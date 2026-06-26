Ночь с 25 на 26 июня стала проверкой новой военной и социальной реальности, в которой живет Россия. Минобороны сообщило о 660 сбитых и перехваченных украинских беспилотниках за ночь. Это крупнейший показатель с начала года.

РИА Новости

Удары по российской территории затрагивают приграничные области, Крым, Донбасс, крупные города, транспортную инфраструктуру и промышленные районы. Противник пытается расширить зону давления и показать, что ни один регион не может считать себя полностью удаленным от боевых действий.

Налет на Москву нельзя оценивать только по тому, сколько аппаратов долетело и какой ущерб они нанесли. Для фронта этот налет ничего не менял. Его смысл был политическим и психологическим.

Киев пытался получить тревожные кадры из столицы, породить кривотолки о слабости защиты, вызвать ощущение уязвимости Москвы. Западу требовалось показать не продвижение ВСУ на земле, которого нет, а сам факт удара по российской столице.

После разбора налета стало понятно: под этот удар Киев собрал всё, что мог использовать. В ход пошли массовые беспилотники, реактивные ракеты-дроны типа «Барс», скоростные аппараты «Морок», которые ГУР и СБУ обычно берегут для точечных акций.

Такие средства не тратят без причины. Если их бросают одновременно, значит, ставка делалась на внешний эффект: пробить московскую ПВО в день завершения саммита G7, предъявить западным кураторам хоть какой-то успех, доказать, что украинский проект еще способен наносить удары по символически важным целям.

Но результат оказался обратным. Если в одну точку бросают 1,5–2 тысячи дронов, а до цели доходят считанные единицы, это не повод для самодовольства. Российская система ПВО держит огромную нагрузку.

Сегодня она развернута от Белгорода, Курска, Брянска, ДНР, ЛНР и Крыма до Москвы и Казани. За защитой неба стоят расчеты, техника, разведка, ремонтные службы, промышленность, круглосуточная работа и дисциплина тыла.

С начала 2026 года, исходя из сводок Минобороны, над 51 регионом России сбили более 39 тыс. украинских дронов. За неполный июнь — около 9,7 тыс. Средний показатель — 223 БПЛА в сутки.

Вот настоящий масштаб. Противник старается сделать удары по российским регионам постоянным фактором войны: повлиять на работу транспорта, предприятий, аэропортов, служб безопасности.

«Техобслуживание» машины войны

Но откуда у Киева такие объемы? Ответ давно перестал быть тайной, хотя западные столицы всё еще делают вид, будто украинская военная машина действует самостоятельно. На деле же весь украинский ударный контур встроен в инфраструктуру НАТО.

24 июня глава МИД Сергей Лавров отметил: «Страны Запада делали всё, чтобы Украина наращивала свою террористическую активность. Без американской помощи и помощи Великобритании — в наведении, получении данных по целеполаганию — невозможно осуществлять террористические атаки по российской территории».

Американские боеприпасы, британские ракеты, европейское финансирование, западные разведданные, иностранные специалисты, натовские закупочные механизмы давно работают вместе.

Максим Захаров РИА Новости Обломки ракеты ATACMS производства США, сбитой средствами ПВО России

25 июня Мария Захарова на брифинге МИД высказалась еще жестче: «Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow/SCALP, невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию, прямое наведение. Запад вовлечен в этом смысле по полной».

Без этой связки украинские удары дальнобойными западными средствами выглядели бы иначе и, скорее всего, были бы куда менее точными.

Storm Shadow — британская дальность в распоряжении Киева. HIMARS — американские боеприпасы и американская школа дальнего огневого поражения. MaxxPro и другая западная бронетехника на фронте — зримое присутствие западного блока в ВСУ.

Кадр из видео Уничтоженный танк Leopard 2 ВСУ

Масштаб этой поддержки огромен. Евросоюз, по сообщениям СМИ, планировал направить около 6 млрд евро на закупку 2,8 млн дронов для Украины. Отдельно говорилось о траншах на дальнобойные беспилотники.

В марте–апреле 2026 года финансирование украинской дроновой программы резко выросло: Британия — не менее 120 тыс. дронов, Германия и Норвегия — примерно по 500 млн евро, Нидерланды — 250 млн евро.

Западные союзники объявляли и о закупках американского оружия для Украины через натовский механизм PURL примерно на 1 млрд долларов. Деньги могут быть европейскими, а значительная часть вооружений все равно идет через американскую систему поставок.

Продолжаем побеждать

Бой заведомо неравный. Тем ценнее главный факт: при таком давлении фронт не застыл. Весной 2026 года, по данным ТАСС со ссылкой на Минобороны, российские войска выбили врага из 63 населенных пунктов. Отдельно назывались ДНР и Запорожская область, «буферные» районы Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Это ключевая статистика для нынешнего момента: противник наращивает удары по тылу, Запад увеличивает поставки и финансирование, а российские войска продолжают продвигаться.

За неделю, с 13 по 19 июня, по данным Минобороны, российские войска освободили пять населенных пунктов в ДНР. В июне сообщалось об освобождении Нового Донбасса, Рай-Александровки, Химика, Роскошного, Приюта.

Чем хуже у Киева положение на земле, тем нужнее ему удары, рассчитанные на быстрый медиаэффект. Чем тяжелее фронтовая арифметика, тем громче информационная кампания вокруг атак по российскому тылу.

Россия отвечает иначе. 25 июня наши военные нанесли массированные удары по Украине, уничтожив инфраструктуру и логистику противника в шести областях: Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Сумской.

Были поражены промышленные объекты, включая заводы, используемые ВСУ, нефтебазы, АЗС, электроподстанции; в части регионов зафиксировали отключения электричества.

Удары пришлись также по железнодорожной инфраструктуре, мостам и десяткам грузовых транспортов противника.

Разница видна без лишних пояснений. Один удар нужен для информационного эффекта. Другой бьет по логистике, топливу, производству, переброске сил и снабжению фронта.

Война выигрывается не количеством повторов в западном эфире, а тем, сколько грузовых составов не дошло, сколько техники не заправлено, сколько боеприпасов не попало в нужный район.

Постоянно наращивать силу и ум

Недооценивать противника опасно. Киевский режим силен как инструмент чужой воли. Противник готов сжигать собственные людские резервы в самоубийственных атаках, бросать дефицитные БПЛА разных типов в один неэффективный налет, рисковать новой эскалацией, лишь бы доказать Западу свою нужность.

Такой враг может проигрывать стратегически и все равно наносить болезненные удары, прежде всего — по гражданским. Поэтому каждый «Барс», «Морок», каждый новый аппарат надо изучать: конструкция, двигатель, связь, наведение, тактика применения.

Одновременно наш ОПК исполняет задачу, поставленную президентом, о которой он напомнил 5 июня: «Суверенитет означает быть сильнее и, подчеркну, умнее, а значит — точнее управлять ресурсами, эффективнее инвестировать, в том числе в технологическое развитие».

Это означает — точнее управлять, быстрее учиться, перестраивать промышленность под новую угрозу.

ПВО, РЭБ, связь, беспилотники, аналитика, производство и устойчивость тыла должны работать согласованно. Иначе противник будет искать слабое место между армией, промышленностью, транспортом, гражданской жизнью и бить туда.

Вторая фраза не менее важна: «Россия ощущает изменения в полной мере, сохраняется давление на нашу страну, но вместе с тем у нас стало шире пространство для маневра, появились новые партнерства, новые финансовые и технологические решения, мы осваиваем более перспективные рынки».

Оборонять душу

Давление со стороны хозяев киевского режима сохраняется, санкции остаются. Ничего не указывает на то, что попытки противника бить по России остановятся. Террористическая активность Киева будет только расти.

Создание эффекта постоянной угрозы «с неба» нужно врагу не только для отчета перед западными поставщиками вооружений. Врагу нужно найти слабые места. И не только в «куполе» ПВО и ПРО, но и в психологии масс. Такие «проверки» нужны и западным спецслужбам — пытаться понять сам русский народ, где у большинства общества «болит», чтобы потом проводить точечные «псай-операции».

Мы уже привыкли: враг пытается превращать морально или психически неустойчивых сограждан в «биодронов», исполнителей террористических атак. Но сейчас работа «по площадям» — тестирование всех нас на уязвимость.

В разные периоды нашей истории общество демонстрировало различные реакции на резкое и безвозвратное завершение прежней жизни. В 1917-м многим казалось, что «Русь слиняла в два дня». Но в 1941-м настрой был совсем другим: в ответ на вероломное нападение звучало «Вставай, страна огромная!».

Главная ошибка сейчас — ждать возвращения прежнего порядка. Будет другая жизнь: с ПВО над регионами, с тревогами, с санкционным давлением, с технологической гонкой, с постоянными попытками расшатать тыл. Бояться этого бессмысленно.

Куда вернее будет обществу взрослеть вслед за государством. Война за свою свободу требует выдержки. Что хотел Киев получить налетом на Москву? Ощущение кризиса. Поток тревожных кадров. Сбой в тылу.

Чтобы человек утром смотрел не на карту освобожденных населенных пунктов, не на 63 пункта весенней кампании, не на удары по логистике ВСУ в шести областях, а на кадры из Москвы и думал: всё плохо.

Поэтому ответ нужен не только военный. Российская система должна сбивать дроны. Армия — продвигаться. Промышленность — производить. Общество — сохранять трезвость. Ночь с 25 на 26 июня показала: Россия этот экзамен сдает. Но девиз бойцов ПВО — «Держим небо!» — должен стать общим принципом жизни.