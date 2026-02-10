За последнее время для финнов прозвучало несколько тревожных новостей: от обучения детей мигрантов, осевших в Суоми, в исламистских лагерях Сомали до стремления завлечь в Финляндию студентов из Азии — на замену русским.

Иван Шилов ИА Регнум

Мигранты бедны и ведут себя очень агрессивно, устраивая террор. И действенного решения этой проблемы власти не имеют.

«Воспитательная поездка»

В настоящий момент бывшие мигранты и их дети составляют примерно 11,1% финского населения.

Сомалийская община составляет более 27 тысяч человек. Гражданская война вынудила тысячи сомалийцев искать убежища в других государствах — в Финляндии первые из них появились еще в 90-х.

А сейчас выясняется, что многие недовольные европейской культурой и образованием отправляют детей на родину учиться «хорошим манерам» на исламистский лад.

Недавно журналист финской гостелерадиокомпании Yle Вали Хаши выяснил, что многие юные скандинавские сомалийцы прошли через так называемые лагеря перевоспитания на исторической родине.

Родители отправляют их туда, чтобы оградить от наркотиков и прочих соблазнов. В сомалийском языке даже появилось специальное выражение для обозначения этого явления — dhaqan celis («возврат к своей культуре»).

Хаши, сам происходящий из мигрантской семьи, посетил один из лагерей в Могадишо. Чтобы попасть в одно из таких учреждений, он выдал себя за отца, ищущего место для сына, и использовал скрытые камеру и микрофон. Территория заведения огорожена колючей проволокой под током, а у входа стоят вооружённые охранники.

Директор учреждения охотно делился подробностями того, как они воспитывают новоприбывших. «Сначала им сбривают волосы. Если он сопротивляется, на ноги надевают кандалы», — объяснил он.

Журналист сам видел, как молодых людей держат в цепях, а некоторых даже приковывают к кроватям. Сотрудники рассказали, что воспитанники регулярно подвергаются избиениям и в наказание получают очень скудное питание.

Это целая индустрия: молодых людей из мусульманских семей отправляют в эти лагеря со всего мира. А возвращаются воспитанники часто убежденными исламистами.

Однако власти Финляндии, оказывается, даже не подозревали о вызревающем у них в стране гнезде экстремизма. «У нас не было информации о таких учреждениях», — заявил министр образования Андерс Адлеркройц.

Госуполномоченная по правам ребенка Элина Пеккаринен была удивлена неосведомленностью министра: «Об этом явлении в Финляндии известно уже более двадцати лет. Мы недостаточно сделали для защиты этих детей».

По словам омбудсмена, специалисты уже неоднократно предупреждали чиновников: из финских школ исчезают дети мигрантов — за последнее время зафиксированы десятки случаев.

Активистка сомалийского происхождения Уюни Ахмед предупреждает, что речь идет о систематическом явлении, а вмешательство властей затрудняется тем, что сомалийцы стараются изолироваться от государства. Чиновникам же плевать на детей представителей нацменьшинств.

Несовершеннолетние бандиты

Те сомалийцы, что успели европеизироваться, выражают тревогу за родственников.

«Родители иногда отправляют туда (в лагеря. — Прим. ред.) детей ради дисциплины, но не понимают, какие травмы это может оставить на всю жизнь», — заявила студентка из Хельсинки Ашо Ахмед.

Студент Сакарие Ишак отметил, что большинство молодых людей сомалийского происхождения слышали о подобных центрах.

Масштабы проблемы велики. Сомалийцы в Скандинавии и так часто пополняют ряды преступных сообществ, а получив в лагерях идеологическую «прививку», начинают относиться к белым европейцам совсем уж безжалостно.

Например, в январе этого года правоохранители Норвегии, Швеции и Финляндии сообщили о проведенной совместной операции в отношении крупной группировки наркоторговцев, основную роль в которой играли выходцы из Сомали.

Только за последнее время она ввезла в Финляндию 300 килограммов наркотиков.

Что особенно пугает финнов — зачастую члены иммигрантских общин склонны к насилию ещё до совершеннолетия.

В декабре прошлого года в полиции Хельсинки сообщили, что идентифицировали несколько десятков молодых людей, причастных к масштабной серии ограблений и нападений. Подозреваемые действовали в составе организованных групп, а жертвами становились преимущественно подростки.

По словам инспектора Кари Мартикайнена, преступники «заранее договаривались о нападениях и грабежах в местах, где часто бывает молодежь».

Полиция завела 25 дел, фигурантами которых стали около 40 юношей в возрасте от 14 до 18 лет. Финские СМИ неохотно пишут, что «большинство подозреваемых — граждане Финляндии иммигрантского происхождения».

Схема действий была одной и той же: они представлялись потенциальной жертве знакомыми ее родственников и отводили в укромное место. Там окружали, толпой избивали и отбирали вещи. Иногда унижали, заставляя раздеваться или извиняться на камеру.

От банд юных мигрантов пострадали около 40 подростков, часть получили серьёзные травмы. По данным полиции, большинство были коренными финнами.

Фейк о «счастливой стране»

При этом в Финляндии делают все возможное, чтобы привлечь побольше мигрантов.

Недавно Технологический университет города Лаппеэнранта (LUT University) сообщил, что будет приглашать студентов из Иордании. «Без иностранных студентов учебное заведение не может оставаться конкурентоспособным из-за слишком низкого уровня рождаемости в стране», — разъяснил ректор Юха-Матти Сакса.

Он отметил, что при наличии около 60 тысяч мест для первокурсников в финских вузах уже в 2030-х значительная часть этих мест останется невостребованной.

По словам Саксы, университет рассчитывает на несколько сотен иорданских студентов ежегодно. Сейчас в LUT обучаются около 9 тысяч студентов из 103 стран. По словам ректора, вскоре почти половина всех студентов вуза будут иностранцами.

Стоит отметить, что из-за приграничного расположения Лаппеэнранты Технологический университет был очень популярен среди россиян. Изначально там можно было учиться бесплатно, но российской молодежи в LUT University оставалось много даже после введения платы.

Однако после того, как финны выставили перед гражданами России всевозможные барьеры, число учащихся из нашей страны в университете Лаппеэнранты стало закономерно падать. Между тем взимаемые с иностранных студентов деньги — важная часть финансирования.

Именно поэтому вуз пытается заместить россиян другими иностранцами.

Теперь финны готовятся взимать плату за обучение иностранных студентов не только в вузах, но также в старших классах средней школы и профессионально-технических училищах.

В прошлом году разгорелся скандал, когда выяснилось, что иностранных студентов завлекают на учёбу в финские вузы байками о лёгком трудоустройстве и возможности хорошего дохода даже без знания финского языка.

В соцсетях оказалось найдено множество фейков о райской жизни в Суоми, сгенерированных нейросетями.

Например, в одном из таких постов утверждается, что финские школы расположены в куполообразных зданиях с крышами из мха; что перед финскими магазинами установлены электрообогреватели для собак; что на улицах финских городов расположены звукоизолированные спальные капсулы.

«Любому человеку, живущему в Финляндии или хотя бы посещавшему её, понятно, что это фейк. Единственные спальные капсулы, которые можно найти в Финляндии, находятся в столичном аэропорту, однако их можно использовать лишь после брони», — констатируют журналисты.

Тем не менее у страниц, распространяющих эти враки, оказались сотни тысяч подписчиков, которые им поверили. Причем значительная часть таких страниц модерируется из Индии и Пакистана, а цель их может состоять в быстром создании контента, способного приносить доход от просмотров.

Сотрудник Хельсинкского университета Нико Пюрхёнен отмечает, что жителям Индии и Юго-Восточной Азии «Финляндия может казаться экзотическим технологическим раем, в котором всё хорошо», а живущим далеко от Суоми сложно проверить достоверность таких «фактов».

Но по прибытии сказка рассыпается: поверившие в мечту оказываются в очередях за бесплатной едой. У этих людей есть все основания для гнева.

Вместо «самой счастливой страны в мире» (каковой она значится в ряде мировых рейтингов) они обнаруживают государство с высоким уровнем безработицы, где иностранцам, не владеющим финским, устроиться особенно сложно.

В реальной Финляндии растёт число нуждающихся в продовольственной помощи, особенно среди молодежи.

Как показывает статистика, больше всего на такие рассказы ведутся студенты из Индии, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки. В настоящее время от 10 до 50% иностранных студентов поступают в различные финские университеты через агентства (в ряде вузов этот показатель доходит до 35–40%).

За каждого привлечённого студента агенту выплачивается вознаграждение — как правило, в размере около 1000 евро. Они также могут взимать с иностранных абитуриентов отдельную плату.

Некоторые заплатили несколько тысяч евро, чтобы попасть в разрекламированную Финляндию. А теперь сидят без работы и денег, так что под вопросом оказывается и учеба.

Впрочем, из-за охватившего Финляндию экономического кризиса число желающих въехать в нее сокращается. Как следует из свежего доклада миграционного ведомства, в прошлом году трудовая миграция в Суоми рухнула по сравнению с 2024-м на 25%.

Всего за год финские власти выдали разрешение на проживание в стране 8,3 тыс. иностранных работников (в 2024-м на работу в стране было привлечено более 11 тыс. иностранцев).

Впервые с 2022-го стало снижаться число заявлений на получение вида на жительство от студентов. В 2025-м финские власти получили 13,5 тысячи соответствующих заявок, по которым в 9% случаях были вынесены отрицательные решения.

Зато в 2025 году было подано рекордное количество заявлений на получение ВНЖ от членов семей иностранцев, переехавших в Финляндию раньше. На этом основании из Азии в страну прибыли 23,8 тыс. человек.

Процесс замещения финнов, испытывающих острые проблемы с рождаемостью, выходцами из третьего мира продолжается.