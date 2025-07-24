Под занавес весенней сессии израильский Кнессет принял резолюцию с призывом к правительству распространить суверенитет страны на всю территорию Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан, ЗБРИ).

Иван Шилов ИА Регнум

Инициатива, поддержанная всеми партиями правительственного блока, нацелена на «восстановление исторической справедливости» и возвращение «исконно израильским» землям соответствующего статуса.

Несмотря на декларативность резолюции и заверения официального Тель-Авива, что она никак не влияет на правовой статус Западного берега, за инициативой консервативных сил вполне угадываются очертания ближайших планов израильского правительства.

Исторический призыв

Предложение распространить суверенитет Израиля на всю «историческую» территорию Иудеи и Самарии, обеспечив «тотальный контроль» Израиля над всей территорией Западного берега Иордана, в Кнессет внесла группа консервативных депутатов — Лимор Сон-Армелех («Еврейская сила»), Дана Илуза («Ликуд»), Симх Ротман («Религиозный сионизм») и Одед Форера («Наш дом Израиль»).

Позицию парламентариев впоследствии поддержал и спикер Кнессета Амир Охана, заявивший, что земля, на которую претендует Израиль, «является иудейской по историческому праву на протяжении последних трех тысячелетий».

Инициатива стала определенным вызовом сложившемуся status quo.

В соответствии с соглашениями «Осло» (1993 год), ЗБРИ разделен на три зоны. Сейчас Израиль полностью контролирует около 60% территорий Западного берега («Зона С»), а еще на 24% территорий осуществляет опосредованный («охранный») контроль, но не вмешивается в дела палестинцев напрямую («Зона В»).

Однако как минимум 17% площадки ЗБРИ остаются под безраздельным контролем палестинской администрации («Зона А»), что не устраивает реваншистов. Призыв к установлению полного контроля над Иудеей и Самарией, по мнению депутатов Кнессета, должен «способствовать исторической справедливости».

Кроме того, резолюция нацелена и на израильское население.

Общая инициатива стала демонстрацией консенсуса между партией премьер-министра Биньямина Нетаньяху и остальным консервативным лагерем и, как предполагается, должна была подчеркнуть единство коалиционного правительства.

Кроме того, именно ультраортодоксальные и консервативные партии, еще недавно грозившие Нетаньяху расколом правящего лагеря, обеспечили инициативе наиболее яростную поддержку: из 120 депутатов, входящих в Кнессет, за «историческую резолюцию» проголосовало чуть больше 70 человек (включая нескольких внефракционных парламентариев).

Оппозиционный блок от голосования в большинстве своем воздержался — депутаты от крупнейших «Еш Атид» и «Кахоль-Лаван» сочли постановку вопроса о «распространении полного суверенитета» Израиля на ЗБРИ «чересчур популистской» и труднодостижимой в условиях продолжающегося конфликта в секторе Газа.

Против выступили 13 человек — представители «Объединенного арабского списка» (РААМ) и «Демократического лагеря». Некоторые из них демонстративно покинули заседание. Впрочем, их демарш носил скорее символический характер и никак не повлиял на итог голосования.

Перемены без перемен

Резолюция об «неоспоримом праве» на Западный берег стала первой в истории современного Израиля, получившей поддержку Кнессета. До этого израильские парламентарии хоть и на регулярной основе призывали с трибуны к «решительным действиям», но не желали бросать публичный вызов соглашениям «Осло» (заключенным при значительном участии американских демократов).

Максимум, чего ранее удалось добиться сторонникам экспансии — внести в повестку в конце 2024 года пункт о непризнании палестинского государства, который впоследствии «эволюционировал» в нынешнюю резолюцию.

Впрочем, в Израиле пока не стремятся слишком сильно раскручивать тему, небезосновательно опасаясь еще большего охлаждения отношений с арабскими партнерами и всплесков антисемитизма в соседних странах. А потому призывают мировую общественность не относиться к резолюции Кнессета слишком серьезно.

Так, спустя несколько часов после принятия Кнессетом резолюции по ЗБРИ официальные комментарии по теме дали канцелярия премьер-министра, израильский генштаб, представители командования на Западном берегу, а также пресс-аппараты всех израильских спецслужб.

Лейтмотив их высказываний во всех случаях был одинаковым: Тель-Авив продолжает работать над обеспечением безопасности на Западном берегу в том же режиме, что и раньше, а юридический статус палестинских территорий не меняется.

Тактика создания «буферов»

Впрочем, даже с учетом того, что призыв парламентариев к правительству пока носит сугубо символический характер (и официальный Тель-Авив постоянно делает на этом акцент), вероятность того, что он в перспективе будет «услышан», достаточно высока.

Тем более, что для переноса «центра тяжести» израильских действий в долину Иордана складываются в целом благоприятные условия.

В первую очередь, на курс правительства Израиля влияет позиция США.

Вернувшиеся в Белый дом в 2025 году республиканцы не демонстрируют большой лояльности к палестинцам, особенно в свете буксующих переговоров по заключению сделки между ХАМАС и Израилем.

Дональд Трамп недоволен «оторванностью и инертностью» остальных палестинских фракций от миротворческого процесса и постоянно угрожает непризнанием Палестины в случае, если урегулирование сорвется.

Кроме того, в Тель-Авиве хорошо помнят «сделку века», предложенную Трампом в 2020 году и подразумевавшую передачу части территорий зон «А» и «В» израильской стороне в обмен на международное признание Государства Палестина.

Несмотря на то, что сделка провалилась и уступила место «Соглашениям Авраама», нацеленным на нормализацию отношений Израиля и арабских стран, в нынешних условиях Белый дом вполне способен достать ее из архивов и попытаться продвинуть повторно. Уже с позиции силы.

Помимо этого, у израильских правых сохраняются определенные надежды на осуществление «ползучей экспансии» на Западном берегу. Помимо тактики расширения еврейских поселений и превращения их в форпосты, на которую делают ставку «ястребы» во главе с Итамаром Бен-Гвиром, перспективным видится внесение раскола с помощью местных сил.

Общественные волнения в палестинском городе Эль-Халиль (Хеврон), спровоцированные в начале июля призывами нескольких местных духовных авторитетов к строительству «независимого эмирата» и заключению мира с Израилем, довольно ярко продемонстрировали, что Тель-Авиву есть на кого опереться в случае масштабной экспансии.

Тем более, что тактика создания «буферов» успешно оправдывает себя в соседней Сирии, где еврейское государство смогло с опорой на друзов усилить присутствие на спорных Голанских высотах.

На руку израильтянам играет и углубляющийся управленческий кризис в Палестинской национальной администрации.

Сторонники нынешнего лидера ПНА Махмуда Аббаса стремительно теряют поддержку общественности, а его потенциальный преемник, представитель движения ФАТХ Рухи Фаттух не обладает должным авторитетом. Его приход к власти рискует спровоцировать смуту и новый раскол среди палестинцев.

К тому же усиление натиска в Иудее и Самарии всегда можно оправдать вопросами нацбезопасности и активизацией ХАМАС.

Частота израильских облав на Западном берегу растет, и в сводках правоохранителей всё чаще фигурируют сообщения о задержании «вербовщиков ХАМАС», что дает Тель-Авиву долгоиграющий козырь: возможность обвинить Палестину в подготовке к открытию «второго фронта» против Израиля.

Контроль над спорными территориями в этом случае будет взят под предлогом превентивной самообороны.

Однако пока правительство Нетаньяху не спешит действовать, предпочитая наблюдать за медиаэффектом от выдвинутой Кнессетом инициативы.