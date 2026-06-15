Великобритания переживает новую волну социального распада — череда нападений с ножами, антимиграционные бунты и политические скандалы всё откровеннее обнажают несостоятельность администрации Кира Стармера.

ИА Регнум

Пока улицы британских городов превращаются в арены столкновений, правительство судорожно предпринимает отвлекающие маневры.

От Белфаста до Глазго

Нынешний кризис начался в первых числах июня 2026 года в Белфасте, когда в Сеть попали видеозаписи жестокого нападения гражданина Судана на британца — преступник пытался обезглавить жертву прямо на улице.

Этот инцидент стал детонатором для давно накопившегося общественного гнева. Уже к вечеру 9 июня беспорядки перекинулись на другие города Северной Ирландии, а затем достигли Шотландии и Англии. Полиция Белфаста была вынуждена применить водометы для разгона толпы. Во второй вечер столкновений пострадали 12 полицейских, было произведено 16 арестов.

Параллельно не утихала напряженность в Саутгемптоне, где еще в конце мая прошли погромы после убийства сикхом студента Генри Новака. Толпы направились к отелям с мигрантами с плакатами, гласящими: «Нелегальная миграция разрушает нашу цивилизацию».

При этом 13 июня столкновения охватили уже несколько крупных городов одновременно: в Брайтоне, Ливерпуле, Шеффилде и Глазго ультраправые вступили в схватки с левыми контрдемонстрантами.

Полиция произвела несколько арестов, однако общая картина остается тревожной: каждый новый инцидент с участием мигрантов производит эффект разорвавшейся гранаты.

Власти демонстрируют растущую растерянность. Стармер называет происходящее «шокирующим и абсолютно неприемлемым», но принципиальных решений миграционного кризиса не предлагает. Без срочных мер по снижению поляризации риск новых потрясений остается критически высоким.

Покушение средь бела дня

Очень некстати для властей на фоне продолжающихся беспорядков страну потрясло еще одно резонансное преступление. Около трех часов дня 12 июня на улице Вуд-стрит в Брайерфилде 30-летний мужчина подбежал к 17-летней девушке сзади и нанес ей удар ножом в шею.

Вооруженные полицейские оцепили улицу уже через несколько минут. Подозреваемый был задержан на месте по статье о покушении на убийство. Жертва, к счастью, выжила: после лечения в больнице она была выписана домой.

Официально задержанный был охарактеризован полицией Ланкашира как «30-летний местный житель британского происхождения с пакистанскими корнями». Впоследствии ему предъявили обвинения в покушении на убийство, а также в незаконном ношении ножа в общественном месте. Слушание назначено в суде Блэкберна.

Особую взрывоопасность инциденту придало видео нападения, стремительно разошедшееся по Сети: на кадрах отчетливо видно, как мужчина атакует девушку сзади. Именно контраст официальной сдержанной риторики полиции с тем, что люди видят своими глазами в смартфонах, питает нарастающее общественное недовольство. Неслучайно соцсети вызывают у британского правительства всё более явное раздражение — о новых ограничениях премьер заявил сегодня.

Очередное жестокое преступление в публичном пространстве с участием выходца из мигрантской среды и предельно осторожные формулировки властей складываются в уже привычную для страны проблему, всё более неприемлемую для значительной части общества.

Маневр Стармера

В воскресенье, 14 июня, как раз на фоне продолжающихся столкновений в городах, премьер-министр Великобритании торжественно объявил о захвате шедшего из России нефтяного танкера «Смиртос» в Ла-Манше.

По данным британского министерства обороны, операция продолжалась шесть часов, в ней участвовали королевские морские пехотинцы, вертолеты «Чинук», фрегат и тральщик. Стармер назвал произошедшее «еще одним ударом по России».

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по международному инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сразу же прямо заявил: Стармер использует задержание танкера, чтобы отвлечь британское общество от нерешенной проблемы мигрантов.

«Отчаявшийся Стармер, вместо того чтобы остановить собственных иммигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь внимание Соединённого Королевства эскалацией», — написал в социальной сети Дмитриев.

Примечательно, что сама по себе операция выглядит запоздалой. Еще в конце марта Стармер громко объявил о полномочиях флота перехватывать суда так называемого «теневого флота», однако на протяжении почти двух месяцев британский флот не задержал ни одного танкера, беспрепятственно пропуская подсанкционные суда через Ла-Манш.

Теперь, когда рейтинги правительства падают, а улицы горят, перехват «Смиртоса» выглядит скорее как пиар-акция, чем как элемент системной политики.

Характерен и другой момент. Бряцанье оружием происходит на фоне системного кризиса в военно-промышленном комплексе. Масштаб проблем стал настолько очевиден, что привел к отставке министра обороны — редкий случай, когда внутренние сбои невозможно больше маскировать риторикой о «глобальной ответственности» и «лидерстве в НАТО».

Сбои в поставках, дефицит ресурсов и управленческие провалы выглядят как признаки затяжного структурного упадка.

На этом фоне демонстративный перехват танкера представляется попыткой Британии сыграть привычную роль «владычицы морей». Это скорее жест, адресованный внешней аудитории и союзникам, чем отражение реальных возможностей.

Цена беспомощности

Контраст между символической демонстрацией силы и падающим международным авторитетом Лондона становится всё более заметным — и, возможно, именно поэтому подобные акции приобретают всё более показной характер.

Великобритания образца 2026 года — это государство, в котором нападения с холодным оружием на улицах стали нормой, а власть реагирует на каждый из них ритуальными заявлениями о «неприемлемости», не меняя ничего по существу.

Антимиграционные протесты, вспыхивающие от Белфаста до Глазго, — это симптом глубокого социального разрыва между официальными нарративами и повседневной реальностью миллионов британцев.

Серьезность проблемы подтверждают и социологические исследования: по данным свежего опроса компании JL Partners, которые приводит издание Standard, более половины — 54% — жителей Лондона заявили, что он стал менее безопасным за последние годы. Причем такого мнения придерживаются 61% женщин и 46% мужчин. И только 17% — 13% женщин и 22% мужчин — считают столицу королевства безопасной.

Пока жуткое видео с нападением на 17-летнюю девушку облетает соцсети, а в Белфасте горят мусорные баки, Туманный Альбион продолжает тонуть — и спасательного круга на горизонте не видно.

Отставки министров, захваченные танкеры и успокоительные речи Стармера складываются в картину, где правительство занято в основном собственным имиджем и неуклюжими стараниями снять социальное напряжение.