Скандал, вспыхнувший в Польше после того, как вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак обвинил правительство (и, в частности, министерство обороны) в тайной передаче Украине ракет Patriot, привел к совершенно неожиданным последствиям.

Иван Шилов ИА Регнум

А именно дал пачку дров, которые немедленно пошли в жаркую печь украино-польского мировоззренческого конфликта.

В ответ на обвинения министр обороны Речи Посполитой Владислав Косиняк-Камыш решил рассекретить информацию о военной помощи, которую Польша предоставила Украине. Согласно обнародованным данным, в течении 2022–2023 гг. на Кресы Всходни уехало вооружений на 15 млрд злотых (3,5 млрд евро), а с 2024 г. и до сегодняшнего дня — еще на 1,55 млрд злотых (360 млн евро).

Коллективный украинский патриот же, сделав несложную операцию сложения, зашелся в истерике.

«38,8 млн поляков жертвовали на военное оборудование для Украины ежедневно по евроценту. Спасибо за помощь!» — язвит по этому поводу украинский публицист и литературный критик Олег Карпюк, тут же указывая, что вот Швеция, например, только в мае этого года предоставила пакет помощи на 2,7 млрд евро.

В комментах у него — просто бездны ада.

Потому что одним ударом разрушился очень популярный миф о том, что без помощи Варшавы Украина не выстояла бы в войне и просто потеряла бы государственность. Причем сами поляки охотно раскручивали эту тему, бесконечно рассказывая «неблагодарным украинцам», как они им должны целовать ноги за невероятную, невиданную помощь.

«Если бы Польша приняла другие решения, Украина сегодня была бы оккупирована россиянами. Они фантастически защищаются и перед ними нужно низко поклониться — перед силой этого общества, перед мужеством, героизмом их воинов, а также боевым мастерством их воинов. Но чудес не бывает. Вы должны иметь оружие, боеприпасы, горючее», — еще в 2022 г. говорил лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский, теперь резко разлюбивший «бандеровцев».

Можно в эту же копилочку положить и яркие речи члена партии «Конфедерация» (сегодня стоящей на переднем крае блокирования украинской евроинтеграции и бегающей с гробами «Волынь» по Кракову) Рафала Меклера. Он утверждал, что трусливые немцы в конце февраля 2022 года «прямо говорили послу Украины, что через несколько дней ваша страна исчезнет», а поддержала Украину исключительно Польша.

Естественно, мнение польских политиков разделяют и большинство обычных граждан, регулярно пеняющих в соцсетях на то, что дали убежище миллионам украинцев, дали им жилье, работу, безопасность, а ВСУ получили танки, артиллерию, боеприпасы и всякое прочее.

Теперь пришло время разрушить и эти мифы.

Действительно, Польша на первом этапе стала главным «танковым» донором» Украины — из более чем 900 переданных ей танков поляки предоставили 318, в том числе 14 немецких «Леопардов». А кроме этого — 155-мм САУ «Краб», минометы, РСЗВ, боевые машины пехоты Rosomak и другие бронемашины, беспилотники, самолеты МиГ-29 и вертолеты Ми-24, зенитные комплексы WEGA S-200, стрелковое оружие, боеприпасы и прочее.

Но всё это делалось не по братской любви.

Поляки спешили впарить всякое старье, немедленно требуя взамен дешевые кредиты и контракты на закупку современных натовских вооружений. Польша заключила контракт с Южной Кореей на покупку 180 танков «третьего поколения» K2, еще в 2022 г. заключила контракт на 4,75 млрд. долларов США на приобретение 250 самых новых модификаций американских танков M1A2 Abrams, машин технического обслуживания M88A2 Hercules, мостоукладчиков M1110 Joint Assault Bridge и т.д.

В конечном итоге, избавившись от металлолома и модернизированных советских юнитов, Польша будет иметь 1100 танков — больше, чем Великобритания, Германия, Франция и Италия вместе взятые. Вместо древних Миг-29 она получит новые F-16 и F-35.

Варшава подписала соглашение по программе SAFE, которая дает возможность получить до 43,7 млрд евро льготных кредитов от Евросоюза на нужды обороны.

В этом был вполне трезвый расчет — по словам офицера 413-го полка СБС «Рейд» Ивана Киричевского, еще в 2021 г. во время учений поляки отрабатывали варианты военного столкновения с Россией, и, по их подсчетам, львиная доля советской техники была бы потеряна в первых боях.

«Что действительно стояло за первыми, распиаренными на весь мир пакетами польской военной помощи? Сотни устаревших танков Т-72 и их локальной модификации PT-91, боевые машины пехоты BWP-1, разработанные еще в 1960-х годах, и изношенные советские истребители МиГ-29 (часть из которых Польша получила в свое время от Германии за символический 1 евро).

Для польского бюджета содержание, модернизация или будущая утилизация этого металлолома стоила бы миллиарды. Война позволила Варшаве гениально решить эту проблему: они использовали украинский фронт в качестве гигантского бесплатного полигона для утилизации старого железа.

Но обмен металла — это лишь часть сделки. За свой статус «главного логистического и военного хаба» Польша получила колоссальные финансовые вливания. Соединенные Штаты открыли для Варшавы беспрецедентные возможности по программе Foreign Military Financing (FMF). Речь идет о миллиардах долларов льготных ссуд на закупку вертолетов Apache, систем Patriot и HIMARS. Эти деньги были выделены Вашингтоном исключительно потому, что Польша передала свое оружие нам», — так оценивает помощь Польши украинский член экспертно-апелляционного совета по вопросам лицензирования Владислав Смирнов.

Более того, в связи с последними скандалами экс-премьер-министр Лешек Миллер требует от Украины вернуть переданные поляками танки и самолеты, а министр обороны уверен, что «братья» обязаны поделиться технологиями производства дронов. Иначе девять МиГ-29, которые ранее обещали Украине, будут отправлены на утилизацию.

Как гласит известная поговорка, «сам не гам и другому не дам». А обмен вряд ли можно назвать полноценным, учитывая, что МиГи получены на халяву и давно уже отработали ресурс. А технологии отрабатываются на польских же дронах, которые потом ушлые партнеры намерены продавать по всему миру.

«Украинские операторы совершают сотни вылетов в день под сокрушительным влиянием самых современных российских систем РЭБ. Наши солдаты гибнут, проявляя уязвимости польских дронов, формируют обратную связь, передают телеметрию и опыт польским инженерам. WB Group оперативно исправляет ошибки программного обеспечения, лепит на свою продукцию золотой штамп Combat Proven in Ukraine (Проверено боем на Украине) и подписывает многомиллиардные контракты с другими странами НАТО и Азии», — добавляет Смирнов, становясь в общий строй тех, кто теперь предъявляет претензии вчерашним лучшим друзьям.

Далее по списку — вопрос беженцев.

На фоне непримиримой борьбы за исторический нарратив «мерзким пшекам» напоминают, что в реальности большинство тех, кто сбежал в Польшу, сами занимались поиском жилья, работы, привозили с собой деньги, поскольку пособий государство практически не платило.

Причем около трети людей с высшем образованием устраивались обычными рабочими на стройки или дорожные работы, получая меньше, чем поляки. Украинские беженцы в Польше получают зарплату в среднем 973 евро в месяц, тогда как поляки — 1227 евро.

«Мы с двумя приятелями работаем с 2020 года работаем на ферме. Раньше мы зарабатывали примерно 1200 долларов США в месяц. Но после того как началась война и тотальная мобилизация, хозяин стал платить 800. Говорит, не нравится — подписывайте контракт с ВСУ. Там, говорят, больше дадут», — рассказывает ИА Регнум житель Луцка Андрей, который работает в Польше.

По данным ресурса Inpoland.net, с 2022 года проживающие и работающие в Польше украинцы сгенерировали для экономики страны около 328,6 млрд злотых дополнительного ВВП — это в восемь раз превышает расходы польского бюджета на поддержку украинцев и помощь Украине — 40,3 млрд злотых.

Украинцы открыли в Польше более 120 тыс. различных предприятий. Только за 2025 г. они приобрели 9,2 тыс. квартир площадью 548 тысяч квадратных метров. И это при том, что квадратный метр жилья в Варшаве стоит от 5 тыс. долларов, а в провинции, скажем, в Познани — от 3 тыс. долларов.

Польша зарабатывает ежегодно десятки миллиардов евро на авиаперевозках — на Украине небо «под замком», и чтобы попасть в другие страны, украинцы вынуждены пользоваться польскими аэропортами.

Естественно, после того как даже польский депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник в знак протеста против евроинтеграции Киева во время дебатов публично разорвала красно-черный флаг УПА*, пошел вразнос и миф о том, что Польша является «адвокатом Украины».

И без ее помощи Украине не светит Евросоюз.

Теперь-то даже самым недальновидным становится понятно, что Польша никогда не видела Украину в составе ЕС, поскольку не желает получить для себя конкурента. Яркий пример — блокирование аграрной продукции, которую планировали отправить на еврорынки уже во время войны.

Дошло до того, что поляки стали высыпать украинское зерно из фур и железнодорожных вагонов. а в огромных очередях на границе от перегрева и сердечных приступов умирали украинские водители.

«Когда Польша входила в ЕС, одним из главных требований и гарантий Брюсселя было обещание стабильного рынка для продажи и производства наших продуктов. Сегодня эта стабильность нарушена — решением ЕС о допуске Украины на внутренний рынок ЕС. Соответственно, условие между Польшей и ЕС нарушено», — так комментирует ситуацию представитель «Конфедерации» Меклер.

Более того, зная о зависимости Украины, Польша перешла на открытый шантаж, выдвигая важные для себя условия — запретить прославление УПА*, покаяться за события 1943 г. на Волыни и прочее.

В польском обществе стремительно растут антиукраинские настроения, возвращаясь, на самом деле, в привычное, обычное состояние, какое было в польской душе всегда.

По данным полиции Польши, в 2024 году в стране зафиксировали 651 преступление против граждан Украины, а за первые девять месяцев 2025 года этот показатель уже достиг 477 случаев, преимущественно это нападения и избиения. Из свежего — в мае 2026 г. группа поляков избила украинца за его акцент в Радоме, а в Варшаве группа польских подростков избила подростков с Украины.

Более 40% украинцев негласно утверждают, что неоднократно на них нападали неизвестные люди в магазинах, на улице и в других местах.

И поляки не собирают останавливаться. У Варшавы значительно больше рычагов давления на Киев — можно выгнать сотни тысяч украинских граждан, перекрыть границу, устраивать погромы, отжимать бизнес, закрыть каналы переводов денег на Украину от родственников и много прочего.

В 2022–2023 гг. все украинские интернет-ресурсы рассыпались в комплиментарных отзывах о вечном братстве, хвалили польские танки за их мощные моторы и большую скорость, их самоходки за высокую точность. Теперь же оказалось, что всё это хлам, на котором поляки знатно наварились, а теперь уселись на голову и требуют от исторических слуг и людей второго сорта знать свое место.

И выбор тут простой: или сцепить зубы и идти на все уступки, кланяясь полякам, как деды-прадеды, или же получить еще одного врага. Третьего не дано.

*Экстремистская организация, запрещенная в РФ