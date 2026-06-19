Не прошло и нескольких дней с момента назначения генерал-майора Гая Маркизано новым военным секретарем премьер-министра Израиля, а над его фигурой уже сгустились тучи.

ИА Регнум Сара Нетаньяху и Гай Маркизано

Несмотря на серьезный послужной список и неплохую репутацию Маркизано в войсках, далеко не все радушно встретили это назначение, а некоторые даже стали распускать слухи о его служебном несоответствии.

Тем не менее у Маркизано нашелся покровитель — далеко не первый в его карьере, но самый экстраординарный. Им стала Сара Нетаньяху, жена премьер-министра Израиля, у которой имеется собственный интерес в интригах внутри силового блока.

Непотопляемый кадр

Большую часть профессионального пути Гай Маркизано провел в сухопутных войсках, где прошел путь от командира батареи до начальника штаба Северного военного округа и командира сводной артиллерийской армии. Помимо этого, в разное время он занимал почти все ключевые штабные должности, включая руководство отделом планирования сухопутных войск при генштабе.

В начале 2023 года он перешел в аппарат министра обороны Йоава Галанта, став его военным секретарем, где числился вплоть до отставки шефа осенью 2024 года.

Интересно, что изначально Галант не рассматривал кандидатуру Маркизано всерьез, отдавая предпочтения людям из уже сформированной команды. Однако его мнение изменила рекомендация генерала Герци Халеви (на тот момент — начальника генштаба).

После попадания Халеви и Галанта в немилость над Маркизано, казалось бы, нависла угроза отставки — оба его высокоранговых покровителя потеряли не только посты, но и расположение премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а новые назначенцы были настроены на полный демонтаж старых команд.

Впрочем вышло с точностью до наоборот. Маркизано довольно быстро нашел общий язык с основными конфидентами Нетаньяху в войсках и вошел в число доверенных лиц нынешнего министра обороны Исраэля Каца, что сделало его фигуру защищенной от возможной зачистки.

Неожиданный разлад

Несмотря на сближение с Кацем, сойтись со всеми силовиками из команды Нетаньяху Маркизано не удалось.

В лагере его оппонентов оказался нынешний начальник генштаба Эяль Замир. Последний разозлился на Маркизано за то, что тот умудрился осенью 2025 года потерять на пляже служебный телефон с доступом в закрытые каналы. По одной из версий телефон был украден, когда офицер ушел купаться в море.

Военным пришлось экстренно зачищать следы и деактивировать устройство удаленно, чтобы спецтехника не попала в руки иностранной разведки или пособников ХАМАС.

Импульсивный Замир, имеющий говорящее прозвище Генерал-танк, не стал спускать инцидент на тормозах, так как из-за беспечности Маркизано могли пострадать другие военнослужащие.

И хотя дело под давлением кнессета (парламента) всё же быстро замяли, из-за оплошности со спецоборудованием Маркизано не стал военным атташе в Вашингтоне, а это — наиболее приятный вариант «военно-политической пенсии».

И хотя конфликт, по словам Замира, был на этом исчерпан, реальное противостояние между офицерами продолжилось.

Гонка за пост военного секретаря

Какое-то время складывалось впечатление, что Маркизано достиг карьерного потолка и со временем будет вовсе списан со счетов. Его позиции в министерстве обороны пошатнулись пропорционально ослаблению Каца, а попытки заблаговременно подружиться с наиболее активными силовиками-оппозиционерами — таких как Галант — ни к чему не привели.

Ситуация начала меняться в лучшую сторону после того, как Нетаньяху решил назначить своего военного секретаря Романа Гофмана на пост директора разведслужбы «Моссад». Трансфер освобождал безопасный с точки зрения возможных кадровых чисток пост и позволял максимально приблизиться к премьер-министру. А потому Маркизано решил воспользоваться этой возможностью.

Правда, и здесь Замир сумел вставить ему палки в колеса. Соперником Маркизано на финальных этапах отбора оказался командир 99-й пехотной дивизии «Ха-Базак», бригадный генерал Барак Хирам. Последний не только пользовался расположением начальника генштаба, но и успел отличиться в ходе конфликта в Газе, командуя войсками на переднем крае. Что должно было добавить ему очков в глазах общественности.

Долгое время фаворитом гонки действительно считался Хирам — на него ставили в том числе обозреватели СМИ, близких к правящей партии «Ликуд». Генерала называли «человеком, понимающим проблему изнутри», говорили о «пополнении команды решительных». Это создавало впечатление, что его выдвижение — уже почти решенный вопрос. Прежние покровители Маркизано, включая Каца, предпочитали в вопрос не вмешиваться, ожидая премьерского решения, что стало для кандидата еще одним негативным сигналом.

Помощь внезапно пришла со стороны Сары Нетаньяху. В первых числах июня 2026 года она пригласила Маркизано на беседу в канцелярию, где, помимо нее, присутствовал глава аппарата премьера Идо Норден, имеющий репутацию «консильери» премьерской четы. При этом сам премьер-министр на встрече почему-то не присутствовал.

Разговор позиционировался как светская беседа и официально не влиял на итоги рассмотрения кандидатур, однако сыграл решающую роль. Спустя несколько дней после этого «собеседования» Маркизано внезапно был утвержден на пост военного секретаря Нетаньяху.

Параллельно с этим резко поменялся и общественный фон вокруг кадровой гонки: общественные ресурсы наперебой стали вспоминать о «противоречивых шагах» альтернативного претендента.

Например, внезапно выяснилось, что в 2024 году генерал Хирам без реальной оперативной надобности распорядился взорвать здание университета «Аль-Исраа» в Газе, вместо того чтобы сохранить его под контролем армии, чем «нанес репутационный ущерб» израильским властям.

А в октябре 2023 года, в первый день боев с ХАМАС в кибуце Беэри, генерал Хирам отдал приказ расстрелять из танка здание, где укрылись палестинские бойцы и удерживаемые ими израильтяне. В результате большая часть заложников погибла под завалами.

На сформированный этими публикациями образ беспринципного рубаки общество отреагировало ожидаемо негативно, не желая видеть на ответственном посту столь противоречивую фигуру. И назначение Маркизано перестало вызывать столь серьезные вопросы.

Ищите женщину

Это далеко не первый раз, когда Сара Нетаньяху вмешивается в политические процессы.

До этого, например, она добилась смены главы Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби в октябре 2025 года, а позднее напрямую участвовала в подборе кандидатур для ключевых постов канцелярии, пролоббировав назначение на пост гражданского пресс-секретаря одиозного Зива Агмона.

Кроме того, супруге премьера приписывают многолетнее руководство тайной сетью политических и онлайн-активистов правящей партии «Ликуд». С помощью этого ресурса она якобы выводила из игры неугодные персоны, а также влияла на общественные рейтинги партий-оппонентов.

И хотя сам израильский премьер-министр называет эти заявления городской легендой, у национальной прокуратуры есть основания полагать, что Сара действительно участвует в принятии ключевых государственных решений, не имея на то официального мандата.

Укрепление позиций Маркизано может сыграть жене премьер-министра на руку — хотя явных выгод от его карьерного роста она, на первый взгляд, не получает. К тому же до недавних пор Сара старалась воздерживаться от прямого выбора фаворитов внутри силового блока, делая ставку на осторожный отбор гражданских чиновников.

Однако Маркизано кажется ей более безопасной фигурой на фоне протеже Замира: через него удастся корректировать влияние начальника генштаба на доносимые в массы сведения по военной линии и тем самым избегать возможного обнародования неудобной правды о военных кампаниях еврейского государства.

При этом риск, что Маркизано договорится с Замиром за спиной четы Нетаньяху, минимален: офицеры сохраняют взаимную неприязнь и едва ли согласятся сотрудничать ради эфемерных выгод.