С началом конфликта в секторе Газа Израиль столкнулся с беспрецедентным ростом критики в свой адрес, которая била по имиджу и грозила перерасти в потери на международной арене.

ИА Регнум Мошик Авив

Чтобы немного выправить положение, израильские официальные лица вынуждены были спешно набирать группу блогеров, обещая им щедрые вознаграждения за защиту ценностей еврейского государства в интернете.

Правда, рассчитаться с интернет-наемниками израильтяне так и не смогли, что спровоцировало массовые судебные тяжбы.

Срочная операция

Уже в первые дни противостояния с ХАМАС израильское руководство начало экстренно изыскивать способы стабилизировать информационное поле.

Ответственным назначили Мошика Авива — руководителя Национального директората общественной дипломатии при канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, органа, занимающегося продвижением позитивных смыслов и поддержанием благоприятной репутации Израиля.

Несмотря на то, что Авив занял пост незадолго до того и еще толком не успел наладить информационные сети во вверенном ему ведомстве, Кнессет был непреклонен: решить проблему «нужно было вчера», и от директората ждали решительных действий по отстаиванию интересов Израиля в сети.

При этом проводить ускоренные тендеры и нанимать «информационную пехоту» с улицы израильское правительство отказалось, сославшись на «условия военного времени».

К тому же в тот момент власти активно изыскивали средства на укрепление оборонительного комплекса и налаживание тыловой работы, ввиду чего общественная дипломатия оказалась выведена из сектора приоритетных расходов.

В окружении Нетаньяху небезосновательно опасались, что оппозиция если и не зарубит выплаты еще на начальных этапах, то обвинит кабинет в нерациональном расходовании средств.

Требовалось придумать другой способ организации информационной обороны, не запуская руку в казну напрямую.

Глаза и уши

Оказавшись фактически меж двух огней, Авив решился на рискованный шаг: он предложил выстроить теневую систему произраильских интернет-активистов, которые должны были «бороться с пропагандой ХАМАС».

Формально эти блогеры действовали «из патриотических побуждений» и не находились у властей на зарплате.

Финансировать их должны были консалтинговые и коммуникационные компании, научные центры и культурные НКО — которые в свою очередь получали бы деньги от премьерской канцелярии.

Но не за информационные войны, а за работу на повышение общей обороноспособности. Например, исследование эффективности работы госструктур по информированию населения о ракетной опасности.

С журналистами и медийщиками канцелярии, которые уже находились «в обойме» на момент конфликта, предлагалось подписать допсоглашения на оказание «комплексных консультационных услуг», под которыми могло подразумеваться всё что угодно — от подготовки пропагандистских материалов до проведения открытых лекций для военнослужащих.

В верхах решение сочли странным и даже рискованным, но препятствовать ему не стали — информационное давление на страну нарастало, меры требовалось принять быстро.

Авив получил 15 тыс. долларов в качестве «стартового капитала» и уже через две недели смог собрать под своим крылом около сотни блогеров и консультантов, а к исходу второго месяца увеличил численность «информационной пехоты» в три раза.

Какое-то время сеть работала сравнительно эффективно: в сутки ей удавалось генерировать по несколько тысяч оригинальных материалов, не говоря уже о многочисленных комментариях в соцсетях и на форумах.

Как писали западные наблюдатели, создавалось впечатление, что у израильтян были «глаза и уши» в каждом интернет-сообществе — и на любой выпад в адрес еврейского государства они отвечали «десятками точечных ударов».

Окрыленный первичными успехами Авив также разработал систему стимулов для своих подчиненных, обещая платить баснословные премии «передовикам» — до 7 тыс. долларов за успешный пост.

Не объясняя, впрочем, как именно будут определяться основания для награждения и как оно будет мотивироваться.

Сбой системы

Всё изменилось, когда Авив внезапно подал в отставку в мае 2024 года. Официально это позиционировалось как плановая ротация с переходом на общественно-научную работу.

Однако на деле шеф проекта, скорее всего, не выдержал нараставшего давления внутри системы.

Даже с учетом того, что руководство было в целом довольно его работой, череда неудачных с точки зрения властей сдвигов в массовом восприятии палестино-израильского конфликта и усиление антиизраильской риторики в Европе и странах Ближнего Востока стали основой для критики работы директората и лично его главы.

Кроме того, после прохождения острой фазы кризиса правительство Израиля решило сократить расходы на «инфопехоту» и в одностороннем порядке расторгло часть дополнительных соглашений, в результате чего сеть потеряла до четверти исполнителей.

После ухода Авива пришедшие ему на смену временщики и вовсе решили пересмотреть условия сотрудничества с «цифровыми волонтерами».

Была созвана специализированная комиссия — так называемый «ретроспективный комитет», занимавшийся проведением тендерных процедур задним числом.

Официально это позиционировалось как часть систематизации финансовых потоков и адекватного распределения средств в рамках бюджета, однако на деле было нацелено на прореживание рядов.

По итогам проверок «ретроспективного комитета» большинство сотрудников, нанятых Авивом, так и не получили денег.

Это спровоцировало волну негодования в сообществе — тем более что за неполный год сеть теневых блогеров успела серьезно разрастись, а некоторые из них даже разработали тематические проекты с прицелом на долгосрочное отстаивание интересов Израиля в интернете.

Обиженный пресс-секретарь

Если судить по содержанию исков, поданных обиженными блогерами против израильского правительства, может сложиться впечатление, что большинство участников сети составляли мелкие авторы, рассчитывавшие не только заработать на госконтрактах, но и укрепить собственный медийный имидж.

Отчасти это так: на первых порах они набирались по принципу «количество пересиливает качество».

Но есть среди заявителей и те, кто до недавнего времени был достаточно близок к кабинету Нетаньяху. Среди них — Эйлон Леви, известный израильский журналист и блогер, до марта 2024 года работавший главой премьерской пресс-службы.

По его словам, в начале 2024 года правительство через структуры Авива заключило с ним дополнительный «блогерский» контракт, по которому «накапало» более 13 тыс. долларов. Правда, своих денег Леви, как и большинство его коллег, так и не увидел, поскольку не прошел фильтр «ретроспективного комитета».

Аудиторы сочли, что по дополнительному соглашению пресс-секретарь выполнял ту же работу, что и по основному контракту. И, следовательно, получал двойную ставку за обычную работу, что противоречит местному антикоррупционному законодательству.

Случай Леви интересен еще и тем, что он считает себя несправедливо пострадавшим за интересы государства.

С должности пресс-секретаря он был уволен со скандалом — после того как вступил в интернет-перепалку с министром иностранных Великобритании Дэвидом Кэмероном, в ходе которой обвинил последнего в спекуляциях на палестинской проблематике.

Поднятая Лондоном шумиха докатилась до верхов, и Леви был отправлен в отставку. При этом сам он на дисциплинарной комиссии заявлял, что за несколько недель до инцидента якобы получил разнарядку от кураторов усилить медийное давление на оппонентов Израиля в Европе.

В первую очередь — на те страны, которые пытались расширить сухопутные гуманитарные коридоры в сектор Газа. А поскольку такие установки не могли ставиться без ведома канцелярии премьер-министра, Леви без раздумий взял под козырек — и сразу же за это поплатился.

Несмотря на то, что скандал набирает ход, израильское правительство почти не реагирует на него публично. Тем не менее в кулуарах уже идут торги с ключевыми фигурами сети Авива, включая Леви и других весомых «лидеров общественного мнения».

Основная их цель — сместить фокус негатива с правительства на Директорат общественной дипломатии и тем самым создать впечатление, что в проблемах блогерского сообщества виноват не Нетаньяху, а Авив и его ближайшие подчиненные.