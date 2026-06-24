В ночь с 23 на 24 июня дежурные расчеты ПВО перехватили и сбили над двадцатью российскими регионами 323 украинских беспилотника самолетного типа.

РИА Новости

География уничтоженных вражеских БПЛА широка: от Брянской и Белгородской до Оренбургской и Саратовской областей. Цели ликвидировали в Подмосковье, в Крыму, над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Одна из самых масштабных попыток противника атаковать мирные города России пришлась на ночь с 17 на 18 июня. Тогда средства противовоздушной обороны сбили 992 украинских БПЛА, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и десять управляемых авиабомб. Только на подлете к Москве наша ПВО уничтожила 194 дрона.

Верховный главнокомандующий Владимир Путин подчеркивал: противник пытается целенаправленно бить по мирным жителям и гражданским объектам. До целей долетели считаные единицы из дроновых «стай».

До 99% атакующих средств ВСУ — дронов и ракет — были перехвачены. В ночь на 18 июня был поставлен исторический рекорд по уничтожению БПЛА, почти тысяча за сутки. Такая эффективность сил ПВО возможна благодаря их быстрой модернизации.

99% успеха

Россия внедряет в комплексы противовоздушной обороны новейшие технологии, включая искусственный интеллект, еще с конца 2025 года. Беспилотные аппараты с ИИ, способные автоматически захватывать цели, активно производятся и поступают на вооружение российской армии.

Это подтвердил и президент, выступая 12 июня на встрече с участниками СВО. Россия «ведет очень активную работу» по производству FPV-дронов и БПЛА с искусственным интеллектом, отметил Владимир Путин.

При этом параллельно развиваются и надежные недорогие решения для противостояния массовым налетам беспилотников. В ДНР российские военные нашли способ уничтожения украинских дронов с сохранением собственных аппаратов — перерезая оптоволокно винтами своих БПЛА.

«ПВО даже заводского масштаба по щелчку не создается», — отмечает военный аналитик Алексей Леонков. Система требует времени, ресурсов и, главное, беспрецедентного опыта, который сегодня есть только у России. «Никто в мире ещё не сталкивался с таким масштабом воздушных атак», — отмечал эксперт.

Одновременно страна наращивает техническую базу для ударов вглубь украинской территории. При этом ПВО Украины, по оценке экспертов, опрошенных западными СМИ, пропускает две трети российских баллистических ракет.

The New York Times со ссылкой на данные ВВС Украины констатировала: примерно 66% баллистики прорывает украинскую оборону. Это абсолютно несопоставимо с результативностью российской ПВО, которая перехватывает до 99% дронов и подавляющее большинство крылатых ракет.

Прицельное уничтожение врага

Армия России планомерно выбивает точки запуска, склады, центры управления и подготовки операторов ВСУ. Эта работа ведётся ежедневно и по всем направлениям фронта.

К примеру, 15 июня подразделения группировок войск «Запад», «Север» и «Южной» за сутки уничтожили 99 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. «Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 12 антенн связи и БПЛА, шесть терминалов Starlink и четыре наземных робототехнических комплекса», — проинформировал начальник пресс-центра «Южной» группировки Вадим Астафьев.

В зоне ответственности группировки поражены семь пунктов управления БПЛА, 36 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, а также сбито 11 украинских беспилотников.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма сообщил: «Расчетами ПВО группировки уничтожены четыре барражирующих боеприпаса. Мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 56 летательных аппаратов самолётного типа, 91 тяжелый боевой гексакоптер противника». Кроме того, в зоне ответственности группировки «Запад» вскрыты и уничтожены 50 пунктов управления БПЛА, 17 наземных робототехнических комплексов и полевой склад боеприпасов ВСУ.

Представитель группировки «Север» Василий Межевых добавил: за сутки были вскрыты и уничтожены 42 пункта управления БПЛА, 88 дронов, 47 тяжёлых боевых дронов R18, пять квадроциклов, пять багги и пять НРТК ВСУ.

Групповой удар 18 июня по объектам топливно-энергетического комплекса Украины — складу ГСМ в районе Борисполь-2 и НПЗ в Полтавской области — подтвердил нашу способность прицельно и болезненно бить по врагу.

21 июня 2026 года операторы беспилотных систем «Южной» группировки совместно с расчетами 17-й артиллерийской бригады большой мощности уничтожили два пункта управления БПЛА противника на константиновском направлении.

Операторы выявили первый пункт управления, откуда запускались разведывательные и ударные дроны ВСУ. Координаты цели незамедлительно передали расчётам ударных дронов.

Два точных попадания привели к полному уничтожению пункта управления вместе с живой силой противника. Затем координаты второго пункта управления были переданы расчету 152-миллиметрового орудия 2А65 «Мста-Б». Артиллеристы нанесли точечный удар, полностью ликвидировав объект и находившихся там военнослужащих ВСУ.

Удары по вражеским тылам продолжаются в связке с неуклонным продвижением штурмовых групп и бронетехники «на земле». Но и на силы, обороняющие Россию, — на войска ПВО и беспилотных систем по-прежнему ложится значительная часть боевой работы.

Сплоченность — условие победы

Поскольку ни одна страна мира не сталкивалась с беспилотной войной такого масштаба (при столь же масштабных ракетных атаках), можно констатировать, что российская противовоздушная оборона может считаться одной из лучших в мире. Российская ПВО выдерживает невиданный в мировой истории натиск. За ним стоят не только «дроноводы» и ракетчики ВСУ, но и американские разведданные, техника из стран Евросоюза и в целом — западное кураторство киевского режима.

Финансовый и технологический потенциал «партнеров» киевского режима не помог ВСУ переломить ход боевых действий. Но и недооценивать внешнюю помощь врагу не следует.

На врага в том числе работает натовская спутниковая группировка, в которую входит около 450 разведывательных аппаратов, отметил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Это реальность, к которой приходится адаптироваться и которую учитывают командиры и бойцы на передовой.

Меняется и жизнь в тылу. Попытки массированных ударов по мирным городам и террористическая активность Украины, беспрецедентные санкции со стороны западных кураторов Киева — всё это требует от общества быстрой адаптации к новым условиям.

Обыденными становятся умения: знать ближайшее убежище, ограничить поток тревожных новостей, поддерживать связь с соседями, продолжать работать.

Исторический момент, который переживает Россия, не имеет прецедента. Страна сражается не с «отдельно взятым» врагом, а с Североатлантическим альянсом, и мы побеждаем — в чем можно убедиться из сводок с линии боевого соприкосновения. Залогом успешного сопротивления стало единство общества.

Врагу не удается переломить ход СВО, в том числе потому, что за каждым сбитым дроном — не только успешно сработавшая противоракета ПВО или установка РЭБ. Общество и армия работают как согласованный механизм: инженеры, которые спроектировали и испытали ракету, бойцы, которые ее запустили, связисты, которые передали координаты для целеуказания. Россия ведет бой «на три фронта»: на линии боевого соприкосновения, в небе и в сознании граждан.