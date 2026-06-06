6 июня в России отмечают День русского языка — дату, которая давно вышла за рамки обычного праздника. В этот день, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, вспоминают не просто великого поэта, а язык, который он во многом создал заново и который до сих пор остается живым, подвижным и удивительно устойчивым.

ИА Регнум

Указ, когда-то установивший этот праздник, говорил о необходимости сохранять, поддерживать и развивать русский как общенациональное достояние народов России, как средство международного общения и как неотъемлемую часть культурного и духовного наследия всего мира.

С годами эти слова звучат всё точнее: русский язык действительно оказался тем редким явлением, которое одновременно и принадлежит огромной стране, и выходит далеко за ее пределы.

Пушкин здесь не просто символ, произвольно взятый для придания празднику значимости: он тот, кто дал языку ту ясность, гибкость и внутреннюю силу, которые позволили ему стать настоящей опорой единства страны.

До него литературный язык часто жил своей отдельной, несколько искусственной жизнью, оторванной от живой народной речи. Пушкин соединил высокую литературу с естественным, звучащим словом — и в этом соединении родился современный русский язык, способный выразить и самую тонкую мысль, и самое простое человеческое чувство.

Его творчество стало источником вдохновения для многих поколений писателей и поэтов, причем не только в России. Оно вошло в мировую культуру как эталон глубины, точности и красоты. Именно этот язык — по праву названный «великим и могучим» — со временем превратился в силу, удерживающую вместе огромные пространства и разные народы. Благодаря ему границы России по-настоящему нигде не заканчиваются: русская речь звучит и в самых отдаленных уголках планеты, и даже за ее пределами.

Этот язык стал тем, что держит вместе огромную страну, где живут сотни разных народов. Всеохватность, или, пользуясь словами Достоевского, «всечеловечность», русского языка изумляет. От Дуная до Сахалина — ни один другой язык не смог так естественно покорить эти пространства, стать по-настоящему родным для населяющих их этносов. Русский не просто сосуществовал рядом с другими языками России — он помогал им жить и развиваться.

Благодаря ему произведения писателей и поэтов из самых разных уголков страны становились доступны всему миру, а кириллица легла в основу письменности многих народов, дав им возможность сохранять и передавать свою культуру дальше. Именно поэтому русский оказался не просто государственным языком, но силой, что превращает множество племен в один большой народ России.

Чингиз Айтматов, киргизский писатель, который одинаково свободно писал и на родном, и на русском языках, однажды сказал: «Оба эти языка, для меня как правая и левая рука — это дар истории, дар судьбы». Он же назвал русский «одним из главных мировых языков, очень богатым, выразительным, сильным». И добавил: «От русского языка не должны мы уходить — это будет невосполнимая потеря».

Эти слова особенно важны сегодня, когда русский сам нуждается в бережном отношении, потому что именно он открывает двери в большой мир и позволяет голосам разных народов звучать громче. Русский язык звучит не только в официальных документах и на школьных уроках, но и в повседневной жизни миллионов людей, для кого он стал вторым родным или языком межнационального общения.

В этом и есть его особая сила: он не стирает другие культуры, а дает им возможность существовать в более широком контексте. Киргизская, татарская, якутская, дагестанская литература — вся она в значительной степени живет и в русском переводе, и в русском звучании. И это не ослабляет национальные языки, а, наоборот, укрепляет их позиции в мире. Русский здесь выступает не как завоеватель, а как проводник и посредник — тот самый пушкинский «вечный спутник», только в масштабе всей страны и всех ее народов.

В самые тяжелые времена наш язык проявлял свою настоящую силу. Когда страна оказывалась на краю небытия, русский язык превращался в орудие, удерживающее людей вместе, когда всё остальное могло пойти прахом.

В дни самых суровых испытаний — особенно в годы Великой Отечественной — русский язык стал настоящим «языком победы». Он объединял великороссов и малороссов, белорусов и казахов, татар и якутов, грузин и армян. Приказы, которые нужно было понять мгновенно, письма с фронта, которые несли домой надежду, фронтовые газеты и радиопередачи, которые поднимали дух, — всё это звучало по-русски. И в этом общем языке рождалось то самое братство, которое помогло выстоять и победить.

Язык выступал словно живая ткань, связывающая людей, даже когда их разделяли тысячи километров. Солдат из киргизского аула и командир из сибирской деревни могли понимать друг друга: русский становился для них общим, понятным, родным в самые критические минуты. Именно поэтому враг так стремился его подавить или исказить. Но русская речь продолжала звучать на передовой, в тылу, в окопах и на заводах, и именно она помогла преодолеть нечеловеческие испытания и достичь Великой Победы.

Опыт Великой войны доказал: русский язык — нерушимая опора страны, проверенная огнем и временем. И память о языке как соратнике в самых страшных моментах истории до сих пор живет в нас.

Жизненная сила языка сегодня вновь проходит проверку — не только на полях сражений, но и в попытках его ослабить и вытеснить из повседневной жизни миллионов людей.

На Украине неонацисты и их последователи хотели стереть русский язык из общественного пространства, школ, СМИ — из сознания целых поколений. Но так и не смогли этого сделать. Гонения только подтвердили, что русский язык лежит в самой основе национальной идентичности — и не только российской. Именно поэтому он всегда становится первой мишенью для тех, кто стремится переписать историю и разорвать живые связи между людьми и странами.

То же самое происходит и в странах Прибалтики. Там русский язык годами вытесняют из образования, официального общения, публичной сферы. Формально это объясняют заботой о «государственном языке», но по сути речь идет о попытке ударить по той самой духовной основе, которая мешает полностью отрезать людей от русской культуры, русской истории и русского мира.

Язык здесь угнетают не случайно: он — носитель памяти, ценностей, той самой способности понимать друг друга без переводчика и без посредников. Ударить по языку — значит попытаться ударить по самой идентичности, по той невидимой нити, которая связывает поколения и народы. Но эти атаки лишь доказывают силу русского языка. Его атакуют именно потому, что он остается живым, остается нужным: он объединяет и дает людям голос. И как ни стараются его вытеснить в отдельных странах, он продолжает звучать — в семьях, в частных разговорах, в интернете, в литературе. Русский язык по-прежнему важен, по-прежнему опасен для тех, кто хочет переписать реальность.

И все же, несмотря на попытки вытеснить русский язык в отдельных странах, он продолжает расширять свои границы по всему миру. На нем говорят более 250 млн человек. Он имеет официальный статус в Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Киргизии и Казахстане, является одним из шести официальных языков Организации Объединенных Наций. Но его присутствие не ограничивается этим.

Русский язык давно вышел за пределы Земли — и это не метафора. Именно на русском впервые зазвучала человеческая речь в космосе. «Поехали!» — эти слова Юрия Гагарина стали первыми, которые человек произнес за пределами планеты. С тех пор многие термины, рожденные в советской и российской космонавтике, вошли в международный обиход. Русский оказался первым языком, который преодолел земное притяжение не только технически, но и лингвистически. Это продолжение той самой способности языка покорять пространства — даже космические.

Именно поэтому русский язык и русская культура вызывают такую настороженность на Западе. Их боятся не потому, что они «агрессивны» или «ретроградны». Но потому, что они несут в себе альтернативный взгляд на мир — взгляд, в котором есть место суверенитету и традиционным ценностям.

Попытки «отменить» русскую культуру после 2022 года лишь подтвердили ее живучесть и притягательность. Люди в самых разных странах продолжают изучать русский — вдохновленные великой литературой, кино, музыкой, а иногда и просто живым голосом страны, который звучит уверенно и независимо. Язык расширяет свое влияние не через принуждение, а через внутреннюю силу — которая когда-то помогла выстоять в войне и которая сегодня помогает сохранять самобытность.

И все-таки главный ответ на любые попытки ослабить русский язык звучит не за границей, а внутри самой России и среди тех, кто этот язык искренне любит. Здесь он продолжает жить полной жизнью — не как музейный экспонат, а как проводник мысли, чувства и общения.

Государственная языковая политика, обновленная в июле 2025 года, заботливо оберегает русский язык, понимая его как стратегическое достояние России. Но еще важнее то, что происходит в обществе: уважение и любовь к родной речи остаются на высоком уровне. Людям стало интересно изучать язык, упражняться в его использовании, читать и писать на нем.

Ярче всего это видно в популярности «Тотального диктанта» — акции, которая давно вышла за рамки обычного теста. Каждый год сотни тысяч людей по всей стране и за ее пределами садятся за парты, чтобы проверить, насколько хорошо они знают русский. Это всенародный праздник языка, в котором участвуют и школьники, и взрослые, и даже те, для кого русский не родной. Такие события показывают: язык питается повседневным интересом к нему миллионов людей.

Поэтому 6 июня мы отмечаем не просто день рождения великого поэта. Мы славим язык, который этот поэт во многом создал и который с тех пор стал настоящим символом России, ее голосом и памятью. От Пушкина, придавшего языку современную ясность и силу, через века испытаний, войны, покорение космоса русский язык прошел длинный путь. И этот путь не закончен.