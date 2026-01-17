Во второй декаде января мировые информационные агентства растиражировали новости об очередном — пожалуй, наиболее дерзком — вызове, который западные государства бросили силам, стремящимся сохранить относительную свободу в виртуальном пространстве.

Иван Шилов ИА Регнум

Великобритания, традиционно лидирующая в попытках установления всеохватного контроля над информационным полем, вновь продемонстрировала своё мастерство в искусстве политического давления под видом заботы об общественной морали.

В стране возник вопрос о полном запрете социальной сети X.

От законов к практике: эволюция британского контроля

Законодательная база для столь радикальных действий, как полная блокировка X, была заложена принятием Online Safety Act в октябре 2023 года.

Этот документ, всё более ужесточаясь благодаря новым поправкам, создал правовую инфраструктуру, необходимую для беспрецедентного контроля над онлайн-пространством.​

Закон учреждает новый режим обязательств для интернет-платформ, требуя от них идентифицировать и смягчать вредоносную активность, а также управлять ею.

В частности, цифровые сервисы должны проводить оценку рисков появления незаконного контента, учитывая особенности алгоритмов, которые используются ими, и скорость распространения материалов.

Но главное изменение — это выросшие полномочия медиарегулятора Соединённого Королевства Ofcom, который имеет право наказывать за несоблюдение правил.

Согласно законодательству, нарушения могут повлечь штрафы в размере до 18 миллионов фунтов стерлингов или 10% мирового годового оборота компании — в зависимости от того, какая сумма больше.

Что же касается наиболее радикального инструмента, то в самых серьёзных случаях Ofcom получил право обратиться в суд с требованием полностью заблокировать доступ к платформе на территории Великобритании. Именно это право британские власти собираются применить в отношении социальной сети X.​

Охота на Илона Маска: истоки конфликта

Номинальной причиной этих действий стал ИИ-чат-бот Grok, встроенный в платформу X.

Согласно сообщениям британских чиновников, данный инструмент использовался для генерации изображений сексуального характера, включая материалы с участием несовершеннолетних. Представители британской некоммерческой организации Internet Watch Foundation утверждают, что обнаружили «преступные» изображения молодых девушек, якобы созданные с помощью Grok.​

Премьер-министр Кир Стармер, выступая на радиостанции Greatest Hits Radio, охарактеризовал ситуацию однозначно: «X должен взять ситуацию под контроль. Это неправильно. Это незаконно. Мы не собираемся это терпеть».

Министр по науке, инновациям и технологиям Лиз Кэндалл пошла дальше, заявив о готовности поддержать полную блокировку платформы, если Ofcom такую меру порекомендует.​

Формально же всё началось 5 января 2026 года, когда Ofcom срочно связался с компанией X, установив крайний срок 9 января для предоставления информации о предпринимаемых мерах. Когда этот период истёк, регулятор принял решение о начале официального расследования.​

Теперь Ofcom проверяет, существует ли риск того, что жители Великобритании видят контент, являющийся запрещённым в стране, предпринимала ли платформа необходимые шаги для предотвращения этого и была ли деятельность платформы своевременной. Отдельное внимание уделяется рискам для детей.​

Важно понимать, что это расследование не просто административная процедура.

Представитель Ofcom подчеркнул, что дело является вопросом «высшего приоритета» и что в случае выявления нарушений регулятор не будет колебаться при применении своих полномочий, включая самую радикальную меру — полную техническую блокировку.​

Однако в контексте конфликта важно понимать одну деталь.

На самом деле британским властям просто не нравится то, что после того, как Илон Маск к концу 2022 г. установил контроль над приобретенной им соцсетью, он отменил там либеральную цензуру, которая пропускала какой угодно контент, если он отвечал интересам глобалистов, и безжалостно блокировала любую противоположную информацию. В этом и есть истинная природа разногласий.

Координированная операция: международное измерение

Примечательно, что в Лондоне не ограничились одиночными действиями.

Британское правительство организовало консультации с Австралией и Канадой о возможности введения скоординированного международного запрета на X. Британская сторона полагает, что одновременные действия нескольких государств направят громкий сигнал Маску и это даст больший эффект, чем национальные меры в отдельности.​

Такое поведение красноречиво говорит об истинной природе британской инициативы.

Если речь действительно идёт лишь о защите детей от вредоносного контента, то почему требуется давление на платформу посредством координированных международных действий? Нет, это явно выходит за рамки технического регулирования и становится политическим давлением.

Ответ Маска: «тюремный остров» восстаёт против защитника демократии

Реакция Илона Маска на угрозы британских властей была мгновенной и резкой.

Заметив диаграмму, демонстрирующую, что Великобритания с большим отрывом возглавляет мировые рейтинги по количеству арестов людей за высказывания в социальных сетях, владелец X позволил себе беспрецедентно прямолинейное высказывание: «Почему правительство Великобритании такое фашистское?»

12 183 ареста за онлайн-сообщения в 2023 году — это не миф, а реальность, подтверждённая официальными данными британской полиции и прессы.

К наиболее вопиющим случаям можно отнести арест Джордана Парлора, получившего более полутора лет тюрьмы за комментарий в адрес гостиницы, отданной под размещение мигрантов: «надо разнести этот отель», дело Люси Конноли, которая в настоящее время отбывает 31-месячный тюремный срок за публикацию сообщения в поддержку массовых депортаций.

Справедливости ради нужно отметить, что реальными сроками заканчивается лишь около 10% открытых дел за комментарии в соцсетях, но и цифра в 1,119 осужденных не так уж мала. Британская полиция совершает превентивные задержания на основе расплывчатых формулировок в законодательных актах. Такие меры власти предпринимают для того, чтобы люди лишний раз боялись высказывать мнение по чувствительным вопросам.

Но публикацией этих цифр выпады со стороны Маска не закончились.

В других постах он назвал Соединённое Королевство «тюремным островом» и обвинил британских министров в том, что они ищут любой предлог для введения цензуры. По его мнению, власти банально используют озабоченность общественности содержимым Grok как причину для расширения своих контрольных полномочий над свободой слова.​

Эта риторика резонировала в политических кругах Соединённых Штатов.

Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна тут же пригрозила ввести санкции в отношении премьер-министра Стармера и Великобритании в целом, если соцсеть X будет заблокирована.

Такое заявление свидетельствует о том, что конфликт между Маском и британскими властями приобрел явно политический характер и вышел за рамки простого спора о содержимом платформы.​

Больше, чем просто конфликт

Контекст происходящего простирается далеко за рамки конфликта между правительством Великобритании и компанией Илона Маска.

Инициатива по угрозе блокировки X символизирует гораздо более фундаментальный процесс: попытку западных властей (которые всегда кичились невиданной свободой слова в своих странах) ужесточить контроль над информационным пространством.

Администрация Трампа, вернувшаяся к власти в 2025 году, проводит политику, которая в принципиальных аспектах расходится с позицией европейских элит, включая британских лидеров.

Маск, как известно, активно поддерживал на выборах президента Трампа. Так что угрозы в адрес X и её владельца следует рассматривать не только как борьбу с контентом, но и как одну из форм противодействия американской администрации в условиях нарастающего геополитического противостояния.

Одновременно с этим Online Safety Act и его применение представляют собой инструмент для комплексного усиления государственного контроля над обществом. Под предлогом защиты детей и борьбы с незаконным контентом британские власти создают прецедент полного государственного надзора над информационным потоком.

Сегодня эта практика применяется к платформе американского магната, а завтра аналогичная логика может быть распространена на любую форму несогласия или инакомыслия.