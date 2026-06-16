Спустя несколько месяцев напряженных переговоров Иран и США, кажется, приблизились к заключению соглашения — по крайней мере, промежуточного. Символический меморандум из 14 пунктов должен быть подписан в конце недели в Женеве и теоретически может завершить затянувшееся противостояние.

ИА Регнум

Однако Израиль, ключевой союзник США на Ближнем Востоке, недоволен нынешней редакцией меморандума и считает его убийственным для собственных национальных интересов. Он всячески это демонстрирует, продолжая удары по территории Ливана.

На этом фоне скептики ждут от израильтян скорых шагов по срыву соглашения. Например, прямой эскалации назло Дональду Трампу перед самым подписанием договора. Она уже отчасти происходит. Впрочем, Израиль вполне способен поступить хитрее и ударить не только в лоб.

Едва стало известно о планах США и Ирана заключить историческую сделку, Израиль развернул масштабную кампанию ее критики. Приближенные премьер-министра Биньямина Нетаньяху, среди которых представители силового аппарата и МИД, наперебой бросились твердить, что «такой мир им не нужен», поскольку он противоречит базовым подходам еврейского государства к обеспечению национальной безопасности.

Дальше всех пошел министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир, заявивший, что Израиль «ничего не должен Америке» — даже с учетом тех финансовых и оружейных вливаний, что Белый дом сделал в него в последние годы.

Симптоматично, что резкие высказывания Бен-Гвира прежде уравновешивались более сдержанными комментариями других официальных лиц — вплоть до публичного одергивания одиозного министра, особенно когда вопрос касался израильско-американских отношений. Однако в этот раз подобного не произошло. Из чего следует, что министр нацбезопасности публично выразил доминирующую позицию.

Поводы для недовольства у израильтян, с их точки зрения, железобетонные. Помимо согласованных без их участия требований прекратить военную операцию в Ливане, свернув оперативные маневры в уже занятых районах, у кабинета Нетаньяху вызвало негодование вычеркивание из проекта меморандума пунктов об иранской ракетной программе и о статусе обогащенного урана в Исламской Республике.

Помимо этого, за несколько дней до публичного старта подготовки к подписанию сделки в Женеве Нетаньяху задействовал все доступные ему каналы, в том числе личные, чтобы донести до Белого дома свои опасения. В личном разговоре с Трампом израильский премьер обозначил четыре главных условия, при соблюдении которых еврейское государство сочтет сделку с Ираном «правильной».

Среди них — вывоз запасов высокообогащенного урана из Исламской Республики, демонтаж инфраструктуры обогащения, установление жестких потолков для ракетной программы и полный роспуск системы прокси-группировок (так называемой «Оси сопротивления») на Ближнем Востоке. Однако в итоговый текст меморандума эти пункты не вошли. США проигнорировали чаяния союзников, что тех задело.

Оставшись за рамками американо-иранского соглашения, Израиль получил уникальный рычаг влияния сразу на обе стороны конфликта. С одной стороны, он может прощупывать границы терпения Тегерана с помощью политических, а иногда — и военных выпадов. С другой — требовать от Вашингтона поддержки и уступок на других направлениях в обмен на кратковременное снижение интенсивности ударов по Ливану.

При этом сам Израиль не связан никакими дополнительными юридическими обязательствами — хотя США и пытались несколько раз заключить «сделку внутри сделки», чтобы урезонить союзника — а потому способен в случае необходимости единолично нарушить целостность договоренностей. Тем более что израильское руководство прямо дало понять, что не планирует соблюдать обозначенные оговорки по Ливану.

А при необходимости — еще и готово к новому витку противостояния в полную силу с региональными соперниками, в первую очередь с Ираном. Скептики следят за каждым шагом израильтян. Подписание меморандума намечено на 19 число, и у недоброжелателей достаточно времени для любых провокаций, включая силовые.

Израиль действительно постепенно наращивает ранее замороженную активность в Ливане. В частности, за минувшие сутки артиллерия атаковала окрестности населенного пункта Рейхан в районе Джеззин, обстрелу также подверглись населенные пункты Седжид и Махмудия. Пострадал и Бейрут, по которому было нанесено несколько точечных ударов. При этом массированные авианалеты на ливанскую территорию, судя по всему, по-прежнему под запретом.

Несмотря на сохраняющуюся напряженность вокруг темы, Израиль транслирует и деэскалационные сигналы. 16 июня Нетаньяху собрал первую за несколько месяцев пресс-конференцию, на которой детально изложил впечатления властей от завершения второй иранской кампании.

Ключевой тезис сводился к тому, что в этой войне еврейское государство всё же победило, поскольку смогло предотвратить «немедленную экзистенциальную угрозу» со стороны Ирана. Более того, обозначенное в меморандуме обязательство Тегерана отказаться от ядерного оружия израильские «ястребы» записали на свой счет. «С соглашением или без соглашения — у Ирана не будет ядерного оружия. Ни сегодня, ни завтра», — отрезал Нетаньяху.

Вместе с тем трудно оспаривать тот факт, что Израиль и США не достигли своей изначальной главной цели — смены власти в Исламской Республике.

Так или иначе, судя по резкому изменению риторики, Нетаньяху решил не идти на прямой конфликт с Вашингтоном, а вместо этого разыграть многоходовку. То есть дать Трампу возможность закончить дипломатический марафон, согласовав многократно обещанную республиканцами сделку. И при этом воспользоваться сопутствующей переговорному процессу передышкой для накопления сил к новым операциям против Ирана, в том числе — асимметричным.

Для такого маневра у Нетаньяху есть еще несколько месяцев запаса: до перехода осенних парламентских выборов в активную фазу нынешнему руководству Израиля не с руки быстро сбрасывать сильные геополитические козыри, способные серьезно поменять предвыборный ландшафт.