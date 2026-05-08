В Ереване на организованном премьером Армении Николом Пашиняном саммите Европейского политического сообщества Владимир Зеленский угрожал устроить атаку во время парада Победы в Москве.

Отношение киевского режима к общей памяти о победе над гитлеризмом общеизвестно. Но реплика прозвучала на армянской земле. А для Армении 9 Мая не чужой праздник, не дата из чужого календаря.

Великая Отечественная прошла через армянские семьи так же беспощадно, как через русские, белорусские, украинские, грузинские, казахские, татарские… Здесь не требуется громких слов. Достаточно цифр.

По переписи 1939 года в Армянской ССР жили 1 282 338 человек. Из них армян — 1 061 997. За годы войны из республики на фронт ушли более 300 тысяч человек.

В ряде оценок называется около 320 тысяч мобилизованных жителей Армянской ССР. Фронту были отданы примерно 22-25% довоенного населения республики — каждый четвертый ушёл на войну.

Для маленькой горной Армении это была тотальная мобилизация. Уходили сыновья, отцы, братья, вчерашние школьники, крестьяне, рабочие, студенты.

Цифры важны не сами по себе. Они возвращают масштаб. Когда сегодня говорят об общей победе, для Армении это не дипломатическая формула, а живая память.

В Ереване эта память буквально стоит над городом. В Парке Победы возвышается монумент «Мать Армения», который символически напоминает: память о войне переживет тех, кто пытается присвоить ее себе или вычеркнуть из неё неудобные народы.

Полководцы, лётчики, разведчики

Среди армян — 107 Героев Советского Союза. Дважды Героями стали двое — Иван Баграмян и Нельсон Степанян. Десятки тысяч армян были награждены орденами и медалями. Полными кавалерами ордена Славы стали 26 человек.

Эта статистика показывает, что армянское участие было заметно на всех уровнях войны — от штаба до кабины штурмовика, от танкового рейда до сапёрного прохода, от генеральской карты до последнего вылета.

Иван Христофорович Баграмян, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, — один из тех командующих, чьи решения двигали целые фронты. Он командовал 1-м Прибалтийским фронтом, затем 3-м Белорусским. В операции «Багратион» войска 1-го Прибалтийского прорывали немецкую оборону под Витебском. Этот удар немецкая группа армий «Центр» не сумела выдержать — линия на востоке начала сыпаться.

РИА Новости Иван Христофорович Баграмян. 1941 год

Амазасп Бабаджанян принадлежит другой стихии — броне, скорости, прорыву. Танковый командир, будущий главный маршал бронетанковых войск, он прошёл через Ржев, Курск, Украину, Днестр и Берлин. Звание Героя Советского Союза получил за Проскуровско-Черновицкую операцию.

При форсировании Днестра Бабаджанян лично разведал брод и первым переправился на танке. Позже Бабаджанян командовал 11-м гвардейским танковым корпусом в Берлинской операции.

Нельсон Степанян командовал штурмовым авиаполком. За ним числится не менее 239 боевых вылетов. Каждая такая цифра — не строчка в лётной книжке, а риск не вернуться: зенитный огонь, вражеские истребители, плохая погода, повреждённая машина, море под крылом.

14 декабря 1944 года у Лиепаи его самолёт был подбит. Степанян погиб вместе со штурманом Александром Румянцевым. Вторую Золотую звезду Героя Советского Союза он получил посмертно.

Нельсон Георгиевич Степанян. 1943 год

Баграмян, Бабаджанян, Степанян — три разных масштаба одной войны. Штаб фронта. Танковый прорыв. Штурмовой вылет. Через них видно главное: армянский вклад был вписан в сам механизм победы — в планирование операций, в бронетанковый удар, в авиацию, в кровь людей, которые доводили приказ до результата.

Была и другая война — без фронтовой линии на карте. Геворк Вартанян в годы войны работал в Иране. В 1943 году, когда в Тегеране должна была пройти встреча лидеров антигитлеровской коалиции, его группа участвовала в противодействии немецкой операции против «большой тройки». Вартаняну было всего 19 лет. Рядом с ним действовала Гоар Вартанян, будущая жена, тоже разведчица; с 1942 года она работала в разведгруппе в Иране.

Командир 20-й гвардейской механизированной бригады гвардии полковник Амазасп Бабаджанян. 1944 год

Выпускница Ленинградского медицинского института София Лалаян, военный медик, отличилась в боях за Ленинград. Погибла 5 февраля 1944 года, награждена посмертно. Армянская память о победе — это не только командиры и летчики, но и женщина-врач в одном из самых страшных мест войны.

«Рядовой» героизм

Всего в Красной армии воевали более 500 тысяч армян. Если считать представителей народа в армиях союзников и зарубежном антифашистском движении, часто называют около 600 тысяч. Погибших и не вернувшихся, по разным данным, было от 200 до 300 тысяч.

Эти цифры легко произнести и почти невозможно представить. Двести тысяч. Триста тысяч. Для маленькой республики это не «потери личного состава». Это целая армия погибших, растянутая через годы, фронты и братские могилы.

Люди, которые не вернулись в Татев, Кохб, Ереван, Ленинакан, Степанаван, в горные сёла и рабочие кварталы — их смерть нельзя свести к графе в статистике.

Солдаты Армянской дивизии, участники битвы за Кавказ. 1943 год

Многие из них успели закрыть собой дыру, через которую враг мог пройти дальше, и Сурен Аракелян был одним из них. Уроженец Татева, боец 89-й Армянской стрелковой дивизии, он в 1943 году оказался у хутора Курбацкого в районе Анапы.

Там наступление упёрлось в немецкий дзот: бетон, огонь, земля, которую нельзя обойти. Аракелян подполз к огневой точке под обстрелом и забросал её гранатами. Дзот замолчал. Сурен погиб. Звание Героя Советского Союза получил посмертно.

Джан Караханян тоже служил в 89-й дивизии — сапёром 280-го сапёрного батальона. В сентябре 1943 года в боях за Новороссийск и Тамань он обезвредил около 200 мин, делал проходы, спасал мосты от подрыва. У сапёра особая форма героизма: если он всё сделал правильно, его подвига почти не видно. Танки проходят. Пехота идёт. Мост остаётся стоять. Живые продолжают боевой путь. Караханян погиб позже, под Керчью. Героя Советского Союза ему присвоили посмертно.

Бойцы 89-й Армянской стрелковой дивизии. 1943 год

От Кавказа до Берлина

В годы войны в составе Красной армии действовали шесть армянских национальных дивизий: 76-я, 89-я, 261-я, 390-я, 408-я и 409-я. В самой Армении подготовили более 85 тысяч бойцов. Стрелки, сапёры, артиллеристы, связисты пополняли части, которые уходили на фронт.

Особое место занимает 89-я Армянская Таманская стрелковая дивизия. Она воевала на Кавказе, Тамани, в Крыму, участвовала в боях за Керчь и Севастополь, дошла до Берлина и Эльбы. Ее путь — тысячи километров, значительная часть которых была пройдена с боями.

За освобождение Таманского полуострова дивизия получила почётное наименование. За Керчь — орден Красной Звезды. За Севастополь — орден Красного Знамени.

За бои при наступлении на Берлин — орден Кутузова II степени. В её составе были тысячи награждённых, Герои Советского Союза, погибшие сапёры, стрелки, командиры.

409-я Армянская стрелковая дивизия была сформирована в сентябре 1941 года в Степанаване. Её путь прошёл через Кубань, Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. Она стала Кировоградской и Братиславской, получила орден Богдана Хмельницкого II степени.

Дивизия освобождала украинскую землю от нацистов и их пособников. Война оставила там конкретные армянские имена, армянские потери, армянские могилы.

Родина, церковь и диаспора — фронту

Пока люди уходили на фронт, Армянская ССР прошла мобилизацию тыла. Республика давала фронту около 300 видов продукции: боеприпасы, оборудование, сырьё, текстиль. В оценках встречается, что Армения поставляла около 10% горнорудной, металлургической и химической продукции СССР.

Производились резина, медь, карбид, алюминий, взрывчатка, средства связи, боеприпасы. Военная промышленная база расширялась: около 30 предприятий, более 110 цехов и мастерских. Для небольшой республики это была серьезная экономическая ноша.

Бойцы Красной армии. Ереван. 1941 год

На изготовление танков для именной колонны «Давид Сасунский» средства собирали всем миром. Сбор начался в 1943 году при участии Армянской апостольской церкви и диаспоры.

Деньги собирали армяне из США, Канады, Ливана, Сирии, Египта, Ирана. Танки Т-34-85 с именем героя армянского эпоса воевали в составе 119-го отдельного танкового полка на 2-м Прибалтийском фронте, участвовали в боях периода операции «Багратион».

Солдаты союзников и участники Сопротивления

Армяне включились в борьбу с нацизмом и за пределами СССР. По оценкам историков, до 100 тысяч армян служили в армиях союзников и участвовали зарубежном антифашистском движении.

Это важная часть памяти: армяне воевали не только в Красной армии. Они били нацизм там, где жили армянские общины, — во Франции, на Ближнем Востоке, в подполье, в союзных армиях.

Один из самых сильных примеров — Мисак Манушян, гражданин Франции. Он был армянином, пережившим геноцид 1915 года, поэтом и участником французского Сопротивления.

Мисак Манушян в форме французской армии. 1940 год

Во время немецкой оккупации его группа устраивала диверсии против нацистов в Париже и его окрестностях. В 1944 году Манушяна и его товарищей схватили и расстреляли.

Перед казнью немцы расклеили по Парижу пропагандистский плакат — его потом назвали «Красным плакатом». На нём участников группы показывали не как борцов с оккупацией, а как чужаков, террористов и преступников.

Так нацисты хотели запугать французов и опорочить Сопротивление. Вышло наоборот: после войны этот плакат стал одним из символов борьбы с оккупантами. А имя армянина Манушяна вписано во французскую память о войне.

В том числе поэтому недавняя сцена в Ереване выглядит особенно странно.

«Европейский пакет»

На саммите Европейского политического сообщества и на встречах по линии ЕС Армения получила новый европейский пакет: 30 млн евро через Европейский фонд мира на поддержку вооружённых сил, декларации о стратегическом партнёрстве с Францией и Великобританией, а также курс на углубление связей с Евросоюзом.

Президент Франции Эммануэль Макрон в Ереване отдельно сказал, что на территории Армении всё ещё находятся около 4 тысяч российских военных и более 1 тысячи пограничников, а Европа должна помочь Армении «более независимо» охранять свои границы.

На языке дипломатии это называется новым контуром безопасности. На языке памяти звучит суше и тяжелее. В 1940-е армяне и французы вместе сопротивлялись нацизму: Манушян шёл на смерть во Франции, армянские дивизии дрались на советско-германском фронте, советские войска держали и освобождали территории, где решалась судьба Европы.

Через восемь десятилетий французский президент приезжает в Ереван, чтобы посидеть рядом с главой киевского режима, власти, которая годами переписывает память о Великой Отечественной, сносит советские памятники и делает героями фигуры, связанные не с освобождением Европы, а с коллаборационизмом и этнической ненавистью.

Поэтому слова о дронах над парадом Победы, произнесённые в Ереване, звучат не в пустом зале. За этим городом — Парк Победы и «Мать Армения». За этой землёй — сотни тысяч мобилизованных. За армянским именем в войне — Баграмян, Степанян, Бабаджанян, Вартанян, Лалаян, Аракелян, Караханян, 89-я Таманская дивизия, 409-я дивизия, тыловые заводы, танковая колонна «Давид Сасунский», Манушян и французское подполье.