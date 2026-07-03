3 июля Республика Беларусь празднует День независимости и одновременно — годовщину освобождения Минска от гитлеровских захватчиков.

ИА Регнум

Праздничная дата была установлена без малого 30 лет назад, на всенародном референдуме 1996 года. После распада СССР День независимости «привязали» к дате подписания декларации о суверенитете (27 июля 1990 года) — по сути, к де-юре провозглашению отделения Белорусской ССР от Советского Союза.

Но настроения в обществе были иными. Свободу и независимость связывали не с формальными актами, подписанными в момент распада единой страны, а с освобождением Белоруссии от нацистской оккупации — в котором участвовали все народы СССР.

Поэтому на ноябрьском референдуме 1996 года, который инициировал президент Александр Лукашенко, почти 89% белорусов проголосовали за перенос праздника с 27 июля на 3 июля, главную годовщину Минской операции.

Бои 3 июля 1944 года были решающими в ходе операции «Багратион» — которая стала одним из важнейших наступлений Великой Отечественной войны. Утром этого дня боевые машины 2-го гвардейского танкового корпуса 3-го Белорусского фронта, преодолев отчаянное сопротивление дивизий группы «Центр», ворвались в город с северо-запада.

Бойцы, исполняя приказ командующего 3-м Белорусским фронтом генерала Ивана Черняховского (родом из Киевской губернии), очищали от врага квартал за кварталом. В это же самое время восточнее Минска войска 1-го Прибалтийского фронта под началом армянина Ивана Баграмяна брали немцев в кольцо.

Одновременно с юга к городу прорвались подразделения 1-го Белорусского фронта под командованием Константина Рокоссовского — обрусевшего поляка родом из-под Минска. Координировали операцию будущие маршалы Победы, коренные великороссы — калужанин Георгий Жуков и костромич Александр Василевский.

Но успех операции «Багратион» был бы невозможен без той войны за линией фронта, которую с лета 1941 года вели белорусские партизаны — от полей под Оршей до брестского Полесья.

Именно в Белоруссии движение сопротивления приобрело особенно масштабный характер — в совершенстве исполняя приказ Верховного главнокомандующего, создавать врагу невыносимые условия.

В тылу у немцев отряды, доходившие почти до десятка тысяч бойцов, парализовали вражескую логистику, уничтожали верхушку оккупантов (в том числе гауляйтера Вильгельма Кубе, известного чудовищной жестокостью в отношении мирного населения) и создавали освобожденные районы.

Отсюда, из Белоруссии, партизанское движение распространялось на сопредельные территории севера Украины. Так Гомельская область надолго стала базой для легендарного «батьки» Сидора Ковпака.

Руководители Сопротивления в гомельском Полесье Федор Павловский и Тихон Бумажков (оба, к слову, родом с Украины), партизанский командир из Витебской области Иван Дьячков — «дядя Ваня», героини подполья Надежда Троян и Мария Осипова (без которых было бы невозможно устранение палача Кубе) — все они стали символами сопротивления захватчикам.

Три года нацистской оккупации означали для Белоруссии расстрелы, концлагеря, сожженные деревни, разрушенные города, угон людей на работы, уничтожение евреев. Республика потеряла каждого третьего жителя.

Поэтому дата освобождения Минска Красной армией стала символической вехой, обозначающей — само существование белорусского народа теперь не будет под угрозой.

Поэтому Республика Беларусь, появившаяся как суверенное государство, не могла и не стала строить свой суверенитет на отрицании общего прошлого, на ревизии памяти о Победе и русофобии.

«Непримиримая оппозиция» — наследница коллаборационистов времен оккупации — пытается выстроить генеалогию белорусской государственности от националистических проектов времен Гражданской войны. Но Центральная рада, которая рвала все связи с Россией, оказалась нежизнеспособным образованием, зависимым от Польши и Антанты.

Подлинная белорусская государственность появилась в 1919-м, когда была провозглашена БССР, ставшая в 1922-м одной из республик — учредительниц Советского Союза. В 1920–1930-е годы при помощи большой страны формировались органы власти, система образования, промышленность, культура, научная база.

Из Гражданской войны белорусский народ вышел наполовину разделенным. Западные земли с древними городами — Брестом, Новогрудком, Несвижем, Гродно оказались под властью Польши на положении бесправных окраин.

Осенью 1939-го Красная армия встала на западной границе этнически белоруской территории, стала гарантом воссоединения народа. Территория и население республики увеличились почти вдвое: до 225,6 тыс. кв. км и до 10,2 млн человек. За цифрами — люди, которые получили право говорить и учиться на своем языке, свободу от этнического и религиозного гнета Второй Речи Посполитой. А летом 1941-го бойцы-белорусы, вместе с воинами 30 других национальностей, героически защищали Брестскую крепость на вновь обретенной своей земле.

Война нанесла белорусской земле страшный урон, было разрушено 85% довоенных предприятий, уничтожено больше половины национального богатства. Республику восстанавливали сообща, а белорусские специалисты участвовали в возрождении других освобожденных территорий.

После войны БССР стала одной из основательниц Организации Объединенных Наций. Это был международный знак признания огромной жертвы и вклада белорусского народа в победу над нацизмом. Пребывание в составе Советского Союза не уничтожило белорусскую государственность. Он ее оформил, собрал, защитил и вывел на международный уровень.

Возрожденная после крупнейшей катастрофы XX века, Белоруссия к 1960-м стала одним из индустриальных «локомотивов» Советского Союза, одной из трех (наряду с РСФСР и УССР) республик-доноров. МАЗ, БелАЗ, заводы по выпуску станков и ЭВМ, «большая химия» и высокотехнологичный агропром, текстильные фабрики и ГРЭС работали на всю страну.

В первую очередь их появление, конечно, заслуга белорусских строителей, инженеров, конструкторов, но в Белоруссию как общесоюзный сборочный цех вкладывались и соседи. Наследие советских десятилетий, которое удалось сохранить в 1990-е, стало базой для стабильного развития, разительно контрастирующего с обнищавшей и обезлюдевшей за время евроинтеграции Прибалтикой, и Украиной с ее олигархами, политическими авантюристами и неонацистами.

За три с лишним десятилетия независимости Беларусь сохранила политические, экономические, культурные связи с Россией — которые с конца 1990-х постоянно расширяются. Одновременно республика остается одним из немногих по-настоящему суверенных государств Европы и постсоветского пространства, страной, не подверженной экспансии НАТО и диктату брюссельской бюрократии.

В последние десятилетия мы видели, как в ряде стран понятие «независимость» легко превращали в инструмент исторического предательства, связывая ее с отказом от русского языка, демонтажем памятников советским солдатам, оправданием тех, кто служил нацистам. Так независимость превращалась не в свободу, а в зависимость от чужой идеологии.

Белорусский суверенитет не строится на оскорблении прошлого. Поэтому он крепче, честнее и глубже тех политических конструкций, которые держатся только на лозунге «прочь от Москвы».

В основе дружбы двух народов и государств, которая сейчас укрепляется перед лицом неонацистской угрозы, — память о борьбе с «объединенной Европой», которая шла на восток под знаменем со свастикой, и память об общей победе над фашизмом.