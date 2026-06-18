Оренбуржец Павел Горохов сначала не рассчитывал на центр занятости всерьез. Он фрезеровщик, рабочий человек с опытом, к бирже труда относился скептически. Но после изменений на предприятии, где он работал, нужно было найти новое место. Выбирал по привычным критериям: сколько платят, какой график, далеко ли ехать, тяжело ли будет каждый день стоять за станком.

Виталий Невар/РИА Новости

«Я сначала и не хотел идти на биржу. Думал, схожу встану, а там посмотрим. А в итоге сразу работу нашли», — рассказывает Павел ИА Регнум.

Ему предложили несколько вариантов. Горохов выбрал максимально удобный для себя: рядом с домом, нормальный график, выходные в субботу и воскресенье, рабочий день с восьми до пяти.

«Мне дали два или три варианта. Я выбрал тот, что рядом с домом: полторы остановки пешком, суббота и воскресенье выходные, с восьми до пяти. Меня это полностью устроило», — говорит Павел.

В таких историях редко есть драматические эффекты. Но именно по ним видно, как меняется сама служба занятости. При рекордно низкой безработице она всё меньше похожа на место, куда человек приходит после жизненного крушения, и всё больше — на систему навигации по рынку труда. Одному нужно не потеряться между заводами. Другому — вернуться в профессию. Третьему — понять, что его опыт гораздо ценнее, чем он сам думал.

Gресс-служба Минтруда России Павел Горохов

Для этого была создана Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России». В 2026 году ее региональный этап прошел 17 апреля во всех регионах страны. В нем приняли участие около 500 тыс. человек и более 23 тысяч работодателей. Федеральный этап приурочен ко Дню молодежи и состоится 26 июня.

Ярмарка вакансий отличается от привычных агентств с очередями. В рамках национального проекта «Кадры» развивается система карьерного сопровождения: от помощи в поиске работы до смены профессии, переобучения и карьерного роста. Единой точкой входа стали кадровые центры «Работы России».

Для соискателей там доступны 33 сервиса под ключ: карьерное профилирование, подбор вакансий, помощь с резюме, подготовка к собеседованию, профориентация, переобучение, временное трудоустройство подростков. Для работодателей действует пять сервисов.

С 2023 года идет комплексная модернизация кадровых центров. В обновленных центрах среднее время трудоустройства сократилось со 110 до 64 дней, меньше стал и срок закрытия вакансий — со 102 до 55 дней. 82% работодателей готовы обращаться туда повторно.

Для Павла Горохова эта система сработала как быстрый переход. Он не завис между старым и новым местом. Получил варианты, сравнил условия, выбрал подходящее. На новом месте работа тоже связана с производством, но режим оказался мягче.

«На прежнем месте постоянно стоял за станком. Здесь ремонтно-механический цех. Работы хватает, но сам режим попроще», — говорит собеседник.

Похожая история произошла на Камчатке с Олегом Хасановым. После сокращения он несколько месяцев искал работу через сайты вакансий, рассылал резюме, но отклика почти не было. На Всероссийскую ярмарку трудоустройства он пришел уже после затянувшегося поиска.

Gресс-служба Минтруда России Олег Хасанов

Там консультант кадрового центра помог ему привести в порядок резюме и подготовиться к собеседованию, а на стенде одной из компаний Хасанов увидел две близкие ему вакансии — матроса и механика рефрижераторных установок. Представитель АО «Океанрыбфлот» рассказал об условиях и перспективах, через несколько дней Олега пригласили на собеседование, где он предъявил свой опыт и получил работу по специальности. В его случае ярмарка сработала, когда обычная рассылка резюме не помогла.

Другой путь прошел Игорь Бережнов из города Гуково Ростовской области. Он работал водителем погрузчика, но хотел вернуться к профессии электрогазосварщика. Здесь вопрос был не только в заработке. Для него сварка означала понятную рабочую траекторию, нужный стаж и специальность, с которой можно тверже стоять на ногах.

«Я работал сварщиком в молодости. У меня не доработан вредный стаж, поэтому решил вернуться в профессию», — рассказал Бережнов ИА Регнум.

Самостоятельный поиск, по словам собеседника, быстро упирался в обычную провинциальную неопределенность: вакансии есть, но условия мутные, зарплаты ниже ожидаемых, обещания на собеседовании не всегда совпадают с реальностью.

«Самостоятельно искать работу было трудно. Везде платят мало, в городе с работой тяжело», — говорит Игорь. И добавляет: «А что делать? Работать-то надо».

На ярмарку он пришел без больших ожиданий. Но именно там повстречал своего будущего работодателя — представитель завода вел беседу с соискателями, те задавали вопросы об условиях, оплате труда.

Игорь подошел, сказал, что хотел бы работать водителем погрузчика или сварщиком. «Мне ответили: водителей сейчас нет, а сварщик нужен, возьмем вас», — говорит он.

Человек приходит с набором ожиданий, работодатель — с конкретной потребностью, ярмарка трудоустройства сводит их вместе. Не обещает карьерного чуда, но помогает найти рабочее совпадение.

«На ярмарку зашел, скорее, на всякий случай. Особо не рассчитывал, но там предложили больше, чем в других местах», — говорит Игорь.

Gресс-служба Минтруда России Игорь Бережнов

По итогам 2025 года через кадровые центры были трудоустроены около 800 тыс. человек, более 1 млн прошли профориентацию. Летом временную работу получили более 630 тыс. молодых людей.

Сама всероссийская ярмарка трудоустройства в 2025 году объединила более 938 тыс. участников и почти 23 тыс. работодателей. По итогам двух этапов работу нашли почти 120 тыс. человек. За три года проведения ярмарки трудоустроились 384 тыс. граждан.

Подбор вакансии — одна сторона системы. Для тех, кто хочет сменить профессию или повысить квалификацию, по нацпроекту «Кадры» действует программа бесплатного переобучения. В 2025 году ее прошли около 119 тыс. человек. В 2026 году такой возможностью смогут воспользоваться более 100 тыс. граждан.

В этом году для переобучения доступны 213 востребованных профессий. 27 из них зарезервированы для ветеранов спецоперации. На портале «Работа России» размещено около 5,7 тыс. образовательных программ. Среди направлений — рабочие профессии, включая сварщика, токаря, швею, электромонтера, слесаря-ремонтника, а также ИТ-специальности: веб-программист, разработчик 1С, специалист по базам данных, эксперт по нейросетям и информационной безопасности.

Отдельное направление — сопровождение ветеранов спецоперации и членов их семей. Замруководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий объяснил ИА Регнум, что речь идет не о разовой консультации, а о маршруте, который ведет человека от первого разговора до адаптации на новом месте.

«Карьерные консультанты занимаются профориентацией, помогают молодым людям с практиками, стажировками, целевым обучением, составлением резюме и подготовкой к собеседованию, — отметил Талбацкий. — Для ветеранов спецоперации и их семей разработано семь карьерных траекторий, учитывающих как желание сменить работодателя после возвращения к мирной жизни, так и отсутствие опыта работы «на гражданке».

Среди наиболее востребованных сервисов — бесплатное переобучение, помощь в составлении резюме, ярмарки вакансий, подбор работодателей из отдельной базы вакансий, перечислил собеседник. «За каждым ветераном закреплен персональный консультант, который сопровождает от профориентации до адаптации на новом месте», — подчеркнул Талбацкий.

Как устроено сопровождение, лучше показать на примере. Григорий Шевцов из Липецка пришел к поиску работы после разочарования на прежнем месте. По его словам, он шел туда как на завод, а фактически попал на небольшое предприятие, где объемы и деньги оказались не теми, на которые он рассчитывал.

Gресс-служба Минтруда России Григорий Шевцов

«На прежнюю работу я приходил как на завод, а в итоге попал в микро-ИП. И по объемам, и по деньгам это было уже не то, — рассказывает Григорий. — Немножко, я считаю, испортил трудовую книжку, не солидно как-то».

Через кадровый центр и ярмарку он вышел на вакансию инженера-техника в крупном АО. «Вакансия заинтересовала стабильностью. Во-первых, это акционерное общество. Во-вторых, работа связана с моим первым образованием», — говорит Шевцов.

Григорий не ожидал, что к его запросу отнесутся по-человечески: «Думал, будет больше формализма, то есть будут гонять, туда съезди, сюда съезди, лишь бы отправить. Но нет, такого не было, я действительно был приятно удивлен». Инспектор кадрового центра настойчиво рекомендовала попробовать конкретный вариант, хотя сам он сомневался.

В описании вакансии был список программ, часть из которых Шевцов не знал. Бывает, человек сам себя вычеркивает: не подхожу, не возьмут, нет смысла ехать. Но Григорию объяснили, что пробелы можно закрыть уже на месте.

Сейчас его устраивают доход, график и перспектива. Для статистики это одна закрытая вакансия. Для работодателя — найденный сотрудник. Для самого человека — работа, где его прежний опыт не обнулился.

В этом и состоит новая задача службы занятости. Когда безработица низкая, рынок труда всё равно не становится простым. Где-то не хватает рабочих рук. Где-то человеку нужно переучиться. Где-то опытный специалист не видит подходящей вакансии, хотя она есть. Где-то работодатель ищет не абстрактного соискателя, а человека с конкретным набором навыков, привычек и ожиданий.

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» работает на этом стыке. Для Павла Горохова она стала быстрым выходом на новое место после сокращения. Для Игоря Бережнова — возвращением к сварке и более понятной профессиональной дороге. Для Григория Шевцова — подбором вакансии, которую он сам мог бы не решиться рассмотреть.

Человек приходит на ярмарку не за лозунгом, а за работой. Ему дают несколько реальных дверей. Дальше он выбирает ту, за которой — лучшая жизнь.