануть, предстоит выяснить следствию. При этом общая статистика «IT-мошенничества» в России ужасает: 80% краж денег в России происходит дистанционно, а с января по ноябрь 2024 года кибермошенники украли у россиян около 158 миллиардов рублей.

Мошенничество как украинская госполитика

Проблема телефонного мошенничества, чьи корни тянутся на территорию Украины, заметно обострилась в последнее время.

9 декабря в ФСБ России обратили внимание на то, что спецслужбы Украины не только выманивают у россиян деньги, но и всё активнее вовлекают их в незаконную деятельность с помощью шантажа, попыток подкупа и обмана.

10 декабря президент Владимир Путин отметил, что действия телефонных мошенников стали одной из линий украинских атак на российское население. По словам лидера страны, достоверно известно, что преступники действуют с территории Украины.

Кроме того, глава государства указал, что шквал мошеннических звонков на номера россиян идёт под контролем украинских госструктур и органов.

«Это возведено в ранг государственной политики», — подчеркнул Путин.

Ещё в июне заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что на Украине против россиян работают 350–400 мошеннических кол-центров, при этом около 40% их «доходов» идёт на финансирование Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как с этим бороться

Телефонных мошенников можно условно разделить на две категории: обычных преступников, действующих ради наживы, и тех, кто руководствуется политическими мотивами, рассказал в беседе с ИА Регнум председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков. При этом наказание для «политических» должно быть очень жёстким, потому что речь идёт не просто о финансовом благополучии граждан.

«Их цель — не личное обогащение, а спонсирование вражеской армии, это уже совершенно другая история», — говорит Шлыков.

Россиянам он посоветовал не пользоваться разного рода западными интернет-площадками, которые стали «инструментом влияния иностранных спецслужб и неподконтрольны нашему законодательству», и переходить на отечественные аналоги.

«Там есть оперативная возможность реагировать на тот или иной запрещённый, деструктивный, опасный, преступный контент или прочую деятельность, которая нарушает права россиян», — объясняет эксперт.

Помимо этого, подчёркивает Шлыков, необходимо создать грамотную и разветвлённую систему просветительской работы с населением всех возрастов в части безопасного пользования интернетом.

«Люди просто могут не стать жертвами преступлений в интернете за счёт того, что грамотно предупреждены о ситуации», — отметил собеседник ИА Регнум.

«Три базовых правила»

Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, достаточно соблюдать три простых правила, отметил в разговоре с ИА Регнум специалист по кибербезопасности Александр Дворянский.

Во-первых, помнить, что из реального банка гражданину никогда не позвонят через мессенджер.

«Как правило, не звонят и с мобильных телефонов. Но если уж из банка позвонят, что крайне маловероятно, то это будет городской телефон, который легко проверить на сайте банка или на обороте вашей карточки», — говорит эксперт.

Во-вторых, никому нельзя сообщать коды доступа к ресурсам и сервисам, поскольку, напоминает Дворянский, «ни один сотрудник никогда не попросит у вас коды авторизации, которые он якобы выслал».

В-третьих, сегодня есть большое количество платных и бесплатных определителей номеров, которые «подсвечивают» принадлежность звонка, — ими следует пользоваться. Приложение подскажет, что звонок идёт от мошенника или является спамом. Но и здесь, советует эксперт, не стоит расслабляться и терять бдительность, потому что преступники могут прибегнуть к подмене номера.