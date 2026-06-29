«Аферист в очках вновь занялся попрошайничеством. Там ухватил, здесь ухватил. Гнать курву поганой метлой», — так отозвался в соцсети о визите мэра Львова Андрея Садового в польский Гданьск на конференцию по восстановлению Украины владелец местного магазинчика Лешек, как бы выражая общее настроение «низов».

ИА Регнум

А есть и «верхи», к примеру, лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский и партия «Конфедерация», чей представитель Кшиштоф Босак является вице-спикером Сейма. По поводу визита неуважаемого гостя он высказался весьма категорично: «Внимание, мошенник!».

А между Лешеком и Кшиштофом — тысячи комментаторов, единодушно удивляющихся наглости «любителя Бандеры» — от экс-премьера Лешека Миллера до известного историка, профессора Станислава Жерко, который предложил вернуть для украинцев визы — чтобы не шастали всякие.

Поскольку действовал «бурмистр» именно в характерном стиле.

Пока всё внимание общественности было приковано к конфликту Зеленского с польским коллегой Каролем Навроцким (и, в итоге, решением обоих не ехать на конференцию), Садовой организовал в Гданьске «День стойкости Львова».

Как подчеркнул представитель министерства иностранных дел Польши, мероприятие не имело отношения к конференции, на которую «аферист в очках» не был приглашен. Тем не менее, используя площадку в своих интересах, он умудрился подписать шесть соглашений с организациями из Литвы, Германии, Чехии, Швеции и Франции на сумму в 2,5 миллиона евро.

Например, 1 млн от Литвы на развитие детской больницы Святого Николая и образовательные программы UNBROKEN University; 500 тыс. — на модернизацию теплоснабжения Львова от шведов; три тепловых насоса от чехов для львовского роддома; договор с французской компанией TAP Holding и прочее. Когда реальная конференция в Гданьске началась, львовский мэр уже находился в немецком Дюссельдорфе, где также клянчил деньги.

Заявив при этом, что «несмотря на все, что в последнее время пытались навязать нам в общественной сфере, Польша тепло нас принимает». Хотя польских компаний или учреждений среди подписантов не было.

А бурная реакция последовала по той простой причине, что всего лишь в марте Садовой весьма нагло и бесцеремонно кинул именно польскую компанию, которая должна была построить для Львова мусороперерабатывающий завод.

Поляки давно закрывали глаза на бандеровские замашки львовского градоначальника, на то, что тот постоянно посещал различные мероприятия, связанные с любимым галицким «пантеоном героев», пока их не ударили по карману — в апреле 2026 г. львовское ЛКП «Зеленый город» в одностороннем порядке разорвало договор с польской компанией-подрядчиком Control Process S. A.

Притом, что проект готов на 95%.

По заявлениям украинской стороны, поляки вовремя не сделали все работы и требовали дополнительные средства. По заявлению польской стороны, компания выиграла пять арбитражей, и украинцы остались должны еще порядка 6 млн евро, но в ус не дуют. Так как каждый год связанные с Садовым компании зарабатывают на перевозке мусора сотни миллионов гривен.

Так что мэр не стал терпеть вал негатива в свой адрес и в ответ на заявления Качиньского пригрозил ему судом.

«Не существует никакого «окончательного решения международного арбитража» в этом коммерческом споре… За все фактически выполненные работы компания получила более 30 млн евро. За работы невыполненные Львов не платил. В этом нет ничего удивительного — именно так работают договоры», — нравоучительно поясняет львовский голова.

Таким образом, одна из самых ярких страниц «конференции по восстановлению» оказалась личным бенефисом одного пройдохи и к восстановлению Украины никакого отношения не имела. Что же касается именно глобального контекста, то результаты получились удручающими.

Поскольку ни Зеленский, ни его супруга Елена явиться не соизволили, демонстрируя огромную обиду на лишение главы режима польского ордена Белого Орла, представляла страну премьер-министр Юлия Свириденко.

По её словам, конференция прошла успешно — ее посетили несколько тысяч бизнесменов, было подписано около 160 меморандумов, соглашений, писем о намерениях и удалось собрать более 10 млрд евро. Но всё это пока теоретические деньги «на потом». При этом, по подсчетам украинских и международных экспертов, на восстановление Украины придется потратить от 600 млрд до триллиона долларов.

То есть, нужно созвать ещё 60–100 таких конференций, как URC-2026.

Единственная цель собрания в Гданьске — это попытка польской стороны перетянуть на себя тему больших денег как таковую. Замкнуть все потоки на будущее восстановление Украины на себе, как «главном проводнике украинских интересов».

Польша уже хорошо заработала на военном конфликте в Украине — более 1,5 млн украинских беженцев и «ухылянтов» (и это только официальные цифры), стали дешевой рабочей силой, от Евросоюза поступают многомиллиардные компенсации и субсидии, крупные суммы заходят и из США.

Начиная с 2022 г. именно через её территорию на Украину поступает более 90% военной помощи Запада, а город Жешув стал настоящим оружейным хабом. Польский оборонно-промышленный комплекс увеличил производство вооружения на рекордные 143%. По некоторым подсчетам, Польша уже «подняла» на этом более 110 млрд долларов.

При этом Варшава требует от Брюсселя возместить ей 450 млн евро за переданные Киеву вооружения и претендует на часть 90-миллиардного кредита, о чем открыто заявляет госсекретарь министерства обороны Польши Павел Залевский:

«Часть этих денег будет предназначена на закупку вооружения, и мы рады, что польские оборонные компании также воспользуются этими средствами».

Ну, а десятки миллиардов евро и долларов в рамках «программ по восстановлению Украины» позволят подмять потоки стройматериалов, заказы для транспортных и строительных компаний, внедриться в проектирование и совместные предприятия. Недаром же за 1 млрд долларов был модернизирован контейнерный терминал в городе Славкув и за 500 млн расширен контейнерный порт в Гданьске, который стал крупнейшим на Балтике.

На практике же — и это показала конференция — Польшу задвигают в угол Великобритания, Франция, Германия и другие страны.

Для примера: первый по значимости из обсужденных проектов — строительство 44 жилых домов (1187 квартир) для беженцев из Мариуполя в Белой Церкви. И это при том, что часть жителей города, которые выехали из на подконтрольную Украине территорию, более четырех лет скитаются по съемным квартирам, модульным городкам и общежитиям.

Или вот успешный кейс: местные власти Николаевской области подписали договоры на 40 млн евро с представителями Дании и Швеции на модульные котельные, модернизацию систем водоснабжения и прочее. Хотя общеизвестно (и ИА Регнум про это рассказывало), что скандинавы взяли регион под свое покровительство напрямую и всем рулят на местах — сами выделили, сами освоили.

Еще пример: госкомпания «Нафтогаз» заключила договор с американским US-EXIM на кредит в 300 млн долларов для подготовки отопительному сезону — где тут вообще польские интересы?

При этом Украине нужно минимум 5,4 млрд евро на восстановление генерации, защиту энергообъектов, децентрализацию энергосистемы и установку когенерационных установок — чтобы хоть кое-как пережить грядущую зиму.

Одним словом — точечные решения, которые никак не меняют общую картину.

И на этом фоне финт Садового выглядел просто запредельной наглостью: кидала и «banderowiec» крадёт деньги, которые должны были украсть сами поляки и бежит в Германию. К этому ненавистному «старшему брату», с которого Польша тоже хочет получить мешок золотых. Восточное направление удачно совпало с западным, поскольку поляки потребовали с немцев компенсаций выжившим узникам нацистских лагерей и тюрем.

В общем, парадоксальная позиция польских властей, заявляющих, что они будут блокировать евроинтеграцию Киева, но при этом и дальше оказывать военную помощь «партнерам», становится на примере происходящего куда более понятной. Поднимать коллективного Садового до уровня равных себе поляки вообще не хотят: 60% граждан Польши, опрошенных в июне варшавским институтом общественного мнения IBRiS, выступают против членства Украины в ЕС.

А любая (не только военная) помощь связана лишь с одним-единственным желанием — заработать на сумасшедшем соседе, пока есть такая возможность. Заодно очистив «Восточные Кресы» от лишнего населения.

«Полякам выгодно, чтобы как можно больше украинцев сдохли под бомбами и дронами. Не надо будет потом кормить лишние рты, когда захотят забрать Львов и другие города», – жалуется ИА Регнум львовянин Максим.

Да и на встрече государств «восточного фланга» НАТО, проходившей в Гданьске параллельно с конференцией URC-2026, президент Румынии Никушор Дан высказался более чем ясно: «Мы совместно признаем Россию коллективной угрозой для наших стран и, в то же время, выражаем солидарность с Украиной и готовность продолжать поддерживать её в ведении войны, защищая тем самым Европу».

То есть — пускай на фронте умирают украинцы, а европейцам нужны спокойствие и безопасность. Честный итог долгого пути Украины «в европейскую семью».