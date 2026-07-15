Один из рабочих приемов разведки — анализ второстепенных данных. И пока Зеленский надувается от пафоса, глядя на марширующих по Парижу вэсэушников, рынок украинской недвижимости во многом показывает истинные настроения в обществе.

ИА Регнум

А они таковы, что жители Киева больше не верят в волшебную силу «от трех до десяти» ракет «Патриот», переданных Польшей — равно как и Антибаллистической коалиции, и сияющим перспективам обрести мощное ПВО года через два. Ранее пользовавшаяся стабильно высоким спросом в стране киевская недвижимость сильно просела: люди не хотят ни покупать, ни продавать квартиры.

На изменение настроений в украинской столице обращают внимание даже западные издания. Они пишут, что многим киевлянам приходится проводить ночи не дома в постели, а в укрытиях.

«Из-за регулярных атак жители заранее уходят в метро и подземные убежища. Многие киевляне проводят ночи в автомобилях на подземных паркингах или в подвальных помещениях, следя за сообщениями пабликов, заранее предупреждающих о взлете стратегической авиации РФ и приближении крылатых ракет. Киевляне говорят, что в их городе стало хуже, чем в Харькове», — пишет французская Le Monde.

Как следствие, всё больше сделок по покупке квартир, которые еще недавно казались практически завершенными, в последний момент срываются.

«У нас есть на продажу квартира после строителей в новостройке в Ирпене, в самом центре, хорошее место. Но до просмотров не доходит. Люди не хотят вкладываться в ремонт, да и вообще говорят, что дорого»,— жалуется ИА Регнум киевлянка Александра.

При этом Ирпень, Буча и Гостомель в принципе стали популярнее, чем столица — считается, что там спокойнее, туда не бывает прилетов, поскольку нет никакой промышленной инфраструктуры и заправок внутри жилой застройки. А в Вишнёвом, еще недавно очень востребованном из-за непосредственной близости к Киеву (прямо за Большой Окружной дорогой), спрос резко обвалился до ноля после печально известного взрыва склада с боеприпасами в ночь на 6 июля.

Решение корпорации «Укроборонпром» завезти кучу снарядов и ракет на территорию завода «Визар» обернулось тем, что вокруг выгорело дотла почти 100 домов, и еще повреждено 80 частных и более 30 многоквартирных. После этого понятие «рынок недвижимости» к Вишнёвому больше не применяется. А к потенциально опасным направлениям теперь относится практически весь правый берег Киева, включая и перечисленные выше городки, и сросшиеся со столицей «престижные» сёла.

Рисковать никто не хочет еще и потому, что получить от государства деньги по программам «єОселя» (льготная ипотека) и «єВідновлення» практически невозможно из-за критического дефицита бюджета. На войну иностранные спонсоры деньги дают, а на жизнь — нет, как мы не раз это показывали.

В частности, «єВідновлення» (компенсации за разрушенное и поврежденное жилье) работает в пределах средств, которые Министерство развития общин и территорий переводит на счета траншами. А международные доноры дают денег по чайной ложке, их на всех не хватает (при колоссальном запросе), и цены постоянно пересчитываются под актуальную ситуацию на рынке. Сейчас в реестре поврежденного имущества почти 300 тысяч заявок от граждан, потерявших крышу над головой.

Киевские риелторы констатируют, что после каждой массированной атаки, тщательно выпрошенной у России Зеленским, СБУ и Силами беспилотных систем, на несколько дней работа полностью останавливается. Ни звонков, ни запросов, ни договоренностей на просмотр.

А поскольку выпрашивают регулярно, то паузы становятся всё длиннее.

«Многих пугают прилеты, многие вообще не понимают, что делать дальше, стоит покупать или, может, придется уезжать из страны. Да и о скором окончании войны говорят всё реже, а ведь именно эти ожидания скорого мира во многом обеспечили активизацию продажи жилья и рост цен на него в последний год»,— объясняет изданию «Страна» директор агентства недвижимости «КиевДомСервис» Андрей Романов.

По словам специалистов, предложений о продаже тоже не очень много. Кто-то уехал за границу, многих мобилизовали, третьи просто закрывают квартиры или пускают арендаторов. Люди понимают, что спроса нет, и при этом боятся продешевить. Все ждут мира, который автоматически поднимет цены.

Снизился спрос и на новостройки — в большинстве регионов Украины, но больше всего в Киеве. В аналитическом отчете маркетплейса недвижимости DIM. RIA утверждается, что падение летом текущего года составило 21%.

При этом аренда — довольно популярная тема, даже среди тех, у кого есть собственное жилье. Спрос на съем только за последний месяц вырос примерно на 15%, а на безопасных окраинах всё подорожало. Переезжают те, у кого в дом что-то попало, те, кто переживает о потенциальном попадании, кто-то ждет компенсаций от государства. Плюс постоянно есть фактор переселенцев из более опасных мест.

По данным агрегатора ЛУН, по состоянию на середину июля средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Киеве составляет 19 тысяч гривен в месяц (33 тыс. рублей) — она подросла за год на 6%. Двушку можно взять за 28 тыс. гривен (ок. 50 тыс. рублей), по ним цена почти не меняется.

При этом в коттеджном городке за городом, на северном Вышгородском направлении спрос на таунхаусы по тысяче долларов в месяц настолько высок, что люди записываются в листы ожидания, а сами дома за месяц подорожали на 100 долларов.

Собеседник ИА Регнум Мирон перебрался в столицу из Харькова вместе с семьей — устали жить в постоянно трясущихся стенах, выбрали «неблагополучную» в плане безопасности киевскую Лукьяновку с привычными «хрущевками», но в сравнении с харьковской ситуацией их всё устраивает. А Иван так же с семьей переехал из Днепропетровска в Одессу — мотается в «старый дом» по работе на поезде.

И на фоне восточных городов — того же Днепра, Харькова, Сум «жемчужина у моря» показывает парадоксальный рост рынка недвижимости. Несмотря на постоянные взрывы и пожары, беспрестанную работу ПВО, отключения электричества одесская «недвига» пользуется повышенным спросом. В том числе у киевлян.

Цены на квадратные метры уже превысили довоенный уровень, особенно в «элитном» сегменте — тем более что строительство сильно затормозилось, и новые объекты в эксплуатацию практически не вводятся.

Риелтор Елена говорит, что в ЖК с видом на море и террасами, который она продает, за вид и место нужно выложить 256 тысяч долларов. В доме есть бомбоубежище.

«Этот дом очень любят киевляне. Они его рассматривают как дачу у моря. Наш дом продан почти полностью. Остались три-четыре квартиры», — Елена рассказывает, что если в 2023-м недвижимость в Одессе можно было купить дешево, то за последний год новые квадратные метры выросли в цене на 25 процентов.

Вторичка поднялась еще больше — в Одессе часто покупают жилье переселенцы, только они выбирают спальные районы на отшибе.

Мотив у них такой же, как у Ивана — повлиять на ситуацию люди не могут, война идет своим чередом, а жить нужно прямо сейчас. И если есть возможность делать это в приятном месте и ходить на пляж, то лучше ее использовать. Люди загорают, наблюдая, как в небе что-то летает и взрывается. Страшновато, но привыкли.

Примерно то же самое происходит во Львове, который удерживает лидерство по уровню цен, опережая Киев по стоимости квадратного метра и в новостройках, и во «вторичке», и аренде. Город по-прежнему воспринимается как относительно безопасный хаб с развитой инфраструктурой, что обеспечивает стабильный приток покупателей, инвесторов и арендаторов.

В среднем квадратный метр в новостройках тут продается на уровне 1500 долларов, увеличившись за год почти на 14%. Самая бюджетная готовая однокомнатная квартира от застройщика обойдется минимум в 3,1 млн гривен (5,5 млн рублей). Для сравнения, в Киеве это будет стоить почти на четверть дешевле.

Но самым популярным, естественно, остается компактное жилье на вторичном рынке, которое тоже берут или себе, чтобы пожить в спокойном месте, или под сдачу.

Таким образом, нетрудно заметить, что в городской украинской жизни произошли существенные перемены. Центры ее активности сместились на запад и юг, большие промышленные центры стремительно сжимаются, поскольку и промышленности-то никакой не осталось. Киев перестал быть целью всей жизни, если кто и выбирает его, то при наличии целого ряда условий — отсутствие рядом «опасных» объектов, энергонезависимость дома (генераторы на насосы и лифты), близость оборудованных укрытий и в целом «благополучный» район.

А такие остались только на окраинах либо вообще к Киеву не относятся.

Малые областные центры вроде Винницы или переименованного Кировограда и в мирное время не были популярны по причине бедности, а теперь тем более не пользуются повышенным интересом. Среди западноукраинских же городов Львов — самый богатый, что позволяет как-то терпеть постоянную агрессию со стороны его обитателей.

Жить в нищем Ивано-Франковске или унылом Тернополе и подвергаться при этом ущемлениям и оскорблениям — себе дороже. Одесса же стала центром притяжения и для всего юга: Херсон практически опустел, Николаев, давным-давно ставший «депрессивной территорией» после уничтожения Украиной кораблестроения, тоже не блещет. Сумы, Харьков и Чернигов стремительно пустеют, в первую очередь в связи с дикой мобилизаций и отсутствием работы и лишь во вторую — из-за близкой войны.

«Новая Украина» выбрала себе карму УНР и идеологию западноукраинских националистов. И вот сама жизнь приводит эту концепцию в рамки тех границ, которые ей соответствуют.