На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прозвучала фраза, которую ждала страна. «Работайте, братья!» — Владимир Путин произнес эти слова, обращаясь к тем, кто сейчас находится на линии боевого соприкосновения. К тем, на кого смотрит страна. К тем, кем страна гордится.

Владимир Смирнов/ТАСС

Пленарное заседание XXIX ПМЭФ стало разговором сразу о нескольких уровнях российской жизни: о войне и мире, об экономике и технологиях, о малом бизнесе и цифровом суверенитете, о партнерах и противниках, о будущем, которое Россия строит в условиях давления. Но начиналось всё с самой жесткой темы — с Украины, переговоров и пределов терпения.

Киев говорит о мире, но наносит удары по мирным людям. Говорит о дипломатии — и бьет по девушкам и юношам в общежитии в Старобельске. В этом президент логики не увидел, как и дипломатической перспективы. Переговоры с террористами, продолжающими удары по мирным жителям, бессмысленны.

Высказался президент и о так называемом открытом письме, с которым выступил глава киевского режима. «Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот, обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!» — сказал Верховный главнокомандующий.

Это был сигнал о продолжении борьбы до достижения целей СВО. Россия не собирается принимать игру, в которой Киев провоцирует, оскорбляет, срывает возможности диалога, а затем пытается переложить ответственность на Москву. Ответ на такую линию прозвучал не в адрес Банковой. Он ушел туда, где принимаются решения более весомые, чем любые письма и заявления, — на фронт.

Президент отдельно остановился на тоне письма и публичном облике киевского руководства. Он напомнил эпизод, когда Дональд Трамп, принимая Владимира Зеленского, на глазах у всего мира указывал ему на дресс-код и манеры. Речь шла о той самой демонстративной фронтовой стилистике, в которой глава киевского режима появляется на международных встречах: образ человека с войны, вынесенный в дипломатические залы и превращенный в политический костюм.

Путин передал это через ироничное сравнение: «Давать всё время «Рэмбо: Первая кровь», конечно, где-то, может быть, уместно, но не везде». И добавил, что работа Трампа по «воспитанию» Зеленского была полезной, но ее еще надо продолжать.

За иронией стояла серьезная мысль. Политика, лишенная ответственности и элементарных манер, быстро превращается в провокацию. А провокация, прикрытая разговорами о мире, не отменяет реальности: Россия продолжает добиваться своих целей.

«Движение вперед и вверх»

Дальше разговор перешел к экономике — и здесь интонация стала другой. Путин говорил о будущем страны как о работе, рассчитанной на годы: с технологизацией производства, ростом квалификации кадров, повышением зарплат, развитием регионов, поддержкой частной инициативы и укреплением инвестиционного климата.

Президент обозначил образ России, которая не пережидает мировую нестабильность, а использует ее, чтобы собраться и перестроиться.

Государственный долг остается низким, безработица — минимальной, промышленность продолжает расти, цифровые платформы развиваются, а экономическая динамика приближается к уровню европейских стран. Следующий этап должен стать временем роста.

«Главное, что мы сохранили основы макроэкономической политики. Уверен, что движение вперед и вверх будет обеспечено. Необходимо, чтобы эти тенденции закреплялись, а позиции нашей страны в мире, наш суверенитет становились более прочными», — сказал президент.

Путин говорил о развитии регионов через инвестиции. Лидер страны подчеркнул: нужно создать на местах такие условия, при которых бизнесу будет выгодно вкладываться в новые проекты. Для этого государство будет донастраивать налоговую систему, поддерживать частную инициативу и полномасштабно использовать логистические возможности.

Одним из самых заметных моментов пленарного заседания стала тема малого и среднего бизнеса. Президент поддержал предложение «Единой России»: порог выручки для упрощенной системы налогообложения в ближайшие годы ниже не опустят.

В зале это встретили аплодисментами. Люди, которые привыкли отвечать за свое дело собственным кошельком, услышали не абстрактное обещание поддержки, а конкретное решение, влияющее на планы и душевное спокойствие.

«С текущего года понижен порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения. Сейчас он составляет 20 млн рублей, в следующем году предполагается, что он будет 15 млн, еще через год — 10. Мы подробно обсуждали этот вопрос и с представителями бизнес-сообщества, и с председателем правительства. Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки», — подчеркнул Путин.

Для малого и среднего предпринимательства такая пауза означает возможность планировать развитие без страха перед резким ростом налоговой нагрузки. Для государства — готовность донастраивать экономическую политику по живому запросу тех, кто создает рабочие места и держит на себе повседневную ткань экономики.

«С наибольшей отдачей»

От экономики глава государства перешел к теме технологического суверенитета. По его словам, крупные государства и целые цивилизации в ближайшие годы окажутся перед выбором. Либо они создают собственные платформенные и технологические контуры, либо становятся цифровой периферией.

Россия уже получила свой урок. Иностранные поставщики программного обеспечения уходили с рынка, платежи блокировались, политика вмешивалась в коммерческие отношения.

«Здесь не нужно обманываться. Чужие сервисы поначалу могут быть удобными, но позднее обязательно проявится цена этой зависимости», — сказал Путин. Здесь президент выделил три направления: собственные платформенные решения, автономные системы и искусственный интеллект.

Россия уже развивает цифровые платформы в разных сферах, по российским дорогам ездят беспилотные автомобили, а ресурсная и энергетическая база позволяет стране входить в число государств, способных развивать суверенный искусственный интеллект.

Путин поручил правительству подготовить стратегии развития автономных систем и цифровых платформ по аналогии с уже принятой стратегией в сфере ИИ. Это переводит разговор о технологиях в область государственных решений.

Но суверенитет, подчеркнул президент, не может быть оправданием медлительности и неэффективности. Его нельзя превращать в вывеску, за которой прячутся дорогие, неудобные и плохо работающие решения.

«Настоящий суверенитет требует эффективности. Нельзя сказать: мы суверенны, поэтому можно делать дорого, медленно и неудобно. Наоборот, на всех участках работы нужно действовать максимально активно, с наибольшей отдачей», — отметил Путин.

Быть суверенным означает быть сильнее и умнее конкурентов, точнее управлять ресурсами, эффективнее инвестировать, быстрее производить, растить доходы государства, бизнеса и граждан. Россия укрепляет самостоятельность без самоизоляции: расширяет круг партнеров, ищет новые развязки, работает с теми, кто уважает взаимные обязательства.

«Вы в России!»

Эта открытость стала одной из заметных особенностей нынешнего форума. В пленарном заседании вместе с президентом участвовали представители разных стран, в том числе министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд. Разговор получился живым: Путин в свойственной одному ему манере шутил, подробно разбирал сложные вопросы, реагировал на реплики из зала и удерживал общее направление дискуссии — от текущих проблем к возможностям роста.

Когда во время общения с саудовским министром быстро появился микрофон, тот заметил: «Просто волшебство какое-то». Путин улыбнулся и ответил: «Вы в России!»

Всё же форум в этом году — не набор панелей и протокольных фотографий. Видна страна, которая хочет говорить с миром без унижения, без закрытых дверей и без отказа от собственных интересов.

Прозвучал и голос Европы, отличающийся от официальной брюссельской линии. Представитель Румынии Диана Шошоакэ сказала Путину, что румынский народ не испытывает ненависти к России и заинтересован в мире. «Мы не хотим помогать Украине, мы не хотим поставлять им ни деньги, ни оружие», — заявила она.

Ее слова демонстрируют трещину между европейскими народами и политическими элитами, которые ведут страны антироссийским курсом. В реальной Европе есть усталость от конфликта, есть понимание цены русофобии, есть желание говорить иначе.

Путин подчеркнул: «Чем больше точек зрения, тем лучше. Потому что это дает возможность выбрать наилучший вариант». Эта фраза хорошо описала и саму атмосферу пленарного заседания. Россия не боится спора. Она боится другого — пустого единомыслия, которое на Западе всё чаще парадоксальным образом выдают за дисциплину демократии.

Форум в Петербурге стал площадкой, где Россия показала сразу несколько своих состояний. Страна воюет и строит. Защищает суверенитет и расширяет партнерства. Поддерживает армию и малый бизнес. Развивает искусственный интеллект и говорит о зарплатах. Отвечает на хамство Киева жестко, а с остальными готова вести диалог.

«Мы всегда открыты для тех, кто заинтересован в работе с нашей страной, кто готов к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству», — сказал президент. По его словам, именно способность слышать друг друга, понимать интересы каждой стороны и находить общие развязки дает возможность отвечать на серьезные вызовы современного мира.

В финале этого большого разговора всё снова возвращалось к первой фразе. К тем, кто сейчас стоит на линии фронта. К тем, кто работает в цехах, ведет бизнес, строит дороги, запускает платформы, учит инженеров, вкладывается в регионы, держит страну в движении.