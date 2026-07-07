На политической арене Израиля, где кипит подготовка к досрочным парламентским выборам, разгорается очередной кризис. Его причиной стал даже не политический, а жёсткий религиозный торг сразу на двух внутренних фронтах.

Иван Шилов ИА REGNUM

Один из них вновь напомнил о себе дискуссией вокруг ультраортодоксальных иудеев. На днях кнессет (израильский парламент) всё-таки принял в первом чтении основной закон об изучении Торы, который официально провозглашает учёбу в ешивах делом особой важности и основополагающей национальной ценностью, а учащихся-ешиботников — людьми, приносящими государству повышенную пользу.

Вместе с тем изначальная редакция документа, на которой настаивали сами ультраортодоксы, содержала несколько иные формулировки. А именно — прямым текстом приравнивала изучение священных текстов к воинской службе в ЦАХАЛ. И, соответственно, давала бы фундаменталистам право на полный пакет чисто армейских льгот при легальной возможности избежать собственно армейского призыва.

Нельзя не напомнить: ранее такие требования со стороны харедим — и, наоборот, попытки их принудительной мобилизации — неоднократно приводили к массовым беспорядкам. Однако теперь законодатели, по всей видимости, хотят обойти острые углы, с одной стороны закрепляя за определённой категорией формальное (но вроде бы не безоговорочное) право на неприкосновенность, а с другой — удовлетворяя запрос общества на равенство в несении бремени.

Впрочем, тут ещё вопрос, удовлетворит ли эта юридическая казуистика тех, кто трактует равенство самым буквальным образом — именно как воинскую повинность? Вышеупомянутый закон добрался до второго чтения откровенно «на тоненького»: его поддержали лишь 63 парламентария при необходимом минимуме в 61 голос. А среди выступивших против были в том числе двое депутатов от правящего «Ликуда» — Дан Илуз и русскоязычный экс-спикер кнессета Юлий Эдельштейн.

Первый воздержался от комментариев. Зато второй уже объявил о намерении покинуть партию и прозрачно намекнул на создание собственной: «В «Ликуде» есть те, кого приближающиеся праймериз сводят с ума. Я встаю на новый политический путь».

Причины официально не уточняются. Однако, по мнению ряда израильских аналитиков, последней каплей стали как раз-таки заискивания премьера Биньямина Нетаньяху и компании перед ультраортодоксами — в то время как сам Эдельштейн традиционно опирается на светский или умеренно-религиозный электорат. А главное, —похоже, вполне справедливо оценивает актуальные общественные тренды.

Согласно исследованию Израильского института демократии, вот уже более 73% граждан считают те или иные преференции для харедим в воюющей стране абсолютно неприемлемыми.

Особо радикальные респонденты отказываются мириться не только с уклонением ешиботников от армии, но и с тем, что многие из них, будучи формально безработными, годами не платят подоходный налог. То есть усугубляют дефицит бюджета в условиях и без того жесточайшего экономического кризиса.

Правда, с самих-то ультраортодоксов взятки гладки. Они искренне убеждены, что еврейское государство существует исключительно благодаря их духовной защите, а молитвы создают метафизический щит, оберегающий Израиль куда эффективнее танков и батарей «Железного купола».

«Если бы не было учеников ешив, ракеты падали бы на дома и разрушали целые районы. Тот, кто действительно любит солдат, должен заботиться о том, чтобы были и изучающие Тору», — заявлял недавно бывший главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф.

Сложно сказать, верит ли в это команда Нетаньяху, явно тяготеющая к правому политическому сионизму и лишь эпизодически позволяющая себе религиозную публичную риторику.

Однако ни для кого не секрет, что без поддержки фундаменталистов (ШАС и «Объединённого иудаизма Торы») Биби (прозвище премьер-министра) и команде будет крайне сложно удержать власть: ожесточённая борьба идёт за каждый мандат. Соответственно, главе правительства придётся до упора лавировать между принципами духовенства и запросами руководства вооружённых сил, которому активно подыгрывает оппозиция.

В этом смысле особого внимания заслуживает позиция бывшего начальника генштаба, а ныне авторитетного левоцентриста, лидера партии «Яшар» Гади Айзенкота. Если верить публикациям израильской прессы, он активно разрабатывает компромиссный вариант, чтобы, во-первых, предоставить до 30% харедим длительные отсрочки. И во-вторых — создать для большей части остальных альтернативу, например, в формате гражданской обороны.

«Мы работаем со всеми, кто укрепляет Израиль и не отвергаем ни одну фракцию, если она согласна с тремя условиями — признанием Израиля как еврейского и демократического государства, признанием ценностей Декларации независимости и — так или иначе — обязательной военной службой», — подчёркивает Айзенкот.

Таким образом, светскому избирателю предлагают системный план выхода из кризиса через справедливую схему, а сами ультраортодоксы могут легально получить существенные послабления — но не тотальный иммунитет, который злит подавляющее большинство израильтян.

Нетаньяху же, каким бы мастером аппаратных интриг он ни был, оказался в ситуации, когда позволять себе подобные компромиссы, видимо, слишком поздно. Шаг навстречу нерелигиозному большинству, скорее всего, приведёт к развалу коалиции с харедим в кнессете.

И напротив — дальнейшее потакание ортодоксальному сектору рискует подвести его к опасной черте бунта в собственной партии, ведь отдельные депутаты не побоялись публичных демаршей уже сейчас.

Всё это не говоря о втором — исламском — направлении религиозно-политического конфликта, где зреет кризис из-за скандального «закона о муэдзинах». Инициатива, которая наглухо застряла в парламенте почти десять лет назад, внезапно была реанимирована и даже прошла предварительное чтение при личной поддержке радикального министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира.

Если следующие чтения будут такими же успешными, то израильская полиция получит право выписывать огромные штрафы мечетям. Или конфисковывать из них громкоговорители под предлогом «борьбы с шумовым загрязнением»: мол, утренние призывы к молитве мешают населению израильских городов спокойно спать.

И вот интересный нюанс. Ранее однозначно против таких поправок выступали те же ШАС и «Объединённый иудаизм»: их лидеры резонно опасались, что вслед за мечетями власть прижмёт и ортодоксальных еврейских проповедников.

Но теперь, выходит, больше не опасаются — и неудивительно, поскольку тут налицо все признаки сделки. Вероятно, пытаясь хоть как-то стравить пар общественного негатива по отношению к ешиботникам, кабмин готов бросить светским сионистам привычную кость в виде давления на мусульманское меньшинство.

Хотя, по оценкам местных СМИ, результат едва ли будет таким, на какой рассчитывает Нетаньяху. Тех, кто бесконечно устал от кастовых привилегий харедим, банальным антиарабским популизмом уже не угодишь. Зато сами арабы наверняка отреагируют на закручивание гаек ещё большим ожесточением — а в худшем случае новой интифадой.