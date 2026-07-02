Еще недавно западный мир рисовали как образец стабильности: чистые улицы, работающие законы, уважение к правам человека. В последнее время эта картинка пошла трещинами. Особенно это заметно в Европе.

ИА Регнум

На первый план выходят не успехи, а проблемы: переполненные тюрьмы, затянутые расследования, уличные погромы, этические скандалы и ощущение того, что система перестала адекватно реагировать на происходящее. Эта череда происшествий — симптом глубокого мировоззренческого и управленческого кризиса.

Свобода для опасных преступников

В Британии назревает решение, от которого у многих волосы встают дыбом: к сентябрю власти намерены выпустить на свободу около 6000 осужденных за тяжкие преступления, включая убийц и насильников. Причина банальна и оттого еще тревожнее — тюрьмы переполнены до критического уровня.

Но исток этой переполненности сам по себе — диагноз эпохи. В камерах тесно не только из‑за мигрантов. Туда массово попадают и местные жители — за комментарии в соцсетях и участие в протестах против миграционной политики. Правоприменение всё чаще выглядит как инструмент контроля за общественным мнением.

Британский криминолог Дэвид Уилсон прямо говорит: «Выпуск тысяч осужденных за насилие — это не реформа, это признание того, что система сломалась. Мы не решаем проблему преступности, мы просто переносим ее из тюрем на улицы».

Параллельно министр внутренних дел Шабана Махмуд (пакистанка по происхождению) продвигает идею новых «безопасных и законных» маршрутов для беженцев.

По ее замыслу, университеты, работодатели, церкви и НКО смогут заранее отбирать и спонсировать людей еще до их приезда в Британию. На словах это должно снизить хаос и риски, на деле — вызывает скепсис: система и так перегружена, а новые потоки лишь усугубят проблему.

Полгода молчания полиции

В польском городе Вроцлаве в декабре 2025 года в «Пассаже Непольда» произошло жестокое нападение: неизвестный ударил жертву тяжелым предметом по голове. Человек остался инвалидом.

И только спустя шесть месяцев польская полиция опубликовала фото подозреваемого — темнокожего мужчины.

Задержка в полгода — не обычная бюрократическая медлительность. Обществом она считывается как сигнал: система либо не справляется, либо боится реакции.

В условиях, когда тема безопасности стала одной из самых болезненных, любое промедление воспринимается как пренебрежение к жертвам.

Политолог Марек Магеровский комментирует: «Когда расследование тянется полгода, а фото подозреваемого публикуется как будто нехотя, общество теряет доверие не только к полиции, но и к государству в целом. Люди хотят видеть, что их защищают, а не что расследование тянут, пока не станет слишком поздно».

Мафия уступает место бандам

В Италии криминальный ландшафт меняется на глазах. «Традиционная» мафия — при всей своей жестокости — действовала по негласным правилам: зоны влияния, иерархия, договоренности.

Сейчас ее всё активнее вытесняют афганские и пакистанские группировки. Они не признают ни границ, ни договоренностей, ни «правил игры». Их методы — запугивание, насилие, экспансия любой ценой.

Итальянский журналист Роберто Савиано, много лет изучавший мир мафиози, отмечает: «С мафией можно было выстраивать хоть какие‑то барьеры — она была предсказуема. Новые группировки действуют по логике тотального устрашения. Это не просто рост преступности — это смена самой природы угрозы».

Местные СМИ не стесняются в выражениях: банды творят «полный беспредел».

Улицы некоторых городов всё больше напоминают территорию без правил, где полиция не успевает реагировать, а бизнес вынужден либо платить, либо уходить.

Видео, которое раскалывает общество

Во Франции очередной всплеск паники вызвало видео, на котором группа мигрантов насмерть забивает подростка.

Такие кадры мгновенно становятся топливом для поляризации: одни требуют немедленных жестких мер, другие — призывают не делать обобщений.

Но эмоции здесь сильнее аргументов: когда речь идет о детях, люди теряют способность к спокойному анализу.

Проблема в том, что подобные инциденты не существуют в вакууме. Они происходят на фоне растущего ощущения, что государство не контролирует ситуацию.

Полиция не успевает, суды перегружены, а политика кажется оторванной от реальности. В результате страх и гнев выплескиваются на улицы, а доверие к институтам тает.

Французский политик Эрик Земмур не скрывает жесткой позиции: «Мы не можем продолжать делать вид, что миграционная политика работает. Когда на улицах убивают подростков, а народ боится выходить на улицу вечером, это уже не статистика — это сигнал бедствия».

Страна, где женщинам небезопасно

Президент Финляндии Александр Стубб сделал заявление, которое прозвучало почти как признание провала: страна входит в число самых небезопасных стран для женщин. И принял участие в запуске кампании «ООН — женщины Финляндии».

«Мое послание всем мужчинам таково: мы не должны молчать. Давайте вместе сделаем Финляндию безопасной страной для женщин», — призвал Стубб.

«2026 год был особенно мрачным для женщин в Финляндии. <…> Согласно статистике ЕС, 57% женщин в Финляндии подвергались побоям, угрозам или сексуальному насилию», — говорится на сайте инициативы.

«Мы по-прежнему остаемся одной из самых опасных стран ЕС для женщин», — отмечается в опубликованном тексте.

При этом конкретики о том, от кого именно исходит основная угроза, нет. Но контекст и так понятен. Речь ведь не только о бытовых эпизодах. Это и уличные домогательства, и слабая защита жертв. А увеличение радикализированных элементов среди иммигрантской молодежи в Финляндии отмечалось уже не раз.

А когда глава государства открыто признает, что проблема достигла критического уровня, это значит, что замалчивать ее больше нельзя.

Финская правозащитница Анна Лехтонен подчеркивает: «Признание проблемы на высшем уровне — это первый шаг. Но без системных изменений, без увеличения ресурсов для кризисных центров и без реальной работы с причинами насилия любые слова останутся просто словами».

Либеральные крайности

Нидерланды — страна, где либеральные ценности возведены в культ. Но именно здесь они всё чаще сталкиваются с реальностью, которая никак не хочет быть удобной.

Недавний случай эвтаназии ребенка младше 12 лет вызвал бурю эмоций не только внутри страны, но и за ее пределами.

Для одних это — «проявление гуманности», для других — опасный прецедент, размывающий моральные границы.

Нужно заметить, что факты эвтаназии касаются (как и случаи в Испании) преимущественно местного, коренного населения. Мигранты упрямо ведут борьбу за существование.

На другом полюсе — ночные погромы после футбольных матчей. Спокойные улицы днем, а ночью — разбитые витрины, горящие машины, столкновения с полицией. Это симптом социального напряжения, которое копится годами и ищет выход.

Голландский социолог Ян де Врис поясняет: «Футбол становится лишь поводом, а настоящая причина — чувство отчуждения, злость и ощущение, что их не слышат. Когда общество расколото, любая искра может вызвать пожар».

Миграционный накал

За последние дни в Германии вспыхнули сразу два острых сюжета, связанных с мигрантами.

В Берлине группа выходцев из Северной Африки устроила нападение на прохожих в районе Моабит. Полиция называет причиной бытовую ссору, но тревожит то, что агрессия носила групповой характер, а поведение нападавших выглядело демонстративно вызывающим.

Параллельно в Гамбурге разгорелся конфликт в школе: несколько учеников-мусульман провели коллективную молитву во дворе, что вызвало волну недовольства среди родителей.

В соцсетях спор мгновенно вышел за рамки школьного двора: одни требуют жестко ограничить публичные религиозные практики, другие настаивают на свободе вероисповедания.

Эти эпизоды — не изолированные случаи, а отражение растущего напряжения. Криминальные инциденты усиливают запрос общества на жесткие меры, а бытовые религиозные конфликты подливают масла в огонь поляризации.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер прямо связывает эти проблемы с провалами миграционной политики и требует срочных действий: «Мы не можем дальше закрывать глаза на то, что отдельные районы становятся зонами беззакония. Нужны реальные инструменты для депортации нарушителей и усиление пограничного контроля — иначе доверие к государству будет окончательно подорвано».

Если власти не найдут баланс между безопасностью и правами, градус конфликта будет только повышаться.

Когда нельзя договориться

Американский политолог Фрэнсис Фукуяма в своем интервью предупреждал: «Когда государство теряет монополию на насилие даже в отдельных районах, это признак глубокого кризиса легитимности. Общество начинает искать защиту там, где ее быть не должно».

Самое опасное в нынешней ситуации в Европе — даже не сами происшествия, а то, как общество на них реагирует. Поляризация достигла такого уровня, что люди перестают слышать друг друга.

Одни видят в мигрантах угрозу, другие — жертв обстоятельств. Одни требуют жестких мер, другие — защиты прав и свобод. В результате любая трагедия становится поводом для новой вербальной битвы в соцсетях и за их пределами, а не для поиска решений.

Доверие к медиа падает: каждый выбирает источники, которые подтверждают его точку зрения. Доверие к политикам — еще ниже, их слова всё чаще воспринимаются как пустые обещания. Даже базовые понятия — «безопасность», «справедливость», «права человека» — наполняются разным смыслом в зависимости от лагеря.

Это и есть мировоззренческий кризис: общество теряет общий язык. Без него любые реформы обречены: даже хорошие идеи будут отвергаться просто потому, что их предложил «не тот» лагерь.

Европа стоит перед выбором, который нельзя отложить. Либо признать, что старые модели не работают и начать глубокую перестройку — от миграционной политики до работы полиции и судов, либо продолжать латать дыры, рискуя потерять контроль над ситуацией.

Пока преобладает второй путь: тактические меры, громкие заявления, попытки «сгладить углы». Но проблемы, которые откладывают на потом, имеют свойство возвращаться в удвоенном виде. И тогда вопрос уже будет не в том, как улучшить систему, а в том, удастся ли ее сохранить.

Сегодняшние происшествия — от переполненных тюрем до ночных погромов — не случайные новости. Это сигналы тревоги, которые нельзя игнорировать. Потому что безопасность — это не только отсутствие преступлений. Это еще и уверенность, что система тебя защитит, а твой голос будет услышан. А именно этой уверенности в Европе становится всё меньше.