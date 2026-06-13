В отечественную культуру сегодня приходят люди, прошедшие суровую школу жизни. Они не понаслышке знают, что такое долг, ответственность, вера и какова цена мира. Одним из ярких проявлений этой тенденции стала образовательная программа «#СВОяКУЛЬТУРА», которая работает на базе крымской Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида. АРТ»). С 30 мая по 6 июня здесь прошел второй модуль первого потока этой программы. Ветераны СВО обучаются при поддержке федерального Министерства культуры и фонда «Защитники Отечества».

Пресс-служба арт-кластера «Таврида»

Это продолжение целой серии проектов, начатых в последние годы. Например, в конце июля 2025-го уже в третий раз прошел песенный фестиваль в рамках проекта «#СВОяМУЗЫКА». Его площадкой стал зал академии «Меганом» близ Судака. Музыкальное отделение проекта «Таврида. АРТ» выпускает песни, написанные ветеранами или вдохновленные СВО.

Ветераны спецоперации изучают основы кинематографических профессий по программе «#СВОеКИНО», которая позволит превратить реальные истории бойцов и их близких в фильмы. Реальные истории участников спецоперации 2 августа прошлого года представили на главном в стране отборе сюжетов военно-патриотического кино.

Первая большая образовательная программа #СВОяКУЛЬТУРА прошла в октябре–ноябре 2025 года и объединила 40 участников и ветеранов СВО из разных регионов России. В рамках этого проекта, поддержанного Министерством культуры и фондом «Защитники Отечества», ветераны СВО получили возможность освоить профессии, связанные с литературой, живописью, музыкой и кино.

Пресс-служба арт-кластера «Таврида»

Программа #СВОяКУЛЬТУРА помогает ветеранам спецоперации и членам их семей войти в творческие профессии. Участники получают необходимые знания и навыки, формируют индивидуальные траектории развития в сфере культуры, искусства, проектной и просветительской деятельности.

В нынешнем году будет проведено три потока, каждый из которых включает в себя по два модуля — онлайн и очный. По итогам участники получают персональные рекомендации по дальнейшему обучению, трудоустройству, участию в конкурсах и проектам в арт-кластере «Таврида».

Это часть системной работы по обогащению отечественной культуры подлинными смыслами. Сегодня мы наблюдаем, как новое поколение фронтовиков начинает определять облик российской культуры — точно так же, как это было после Великой Отечественной войны.

Тогда в искусство пришли вчерашние солдаты — Леонид Гайдай, Константин Симонов, Анатолий Папанов, Юрий Никулин, Эрнст Неизвестный, Сергей Бондарчук и многие другие. Их фронтовой опыт стал мощным источником искренности, глубины и правды в литературе, кино, театре и изобразительном искусстве. Теперь эстафету принимают участники СВО.

Первоисточник смыслов

Илья Бачурин, эксперт программы, генеральный директор «Москонцерта», убежден: «Участники СВО сегодня — первоисточник смыслов и ценностей, и от того, будет ли обеспечен их вклад в развитие культуры и искусства, во многом зависит, какой будет культура и искусство России будущего. И какой будет сама Россия завтра».

По его словам, даже небольшой процент ветеранов, которые придут в культуру, создаст надежный смысловой фундамент и щит от либеральной, несущей враждебные смыслы культуры. «Нужно больше таких программ! Качественных, разных, по всем регионам!» — подчеркивает Бачурин.

Татьяна Ерохина,ректор Ярославского государственного театрального института имени Ф. Шишигина, доктор культурологии, выделяет особый сплав характера ветеранов. Она отмечает глубину, внимательное отношение к содержанию и форме, целеустремленность и, главное, «понимание своей ответственности за всё, что происходит, за то, что будет происходить в стране, готовность эту ответственность взять на себя и требовательность к себе».

«Среди личных качеств участников я бы, в первую очередь, выделил вовлеченность и ответственность. Им не надо объяснять, зачем они здесь. Надо только дать инструменты», — восхищается мотивацией ветеранов основатель художественного проекта «Словографика» Пётр Скляр. Он подчеркивает: герои программы «#СВОяКУЛЬТУРА» уже изначально обладатели уникального опыта, которому только надо помочь подобрать подходящую художественную и выразительную форму.

Результаты проявятся со временем, уверен Антон Бессонов, театральный композитор, заведующий музыкальной частью Донецкого республиканского академического театра кукол. «Не исключено, что для кого-то итогом этих размышлений станет смена деятельности в сфере творчества. <…> В любом случае должно пройти какое-то время, чтобы зерна, посеянные на программе (а они, безусловно, были посеяны и пали на плодородную почву), проросли», — отмечает деятель культуры из ДНР.

Сила подлинности

К мнению организаторов и экспертов присоединяются признанные мастера культуры. Дмитрий Певцов, народный артист России, лауреат Государственной премии, видит в этом качественное обновление отечественной культуры: «Новый этап — возрождение русского кино, русской литературы, русской поэзии — начнется именно с приходом этих ребят в творческие вузы».

Артист проводит очевидную параллель с послевоенным временем: «Так было в 50-е годы, когда будущие великие кинематографисты, поэты, писатели поступали в творческие институты прямо в сапогах и шинелях. И вышла блистательная плеяда художников с большой буквы». Участники СВО, говорит он, знают «что такое фунт лиха, что такое с оружием в руках защищать Родину <…>, что такое православная вера и какие чудеса она творит». Именно эти ценности — веру, любовь, нравственные устои — они привнесут в культуру.

«Творчество — это один из самых сильных способов рассказать свою историю, поделиться своим опытом, быть услышанным», — подчеркивает народная артистка России, член Общественной палаты Диана Гурцкая.

Она отмечает искренность, мужество, верность и глубокую веру ветеранов: «Такие смыслы особенно важны сегодня, когда искусство становится не только способом самовыражения, но и возможностью объединять самых разных людей».

Гурцкая убеждена, что подлинная культура рождается из реальных судеб: «У таких героев точно есть душа, и ее необходимо приоткрывать людям, потому что вопреки всему подлинная культура рождается из судеб людей».

Государство активно поддерживает это движение. Программа «#СВОяКУЛЬТУРА» помогает ветеранам не просто вернуться к мирной жизни, но и реализовать свой творческий потенциал. Благодаря таким инициативам в российскую культуру возвращаются подлинность, глубина и сила духа. Страну ждут новые честные произведения, которые станут настоящими символами нашего времени и укрепят культурный код нации.