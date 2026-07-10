Лидер польской оппозиционной партии «Фронт» Кшиштоф Толвиньский опубликовал в социальных сетях видео, которое еще недавно могло бы стоить политику карьеры, а то и свободы.

Кадр из видео Ева Зайончковская-Герник

На записи, сделанной в Белоруссии, Толвиньский демонстрирует коробки с гуманитарной помощью, которую его партия отправляет российским военнослужащим.

Самая страшная болезнь Польши

«Польское государство и значительная часть общества в братоубийственном конфликте между украинцами и русскими повели себя позорно с моральной точки зрения и катастрофически — с политической», — заявил Толвиньский в своем обращении.

«Нашей задачей была дипломатия, переговоры с обеими сторонами, а не разжигание и использование одной из них», — добавил он.

Бывший депутат сейма (парламента) и экс-заместитель министра финансов в правительстве Ярослава Качиньского не скрывает своих взглядов: «Русофобия — это самая страшная болезнь, разрушающая польское общество».

Толвиньский стал первым польским политиком, который столь открыто поддержал российскую армию после начала специальной военной операции. И этот его поступок отражает глубокий кризис польско-украинских отношений, достигший к середине 2026 года точки, когда антиукраинская риторика стала новым трендом среди политиков Польши, а те, кто не испытывает безудержной ненависти к России, чувствуя изменение общественных настроений, начали выходить из тени.

Кшиштоф Толвиньский — фигура в польской политике далеко не новая. В 1995 году он начал свой путь в «Польской народной партии», затем был депутатом сейма от «Права и справедливости». В марте 2023 года зарегистрировал собственную партию «Фронт», в программу которой вошли «деамериканизация Европы и деукраинизация Польши».

В апреле 2026 года Толвиньский уже был приговорен судом к пяти месяцам ограничения свободы и общественным работам за разжигание ненависти к украинцам. Это его не остановило — он продолжает называть украинцев нацистами и публично поддерживать российскую армию, даже несмотря на то, что за это ему может грозить уже вполне реальный срок.

При этом сегодня инициативы Толвиньского находят всё большую поддержку среди обычных поляков, и виновата в этом в первую очередь сама Украина, которая умудрилась за два месяца превратить одного из своих главных союзников во врага.

Заклятые друзья

27 мая 2026 года Владимир Зеленский присвоил одной из частей сил специального назначения имя «Героев Украинской повстанческой армии» (УПА)*. Для нынешней бандеровской Украины УПА* — один из главных политических символов, для Польши — организация, ответственная за Волынскую резню 1943 года, жертвами которой стали десятки тысяч поляков.

В Польше эти события официально признаны геноцидом. Польский президент Кароль Навроцкий расценил решение Зеленского как провокацию.

19 июня 2026 года он отозвал у главы киевского режима высшую государственную награду Польши — орден Белого орла. Ответ Киева был столь же демонстративным: Зеленский отправил орден обратно обычной почтой. Три бывших президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко** — также публично отказались от своих польских наград.

Но этим дело не ограничилось. 1 июля Верховная рада Украины приняла закон о создании «Национального пантеона», где планируют чествовать «лучших сыновей и дочерей украинского народа» — включая, как небезосновательно опасаются в Польше, деятелей ОУН* и УПА*.

Польские политики не остались в долгу. Депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник в прямом эфире разорвала флаг УПА* в Европарламенте. Позже она написала: «Флаг УПА*, который я разорвала, — это флаг украинских подразделений, совершивших зверские убийства польских граждан, включая женщин и детей. Он символизирует ад, который устроили нашим соотечественникам только за то, что они были поляками. Именно так следует поступать с преступными идеологиями — полностью отвергать их, рвать и выбрасывать».

Польские евродепутаты уже потребовали включить тему Волыни в переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС.

7 июля, на полях саммита НАТО в Анкаре, состоялась встреча Кароля Навроцкого с Владимиром Зеленским. Но по историческим вопросам перелома не произошло. Навроцкий заявил: «Вопросы УПА*, символы УПА* не подлежат обсуждению. Эмоции поляков в отношении волынского геноцида — вопрос, не подлежащий обсуждению. Флаг бандеровцев ограничивает будущее Украины в ЕС».

Конечно, прозвучали и призванные успокоить общественность протокольные заявления о том, что обе страны продолжают считать Россию главной угрозой. И о том, что их благородному единству в борьбе против «всего плохого» ничего не угрожает. Однако происходящее в самой Польше говорит об обратном.

Взаимная усталость

За этой политической бурей стоят глубинные изменения в польском обществе.

С 2022 года Польша была одним из главных союзников Украины: финансовая помощь, предоставление военной инфраструктуры, более миллиона принятых беженцев, политическая поддержка на всех международных площадках. Однако сегодня картина резко изменилась.

Опрос польского Центра исследования общественного мнения показал, что 43% поляков относятся к украинцам негативно и лишь 29% выражают симпатию. В 2023 году эти цифры были почти противоположными: 51% симпатии и 17% негатива.

Согласно исследованию SW Research, 54,8% поляков поддерживают жесткую позицию президента Навроцкого в споре с Украиной. Почти 60% поляков сейчас выступают против вступления Украины в Евросоюз.

Еще одно исследование, проведенное в апреле–мае 2026 года, продемонстрировало, что антиукраинские настроения поляков уже не ограничиваются злобными комментариями в интернете. Украинцы в Польше сообщают об агрессии в общественных местах, дискриминации на работе и в госучреждениях.

Одна из участниц призналась, что перестала отвечать на телефонные звонки в общественном транспорте, чтобы никто не услышал, что она говорит по-украински.

И опасается она не зря — поляки действительно стали чаще оскорблять украинцев и нападать на них, в том числе за использование украинского языка. Очередной такой случай произошел накануне: толпа поляков избила во Вроцлаве украинца, который говорил на украинском по телефону.

Другая участница исследования искала квартиру только в охраняемом жилом комплексе с подземным паркингом, боясь, что кто-то повредит ее машину с украинскими номерами. И тоже вполне обоснованно — в Сети можно найти немало видео, доказывающих справедливость ее страхов.

Поляки, в свою очередь, недовольны не только нездоровой фиксацией украинцев на нацизме, но и беспошлинным ввозом украинской продукции, главным образом — зерна, а также ростом арендной платы, переполненными школами и другими бытовыми неурядицами, обусловленными массовым бегством населения со всё еще подконтрольной Киеву части территории в Польшу.

И в этом контексте поступок Толвиньского перестает выглядеть как простая попытка засветиться в СМИ, чтобы прибавить себе узнаваемости, ведь он вписывается в растущий общественный запрос на пересмотр политики в отношении Украины.

Как отметил политический обозреватель Якуб Маймурек, «сейчас практически все политики конкурируют в использовании всё более антиукраинской риторики».

«Русофилы» или реалисты?

Толвиньский действительно не одинок. В польских СМИ всё чаще появляются сообщения об активистах и организациях, которые открыто выступают против русофобской политики Варшавы и поддерживают нормализацию отношений с Москвой.

В июне этого года, к примеру, двое мужчин пришли в офис украинской компании ProLegalization в здании Познанского экономического университета, требуя проверить, не поддерживает ли украинская сотрудница культ Бандеры.

Одним из них оказался бывший кандидат в члены парламента Пшемыслав Гжегорек, вторым — Ярослав К., солдат Войск территориальной обороны Польши, арестованный 30 марта 2026 года Агентством внутренней безопасности по подозрению в шпионаже в пользу России. Суд, впрочем, не стал заключать его под стражу, сочтя, что «доказательства не указывают однозначно на участие в шпионаже».

Вместе с партией «Фронт» Толвиньского за свои симпатии к России в поле зрения спецслужб попадали Rodacy Kamraci («Товарищи соотечественники») Войцеха Ольшаньского и Bezpieczna Polska («Безопасная Польша») Лешека Сыкульского, также выступающих за нормализацию отношений с Москвой.

Бывший заместитель главы Службы военной контрразведки Польши полковник Марек Утрацкий без какого-либо стеснения подтвердил, что деятельность этих организаций «безусловно не рассматривается спецслужбами как безобидная» и находится под постоянным мониторингом. О том, как такой подход коррелирует с представлениями о свободе совести, он говорить не стал, равно как и не смог представить никаких доказательств связи польских политиков с Россией.

Сам Толвиньский, как и другие его единомышленники, отвергает обвинения в «пророссийскости», называя свою партию пропольской.

Впрочем, пересмотреть отношение к Украине призывают не только политики. Историк Пшемыслав Пяста утверждает, что подлинная угроза для Польши исходит не от России, а от украинского шовинизма, и призывает готовиться не к «мифической войне с Россией», а к «вероятной войне с Украиной».

«Украина сделала выбор, — пишет Пяста. — Она доказала, что это мы, поляки, всегда были для нее величайшим врагом — даже большим, чем русские». По его словам, в сложившихся условиях сегодня у Польши просто нет иного выбора, кроме как улучшать отношения с Россией.

Подобная точка зрения находит всё большую поддержку среди простых поляков, и на этом фоне попытки выставить ее сторонников «русофилами», а не реалистами, выглядят всё более нелепо.

Тяжелое освобождение от морока

Конечно, Кшиштоф Толвиньский вряд ли когда-нибудь станет премьер-министром Польши.

Его партия набрала на выборах 2023 года всего 305 голосов, а в выборах 2027 года, вероятно, даже участвовать не будет. Но его случай — показатель того, что польское общество действительно устало от односторонней поддержки Украины, от экономических потерь и от навязываемого ему русофобского курса.

Показательно, что даже те политики, которые говорят об опасности антиукраинской риторики, ужесточают свою позицию, не желая терять голоса.

Навроцкий, к примеру, явно использует конфликт в своих целях перед парламентскими выборами 2027 года. При этом власти пытаются выставлять таких, как Толвиньский, маргиналами.

Говоря о них, они крутят пальцем у виска, клеймят своих оппонентов «агентами Кремля» и шпионами, хотя суд, как в случае с Ярославом К., не может найти никаких доказательств их связи с Россией.

Но пока официальная Варшава продолжает твердить о «русской угрозе» и поддержке Украины, Польша (во всяком случае заметная ее часть) постепенно освобождается от морока, заставившего ее годами пестовать и снабжать режим, для которого поляки не сильно лучше русских и тоже враги.

Поэтому теперь поляки всё чаще задаются вопросом: а стоит ли эта Украина тех жертв, на которые им пришлось пойти ради нее?

*Признана экстремистской организацией и запрещена в России.

**Порошенко внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.