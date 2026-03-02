Дания первой из стран ЕС решила отказывать украинским мужчинам в статусе временной защиты.

Иван Шилов ИА Регнум

Соответствующий анонс разместило на своем сайте датское правительство.

«Сейчас в датских муниципалитетах живет около 45 000 украинцев, которые вынуждены были покинуть свою страну. Поэтому правительство планирует изменить правила предоставления вида на жительство по специальному закону», — говорится в сообщении.

Проживать и работать на территории королевства гражданам Украины призывного возраста (от 23 до 60 лет) можно будет только при наличии оснований для освобождения от военной службы.

Те же, кто младше этого возраста, будут находиться под защитой только до наступления 23-летия — и тогда тоже отправятся за справкой в военкомат.

Заодно датчане рассматривают отказ в защите украинцам, прибывающим из регионов, которые в Копенгагене считают относительно безопасными. В этот список вошли 14 областей: вся Западная Украина, Киевская область (без Киева), прилегающие к ней три региона, а также Винницкая и Кировоградская.

То есть подавляющее большинство оставшихся подконтрольных территорий.

Другими словами, приехать в Данию (а за ней и в Норвегию, которая тоже планирует ограничить статус временной защиты) можно только из столицы и прифронтовых регионов, имея бумагу из военкомата. А это — документ о снятии с воинского учета, который можно получить на основании справки ВВК о непригодности.

То есть инвалидности — ранее имевшейся или приобретенной.

Еще одна категория лиц, имеющих право на выезд, — это те, кто отслужил годовой контракт, то есть молодые люди в возрасте 18-25 лет, под которых разработано «специальное предложение».

Таким образом, отправиться в датский «райский сад» могут или несовершеннолетние, или инвалиды, или пенсионеры, которым такое щедрое предложение ни для чего не нужно. А всех, кто получает помощь от государства, обяжут работать.

Одновременно правительство Дании объявило о выделении дополнительных 3,8 миллиарда датских крон в Фонд Украины в 2026 году. В последние четыре года она вместе с Норвегией стала одним из ключевых украинских доноров. Норвегия поставила системы ПВО NASAMS, Дания стала одной из первых стран НАТО, решивших предоставить Зеленскому истребители F-16.

По данным Ukraine Support Tracker, созданного немецким Кильским институтом мировой экономики, обе скандинавские страны занимают пятое и шестое места после США, Германии, Великобритании и ЕС по объему военной помощи с 2022 года.

Даже схема, когда деньги на закупку оружия собираются партнерами или берутся из доходов от замороженных российских активов, называется именно «датской».

С учетом нового пакета общая помощь Дании Украине в 2026 году достигнет порядка 11 млрд евро. И выделяется она не только в военной сфере. Так, в апреле 2024 года был подписан меморандум о взаимопонимании по долгосрочному сотрудничеству и восстановлению Украины — 40 млн евро на поддержку частного сектора, участвующего в восстановлении страны, а также 380 млн евро для поддержки критической инфраструктуры, использующей возобновляемую энергетику.

Программа перехода на 2025–2028 годы сочетает гуманитарную помощь, экономическое развитие, «зеленую трансформацию» и помощь в интеграции норм европейского законодательства — украинские эксперты традиционно считают Данию «проводником на пути в ЕС» — и поддержку демократических реформ, а также содействие интеграции Украины в ЕС и ее устойчивому развитию в долгосрочной перспективе.

Стратегия датско-украинского сотрудничества на 2025–2028 годы закрепила стратегические рамки участия датчан в восстановлении Украины, правда, тратить свои деньги они предпочитают сами, не отдавая их в руки украинцев.

В ноябре прошлого года глава офиса посольства Дании в Николаеве Якоб Хансен специально уточнил, что деньги королевство городу (на который приходится 60% гражданской поддержки) не дает, а помогает реализовывать и финансирует конкретные проекты восстановления, разработанные местными властями в рамках договора до 2028 г.

Датчане сами проводят тендеры, выбирают подрядчиков и организуют закупки.

«Мы считаем, что риски есть, это не всегда коррупция, есть люди, которые просто не владеют нужными знаниями в тех же закупках. Эти риски есть, и мы не хотим ставить под сомнение нашу помощь»,— рассказал Хансен.

Балтийское королевство использовало свое председательство в Совете ЕС, чтобы усилить движение по всем направлениям, везде клянется в преданности украинским союзникам, тащит их в НАТО, названивает немцам и венграм, придумывает новые программы.

В общем, изображает идеального друга и партнера, готового «идти до конца». Вот только как же понимать в этом свете интересное решение, фактически говорящее украинским мужчинам «сидите дома и воюйте»?

Да вот так и понимать: это полностью укладывается в общую стратегию, которую держит правительство Метте Фредериксен, затеявшей даже досрочные выборы в марте, чтобы сохранить свою власть. Общество её политика устраивает: согласно данным «Евробарометра», летом 2025 года 86% датчан поддерживали предоставление военной помощи Украине.

У каждого свои интересы.

Та же Польша совершенно четко использует украинцев, чтобы закрыть свои проблемы с массовой черновой рабочей силой, европейскими квотами на мигрантов и заткнуть украинцами демографическую дыру (оставляя только тех, кто способен работать и рожать детей).

Дания же прямо заинтересована в том, чтобы украинцы как можно дольше воевали и как можно больше гибли, поскольку это держит в напряжении одновременно и Россию, и США. Для этого она старается направить Украине как можно больше оружия и создает видимость того, что «жертвы не напрасны» и европейские друзья обязательно построят потом рай, за который стоял Майдан.

Вот, собственно, уже строят: сразу же приехали в Николаев и начали забивать фанерой окна, пока другие только декларировали озабоченность.

Но причин такой «доброты» — две.

Первая: после вывода из строя «Северных потоков» украинскими диверсантами (так утверждает немецкое следствие) стратегическим поставщиком газа в континентальную Европу стала Норвегия — она даёт 30%.

Дания же имеет прямую выгоду: газопровод Baltic Pipe мощностью 10 млрд м³, запущенный в конце 2022 года, ответвляется от норвежской системы в Северном море, проходит через датскую территорию по суше и далее по дну Балтийского моря идет в Польшу.

Благодаря этому Польша и балтийские карлики смогли полностью отказаться от российского газа. Копенгаген теперь не просто «потребитель», а «гарант транзита» для соседей и участник охраны этих труб.

А через интерконнектор Хермановице — Дроздовичи, соединяющий ГТС Польши и Украины, норвежский газ можно гнать и на подшефную территорию. То есть датчане по теме энергоносителей теперь буквально участвуют в геополитических раскладах Европы в оси «север — юг» и прямо заинтересованы в том, чтобы никакого российского транзита через Украину больше не существовало. То, что могло бы приносить выгоду украинцам, вычеркивается в пользу «датских братьев».

Второй важный вопрос — Арктика, на которую Дания претендует через автономную Гренландию.

Еще в декабре 2014 года они представили заявку в Комиссию ООН по морскому дну о принадлежности им 895 тыс. кв. км в Северном Ледовитом океане. В ней говорилось, что Северный Полюс является продолжением континентального шельфа Гренландии. И это явный вызов.

Который датчане вряд ли потянут — в отличие от финансов на украинскую войну.

Пока Россия вовлечена в этот конфликт, можно помечтать про участие в разделе арктического шельфа.

Дания боится потерять самый большой в мире остров, что показал недавний жуткий скандал с претензиями США. Поэтому если и Штаты тоже будут постоянно связаны необходимостью участия в украинских делах — это королевству на руку. Как и замедление в развитии Северного морского пути, который существенно сократит путь из Китая и других восточноазиатских государств в Северную и Западную Европу.

Когда товары приходят сразу в голландский порт Роттердам, датские порты никому не нужны и контроль над проливами, открывающими вход и выход в Балтику, — уже не такой интересный актив.

«Правительство Дании понимает, какой ущерб будет нанесен безопасности Европы, если Россия выиграет эту войну», — отмечает военный аналитик Королевского колледжа обороны Андерс Пак Нильсен.

В этой цитате осталось лишь поменять местами несколько слов: если Россия выиграет эту войну, и Украина встанет на путь мирного развития, Дания перестанет зарабатывать больше, чем она вкладывает в убийство украинцев.

А этого им нельзя допустить ни в коем случае. Поэтому балтийское королевство прямым текстом говорит: не надо путать инвестиции с дружбой. Дания вложилась в войну до последнего украинца. Следовательно, каждому из них нужно не шастать по европам, а идти и умирать за сказки о «проектах очистки воды в прифронтовом Николаеве».