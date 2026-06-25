Развитие беспилотных технологий в последние годы превратило дроны из высокотехнологичной экзотики в массовый и относительно недорогой тип вооружений. Сегодня беспилотники применяются для атак как на ближних, так и на дальних дистанциях. Многие страны разрабатывают современные ответы на эту новую угрозу.

ИА Регнум

В России, благодаря опыту специальной военной операции, новые массовые разработки появятся уже в самом ближайшем будущем. Один из вариантов ответа на беспилотную угрозу — лазерная установка «Посох». Хотя в массовом сознании лазерные вооружения представляются чем-то футуристичным, в действительности речь идет уже не о технологиях будущего, а о почти рутинных конструкторских решениях, которые осталось адаптировать к реалиям военных действий.

Почему лазерам не доверяли

Первые прототипы «лучевых» вооружений появились почти сразу же после изобретения лазера в 1960-х годах. Причем использовать узконаправленные потоки электромагнитного излучения предполагалось в первую очередь в противовоздушной и противоракетной обороне. Свои разработки появились и в Советском Союзе, и в США.

В 1983 году Рональд Рейган развернул программу СОИ («Стратегическая оборонная инициатива»). Одним из ее элементов стали разработки устройств, которые могли бы уничтожать советские ракеты с помощью лазеров. В СССР разрабатывались мобильные лазерные установки, предназначенные для «ослепления» систем наведения самолетов и вертолетов.

Но лазеры 1970–1980-х годов требовали огромных объемов энергии. Причем почти вся она уходила в пустой нагрев самой пушки, из-за чего та могла сделать лишь один-два выстрела, после чего требовала многочасового охлаждения. За некоторыми образцами приходилось буквально тащить небольшую электростанцию.

В итоге к концу 1990-х в военных кругах возобладало представление о лазерах как о чем-то дорогостоящем, но низкоэффективном. Проще поставить лишний десяток ракет ПВО на дежурство, чем возиться с громоздкими высокими технологиями.

Хотя работы по этому направлению не были прекращены (более того, свои разработки стали представлять и другие страны), все известные прототипы раз за разом признавались слишком дорогими и неэффективными по сравнению с традиционными вооружениями. Но с развитием беспилотных технологий, по мере их всё более широкого применения на поле боя, уже классические средства ПВО стали показывать низкий КПД при противодействии десяткам малогабаритных целей.

При этом появились современные промышленные твердотельные волоконные лазеры, способные прожигать сталь и батареи, которые используются в электромобилях. А значит — появилось современное относительно недорогое решение проблемы уничтожения дронов.

Сверхмощный выжигатель

Летом 2025 года российская компания из подмосковной Дубны сообщила о разработке системы «Посох». Проектировщики взяли готовый серийный излучатель, поместили его в защитный корпус, разработали поворотный механизм и начали эксперименты по фокусировке луча на расстоянии.

При разработке использовали новую оптическую систему со специальной линзой, которая позволила сфокусировать энергию 3-киловаттного лазера в плотный пучок. В лаборатории комплекс смог прожечь обшивку крыла БПЛА на дистанции 50 метров всего за 0,1 секунды. К концу прошлого года разработчики добавили важное усовершенствование: интегрировали «Посох» с радиолокационной станцией (РЛС).

Владимир Гердо/ТАСС Лазерная установка проекта «Посох» для уничтожения летательных аппаратов на форуме «Дронница-2025»

В конце апреля 2026-го лазерное оружие было официально включено в состав дежурных сил по охране государственной границы. Решение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Как предполагает военный эксперт Юрий Кнутов, речь идет именно о «Посохе». По его оценке, лазерные комплексы несколько месяцев проходили испытания, дорабатывались и совершенствовались.

Установка выглядит как компактный прямоугольный блок на U-образном поворотном механизме, что позволяет быстро вращать оптическую головку в любом направлении.

Внутри установлен твердотельный волоконный лазер на основе редкоземельного металла иттербия. Это дает высокий КПД, стабильность луча и относительную дешевизну производства по сравнению со старыми типами лазеров.

Сердце комплекса — гибкий стеклянный кабель, внутри которого находятся атомы иттербия. Этот материал обладает уникальным свойством: он работает как сверхэффективный аккумулятор энергии света.

Внутри комплекса находятся обычные светодиодные лампы, которые при активации начинают светить как бы внутрь этого кабеля. Иттербий мгновенно впитывает этот свет и переходит в «заряженное», напряженное состояние.

Как только комплекс наводится на цель и оператор (или автоматика) нажимает на условный «спусковой крючок», в заряженный кабель пускают микроскопический лазерный луч. Проходя сквозь кабель, луч многократно усиливается за счет атомов иттербия. На выходе получается идеально ровный, невероятно плотный и мощный поток света в 3000 Ватт.

Отразить такой объем энергии корпус беспилотника не в состоянии, отметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Александр Романенко.

«Если максимально упрощать, то можно представить, что речь идет о банальной лазерной указке, только линза собирает лазер в микроскопическую точку. Когда вы ее наводите на боевую цель, она многократно увеличивает мощность, — пояснил Романенко. — Корпус дрона, а они зачастую вообще пластиковые, нагревается до 1500–3000 градусов Цельсия в доли секунды».

Лазер прожигает корпус, а там либо сжигает провода управления, либо добирается до аккумулятора, который или загорится, или взорвется от такого напряжения. «Всё, ваша «указка» сожгла дрон», — отметил эксперт. Лазер работает как бесконтактный высокотемпературный резак — ему достаточно доли секунды удержания на одной точке, чтобы вывести цель из строя, пояснил Романенко.

Главным технологическим прорывом стала уже упомянутая полная интеграция лазера с радиолокационной станцией. Теперь внешняя РЛС автоматически обнаруживает даже малозаметные и активно маневрирующие FPV-дроны, передает точные координаты на поворотный механизм установки.

Лазер мгновенно выжигает цель практически без участия оператора. Это позволяет комплексу эффективно отражать скоординированные налеты — «рои дронов».

Базовая мощность излучателя составляет около 3 киловатт, однако на испытаниях фиксировались образцы с мощностью до 5–10 киловатт.

Внутри «Посоха» стоят специальные высокотоковые литий-титанатные или литий-железо-фосфатные аккумуляторы. Которые могут отдавать всю свою энергию мгновенно, мощным импульсом, без перегрева и риска взрыва. При этом для их перезарядки требуется относительно компактный генератор.

Перезарядка комплекса может длиться несколько секунд, после чего он наводится на новую цель.

В помощь «Панцирю»

Сегодня благодаря развитию в том числе гражданских технологий мощная батарея лазерной антидроновой установки весит приемлемо и легко помещается в кузов пикапа или на небольшую прицепную платформу. И в этом плане современные технологии ушли далеко вперед.

На ранних этапах испытаний в 2025 году лазер работал на 50–500 метров. В первой половине нынешнего года проект достиг ключевого рубежа: в ходе поступательной модернизации дальность гарантированного теплового поражения беспилотников была доведена до 1500 метров.

Поступление на вооружение лазерных систем призвано серьезно упростить борьбу с беспилотными угрозами.

«Мы не говорим о том, что придет одно оружие и всё сразу изменит. Но интеграция лазерных систем, которые могут работать с традиционными зенитными комплексами вроде того же «Панциря», комплексами РЭБ, с дронами-перехватчиками, может снизить эффективность применения беспилотников в разы», — добавляет эксперт.

Как отмечает Романенко, в системе эшелонированной обороны отдельные элементы могут страховать друг друга. В то же время применение лазерных вооружений можно считать важнейшим шагом в развитии оборонных технологий. Если раньше против дронов приспосабливались «старые» типы вооружений, то сегодня речь идет о специализированных высокотехнологичных антидроновых комплексах.

Иными словами, в очередном противостоянии «меча и щита» сделан новый шаг. И по мере развития технологий лазерные комплексы могут стать настолько же массовыми, как и беспилотники, которые еще лет пять-десять назад были своего рода экзотикой.