«Фашистское правительство»: власти Британии угрожают соцсети Илона Маска
Во второй декаде января мировые информационные агентства растиражировали новости об очередном — пожалуй, наиболее дерзком — вызове, который западные государства бросили силам, стремящимся сохранить относительную свободу в виртуальном пространстве.
Великобритания, традиционно лидирующая в попытках установления всеохватного контроля над информационным полем, вновь продемонстрировала своё мастерство в искусстве политического давления под видом заботы об общественной морали.
В стране возник вопрос о полном запрете социальной сети X.
От законов к практике: эволюция британского контроля
Законодательная база для столь радикальных действий, как полная блокировка X, была заложена принятием Online Safety Act в октябре 2023 года.
Этот документ, всё более ужесточаясь благодаря новым поправкам, создал правовую инфраструктуру, необходимую для беспрецедентного контроля над онлайн-пространством.
Закон учреждает новый режим обязательств для интернет-платформ, требуя от них идентифицировать и смягчать вредоносную активность, а также управлять ею.
В частности, цифровые сервисы должны проводить оценку рисков появления незаконного контента, учитывая особенности алгоритмов, которые используются ими, и скорость распространения материалов.
Но главное изменение — это выросшие полномочия медиарегулятора Соединённого Королевства Ofcom, который имеет право наказывать за несоблюдение правил.
Согласно законодательству, нарушения могут повлечь штрафы в размере до 18 миллионов фунтов стерлингов или 10% мирового годового оборота компании — в зависимости от того, какая сумма больше.
Что же касается наиболее радикального инструмента, то в самых серьёзных случаях Ofcom получил право обратиться в суд с требованием полностью заблокировать доступ к платформе на территории Великобритании. Именно это право британские власти собираются применить в отношении социальной сети X.
Охота на Илона Маска: истоки конфликта
Номинальной причиной этих действий стал ИИ-чат-бот Grok, встроенный в платформу X.
Согласно сообщениям британских чиновников, данный инструмент использовался для генерации изображений сексуального характера, включая материалы с участием несовершеннолетних. Представители британской некоммерческой организации Internet Watch Foundation утверждают, что обнаружили «преступные» изображения молодых девушек, якобы созданные с помощью Grok.
Премьер-министр Кир Стармер, выступая на радиостанции Greatest Hits Radio, охарактеризовал ситуацию однозначно: «X должен взять ситуацию под контроль. Это неправильно. Это незаконно. Мы не собираемся это терпеть».
Министр по науке, инновациям и технологиям Лиз Кэндалл пошла дальше, заявив о готовности поддержать полную блокировку платформы, если Ofcom такую меру порекомендует.
Формально же всё началось 5 января 2026 года, когда Ofcom срочно связался с компанией X, установив крайний срок 9 января для предоставления информации о предпринимаемых мерах. Когда этот период истёк, регулятор принял решение о начале официального расследования.
Теперь Ofcom проверяет, существует ли риск того, что жители Великобритании видят контент, являющийся запрещённым в стране, предпринимала ли платформа необходимые шаги для предотвращения этого и была ли деятельность платформы своевременной. Отдельное внимание уделяется рискам для детей.
Важно понимать, что это расследование не просто административная процедура.
Представитель Ofcom подчеркнул, что дело является вопросом «высшего приоритета» и что в случае выявления нарушений регулятор не будет колебаться при применении своих полномочий, включая самую радикальную меру — полную техническую блокировку.
Однако в контексте конфликта важно понимать одну деталь.
На самом деле британским властям просто не нравится то, что после того, как Илон Маск к концу 2022 г. установил контроль над приобретенной им соцсетью, он отменил там либеральную цензуру, которая пропускала какой угодно контент, если он отвечал интересам глобалистов, и безжалостно блокировала любую противоположную информацию. В этом и есть истинная природа разногласий.
Координированная операция: международное измерение
Примечательно, что в Лондоне не ограничились одиночными действиями.
Британское правительство организовало консультации с Австралией и Канадой о возможности введения скоординированного международного запрета на X. Британская сторона полагает, что одновременные действия нескольких государств направят громкий сигнал Маску и это даст больший эффект, чем национальные меры в отдельности.
Такое поведение красноречиво говорит об истинной природе британской инициативы.
Если речь действительно идёт лишь о защите детей от вредоносного контента, то почему требуется давление на платформу посредством координированных международных действий? Нет, это явно выходит за рамки технического регулирования и становится политическим давлением.
Ответ Маска: «тюремный остров» восстаёт против защитника демократии
Реакция Илона Маска на угрозы британских властей была мгновенной и резкой.
Заметив диаграмму, демонстрирующую, что Великобритания с большим отрывом возглавляет мировые рейтинги по количеству арестов людей за высказывания в социальных сетях, владелец X позволил себе беспрецедентно прямолинейное высказывание: «Почему правительство Великобритании такое фашистское?»
12 183 ареста за онлайн-сообщения в 2023 году — это не миф, а реальность, подтверждённая официальными данными британской полиции и прессы.
К наиболее вопиющим случаям можно отнести арест Джордана Парлора, получившего более полутора лет тюрьмы за комментарий в адрес гостиницы, отданной под размещение мигрантов: «надо разнести этот отель», дело Люси Конноли, которая в настоящее время отбывает 31-месячный тюремный срок за публикацию сообщения в поддержку массовых депортаций.
Справедливости ради нужно отметить, что реальными сроками заканчивается лишь около 10% открытых дел за комментарии в соцсетях, но и цифра в 1,119 осужденных не так уж мала. Британская полиция совершает превентивные задержания на основе расплывчатых формулировок в законодательных актах. Такие меры власти предпринимают для того, чтобы люди лишний раз боялись высказывать мнение по чувствительным вопросам.
Но публикацией этих цифр выпады со стороны Маска не закончились.
В других постах он назвал Соединённое Королевство «тюремным островом» и обвинил британских министров в том, что они ищут любой предлог для введения цензуры. По его мнению, власти банально используют озабоченность общественности содержимым Grok как причину для расширения своих контрольных полномочий над свободой слова.
Эта риторика резонировала в политических кругах Соединённых Штатов.
Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна тут же пригрозила ввести санкции в отношении премьер-министра Стармера и Великобритании в целом, если соцсеть X будет заблокирована.
Такое заявление свидетельствует о том, что конфликт между Маском и британскими властями приобрел явно политический характер и вышел за рамки простого спора о содержимом платформы.
Больше, чем просто конфликт
Контекст происходящего простирается далеко за рамки конфликта между правительством Великобритании и компанией Илона Маска.
Инициатива по угрозе блокировки X символизирует гораздо более фундаментальный процесс: попытку западных властей (которые всегда кичились невиданной свободой слова в своих странах) ужесточить контроль над информационным пространством.
Администрация Трампа, вернувшаяся к власти в 2025 году, проводит политику, которая в принципиальных аспектах расходится с позицией европейских элит, включая британских лидеров.
Маск, как известно, активно поддерживал на выборах президента Трампа. Так что угрозы в адрес X и её владельца следует рассматривать не только как борьбу с контентом, но и как одну из форм противодействия американской администрации в условиях нарастающего геополитического противостояния.
Одновременно с этим Online Safety Act и его применение представляют собой инструмент для комплексного усиления государственного контроля над обществом. Под предлогом защиты детей и борьбы с незаконным контентом британские власти создают прецедент полного государственного надзора над информационным потоком.
Сегодня эта практика применяется к платформе американского магната, а завтра аналогичная логика может быть распространена на любую форму несогласия или инакомыслия.