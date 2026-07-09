Внутри израильской правящей партии «Ликуд», которую возглавляет премьер-министр Биньямин Нетаньяху, наметился серьезный раскол. Ее ряды покинул Юлий (Йоэль) Эдельштейн — ветеран парламента и профессиональный политический активист, который еще месяц назад планировал бороться за министерский портфель в новом правительстве.

ИА Регнум

Теперь же рассерженный политик намерен бросить вызов вчерашним партнерам и учредить собственную партию (или даже политический блок), которая будет бороться за создание «правительства согласия». И хотя на полноценную раскрутку у Эдельштейна остается всего несколько месяцев (до октябрьских выборов в парламент — кнессет), он явно намерен выжать максимум политической выгоды из своего демарша.

«За умеренность и силу»

Уроженец Черновцов (Западная Украина) Эдельштейн — один из ветеранов правого движения в Израиле. Войдя в большую политику в конце 1980-х годов, он быстро сделал карьеру, за несколько лет превратившись в голос позднесоветских репатриантов в еврейском государстве.

В 1996 году Эдельштейн сошелся с Нетаньяху, став одним из его политических сподвижников. Сначала в позиции младшего партнера (лидера репатриантской партии «Исраэль ба-Алия»), а спустя несколько лет — после слияния его партии с «Ликудом» — равного по статусу политического деятеля.

В общей сложности Нетаньяху и Эдельштейн проработали бок о бок два десятилетия и в какой-то момент даже стали восприниматься как полноценный политический тандем.

EPA/ТАСС Йоэль Эдельштейн

Позиция Эдельштейна в целом типична для израильских правых — в его понимании Израилю для обеспечения собственной безопасности следует меньше оглядываться по сторонам и продолжать ставить национальные интересы выше чаяний соседей.

Помимо этого, с его точки зрения, стране нужна сильная и высокоразвитая армия, чья деятельность жестко регламентирована и деполитизирована, а добровольцы-поселенцы не должны бежать впереди армии и тем самым провоцировать новые конфликты.

По отношению к сектору Газа и Южному Ливану политик также занимает вполне типичную «безопасно ориентированную» позицию: является сторонником жестких мер и максимального оттеснения палестинского ХАМАС и ливанской «Хезболлы» от властных институтов.

При этом, в отличие от Нетаньяху, Эдельштейн считает сценарий перманентного военного контроля Израиля над Газой скорее вредным — поскольку, по его мнению, это будет подпитывать недовольство местного населения, чем непременно воспользуется ХАМАС.

По схожим причинам не поддерживает он и курс на создание постоянных «зон отчуждения» в Ливане и Газе с сопутствующим «добровольно-принудительным» переселением местных жителей.

Ссора старых товарищей

Несмотря на значительное совпадение позиций, в отношениях между Эдельштейном и Нетаньяху уже несколько лет назревал кризис, вызванный ускорившейся радикализацией правящей коалиции. В конце 2025 года он наконец перешел в открытую фазу: прежние союзники не смогли договориться о позиции по наиболее острым вопросам, стоящим перед «Ликудом».

Камнем преткновения стала корректировка закона о призыве ультраортодоксов (харедим). После решения Верховного суда Израиля о прекращении прежней системы освобождения учащихся религиозных учебных заведений от службы в армии правительство оказалось на развилке — премьер-министр под давлением консервативных сил был вынужден выступать за формирование системы компенсаций и введение дополнительных отсрочек, которые нивелировали бы эффект от призыва харедим.

Эдельштейн же предлагал действовать последовательно жестко, сохраняя принцип равенства перед воинской обязанностью. Особенно в условиях, когда харедим стали намеренно использовать тему для создания общественной напряженности в предвыборный период.

Помимо этого, Эдельштейн до последнего сопротивлялся принятию резолюции о символическом распространении суверенитета Израиля на все территории Иудеи и Самарии, считая, что это может привести к дипломатической изоляции Израиля и еще больше ухудшить его отношения с Европой.

Известно, что Нетаньяху несколько раз пытался в кулуарах урезонить товарища и убедить его поддержать спорный законопроект во имя сохранения стабильности правительства, но безрезультатно.

В конечном итоге это стоило Эдельштейну парламентской должности — в октябре 2025 года фракция «Ликуд» поддержала его замену на посту председателя комитета по иностранным делам и обороне. Официально это позиционировалось как ротация, но на деле выглядело скорее как попытка устранить юридические барьеры. Тем более что преемник Эдельштейна Боаз Бисмут известен как сторонник мягкого курса по отношению к харедим. Раздосадованный политик в ответ прекратил участие в разработке и продвижении фракционных законопроектов.

Впрочем, еще около полугода сторонам удавалось сохранять видимость партнерства и согласия. Эдельштейн участвовал в общественных мероприятиях как представитель «Ликуд» и даже готовился возглавить один из подсписков на приближавшихся праймериз.

Однако, как показали дальнейшие события, всё это время политик готовился громко хлопнуть дверью. В начале июля он публично объявил, что разочаровался в курсе коалиции и уходит из партии премьер-министра «по идейным соображениям». С намерением создать собственное политическое объединение, которое «поможет положить конец кризису в стране».

Собиратель недовольных

Эдельштейн пока не спешит раскрывать все карты и публично представлять новую политическую силу, как и детализировать ее программу. Та пока написана крупными мазками и включает лишь самые базовые лозунги, характерные почти для любой израильской правой партии.

Тем не менее первые выводы о его планах по косвенным признакам всё же можно сделать. В частности, он явно намерен опереться на другого системного игрока — бывшего министра юстиции Айелет Шакед из альянса «Ямина». Совместными усилиями они хотят запустить предвыборную платформу, которая и станет точкой притяжения для правых сил, которые не устраивает нынешняя ситуация в стране.

Среди потенциальных лидеров избирательного списка упоминают заместителя главы регионального совета Самарии Давиди Бен-Циона и активистку движения за призыв ультраортодоксов Швут Раанан. В качестве «паровоза» рассматривается и бывший представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан (также выходец из «Ликуда»), к которому должны примкнуть еще несколько бывших соратников премьера.

Судя по всему, стратегия Эдельштейна будет заключаться в том, чтобы собрать под своим знаменем как можно больше мелких партийных и общественных движений, у которых нет постоянной политической программы, или харизматичных лидеров, после чего перековать их в единую структуру. Все эти силы в той или иной степени уже находятся в клинче с «Ликудом» и союзными ему силами, но не могут противостоять им поодиночке.

Эдельштейн действительно может стать лицом нового блока и на равных потягаться не только с «Демократами» Яира Голана, но и с «Сине-белыми» («Кахоль-лаван») — коалицией «рассерженных патриотов», в основном — бывших силовиков, которые хотят видеть в кресле премьера экс-министра обороны Бени Ганца. К тому же их потенциальный электорат заметно пересекается.

В то же время включение Эдельштейна в предвыборную гонку в качестве самостоятельного игрока создает для него риски. Израильское общество крайне поляризовано и не очень доверяет новым партиям. Особенно тем, кто пытается выходить на выборы в самый разгар кампании, когда примерные расклады сил уже более-менее понятны. И тем более — когда новые силы откалываются от более крупных партий.

Это накладывает отпечаток на узнаваемость и на общий рейтинг еще не созданной политической силы. Личный политический багаж Эдельштейна пока не конвертируется в общепартийный. Судя по недавним опросам общественного мнения, проведенным израильским институтом «Кантар», гипотетический блок Эдельштейна–Шакед может рассчитывать максимум на шесть мандатов в правительстве, в то время как «Ликуд» даже при самых пессимистичных прогнозах получает не менее 23 кресел.

Неудивительно, что для Нетаньяху угрозы Эдельштейна «кардинально изменить политический ландшафт» звучат пока очень приглушенно и вряд ли воспринимаются всерьез.

Куда большей проблемой для премьера являются партия «Яшар» во главе с бывшим начгенштаба Гади Айзенкотом (набирает от 18 до 22 мандатов) и центристская платформа «Вместе» (возглавляют экс-премьеры Нафтали Беннет и Яир Лапид), сторонникам которой последние опросы сулят от 15 до 17 депутатских кресел в кнессете. Обе силы могут поколебать устойчивость правящего кабинета, а объединившись — выбить «Ликуд» в оппозицию, как уже случалось в 2021 году.

Универсальный актив

Впрочем, малые партии в Израиле — это не только соперники, но еще и ценный стратегический ресурс при формировании коалиций. С учетом того, что еще ни одной политической силе не удавалось в одиночку завоевать конституционное большинство и подчинить себе кнессет, парламентские тяжеловесы охотно торгуются с мелкими игроками, обещая их лидерам министерские портфели в обмен на тактический союз.

В этом смысле партия Эдельштейна, которая позиционируется как центристская, но на деле занимается скорее переупаковкой основных идей правящего лагеря с более безопасными для массового избирателя акцентами, становится универсальным активом.

Козыряя связями с сильными политиками, он вполне может мягко нажать на Нетаньяху, чтобы вынудить его пойти на уступки по отдельным вопросам. В первую очередь — по статусу ультраортодоксов. А взамен — уравновесить новую коалицию с фланга.

Например, позволить Нетаньяху наконец разорвать токсичные отношения с консервативной партией «Яхадут ха-Тора» (прогнозный результат — пять-шесть мандатов), которая сегодня является одним из ключевых лоббистов послаблений для учащихся религиозных заведений. Номинально она входит в правящую коалицию, но с лета 2025 года фактически бойкотирует ее работу и не дает полноценно стабилизировать курс.

Если же Нетаньяху откажется от помощи бывшего соратника, блок Эдельштейна–Шакед вполне может предложить себя Айзенкоту или Беннету и Лапиду. Им в целом импонирует его позиция по сектору Газа и внутриполитическим реформам, а несколько дополнительных мандатов позволят сократить разрыв с «Ликудом» до минимума.

В этом сценарии Эдельштейн и его приближенные имеют все шансы войти в коалиционное правительство в качестве «новых правых» — политической силы, которая будет символизировать пересмотр ценностей бывшими сторонниками Нетаньяху.

А заодно и заранее разобщит парламентскую оппозицию, лишит ее главного пропагандистского козыря — критики в адрес властей, которые «не слышат голос правого крыла». Правда, в этом случае позиции будут скорее символические и далекие от реальных рычагов влияния.

А потому, вероятнее всего, между двух вариантов Эдельштейн выберет сохранение контактов с прежним патроном — пусть и после серьезных и продолжительных политических торгов.