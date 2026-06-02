Ночь с 1 на 2 июня 2026 года снова стала ночью сильных ударов по Украине. Пока киевский режим пытался откреститься от устроенного им теракта в Старобельске, где погибли студенты, на Киев обрушился такой шквал огня, какого столица не знала за всё время конфликта. Несколько волн комбинированных ударов буквально перепахали территорию противника.

Кадр из видео Ночной удар по Киеву

Это был не просто ответ на теракт, но — приговор. Приговор, который вынес президент России после совещания по Старобельску. Путин закончил его короткой фразой: «Что ж, это их выбор». И русская армия донесла до врага последствия этого выбора убедительно и точно.

Сегодня ночью Киев понял, что в войне пройдена точка невозврата. Теперь киевскому режиму и его западным кураторам придется привыкать к новой реальности — реальности, где удары приходят быстро, точно и неумолимо.

Этой ночью русская армия работала как единый механизм. Комбинированный удар наносился одновременно с земли, моря и воздуха. Почти полторы тысячи ударных беспилотников, несколько десятков баллистических и крылатых ракет обрушились на военную и энергетическую инфраструктуру киевского режима.

Первая волна пошла глубокой ночью. Рои «Гераней» шли плотными группами, за ними последовали баллистические «Искандеры», а потом в небе появились гиперзвуковые «Цирконы» — оружие, которого особенно опасается Запад. Следом отработали крылатые «Калибры», запускаемые как с надводных кораблей, так и с подводных лодок.

Как минимум три мощные волны обрушились на Киев и его пригороды. В центре города, в районе аэропорта Жуляны, в Ирпене, под Коцюбинском и Белой Церковью гремели взрывы. Поражались военные объекты, склады, энергетические узлы. После точных попаданий в Киеве частично пропал свет. Город погрузился в темноту, прерываемую вспышками пожаров. Кадры горящих зданий и клубов дыма мгновенно разлетелись по Сети.

Но Киев был не единственной целью. Одновременно удары наносились по Харькову, Днепропетровску, оккупированному врагом Запорожью, Полтавской, Хмельницкой и Черкасской областям. Аэродром в Староконстантинове тоже был поражен. Русские ракеты и дроны работали прицельно: военные цели, энергетика, места сосредоточения техники.

Особенно запомнилось жителям Запорожья странное зеленое зарево, которое на несколько минут озарило ночное небо. Это было наглядное подтверждение применения Россией самых современных средств поражения.

Удары продолжились и после рассвета. Пока киевский режим еще пытался посчитать ночные «прилеты», в воздушном пространстве вражеской столицы снова появлялись новые ракеты и дроны. Утренние волны добивали ночные цели. Киевский режим получил наглядный урок. Россия больше не ограничивается локальными ударами: нанесен удар колоссальной силы — именно так, как и обещал президент.

После того, как украинские террористы ударили по колледжу в Старобельске и убили молодых учителей, после обстрелов мирных домов в Геническе и гражданской застройки Донбасса, после атак на континентальную часть России Путин собрал совещание по расследованию этих преступлений. На нем были подробно разобраны все обстоятельства терактов и указаны все причастные.

Слова верховного главнокомандующего об «их выборе» стали сигналом, который армия восприняла мгновенно и исполнила без промедления.

И нет сомнений, что под словами Путина готова подписаться вся страна: киевский режим сознательно перешел к террористическим методам против мирного населения. Удары по детям, по жилым домам, по гражданской инфраструктуре Донбасса — это уже не военные действия. Это террор. А с террористами у России разговор всегда был коротким.

Киев встретил утро 2 июня в дыму и пепле. Над городом висели клубы черного дыма от множества очагов пожаров, частично пропал свет, вышли из строя ТЭЦ.

Европа, конечно, устроит демарши из-за ударов по Киеву, будет призывать к «сдерживанию России» и требовать новых санкций. Но России уже всё равно, что будут говорить те, кто к преступлениям причастен напрямую. На совещании у президента по расследованию массового убийства детей в Старобельске были четко обозначены все страны, причастные к теракту. Швейцария, Австралия, США, Великобритания, Германия, Италия, Чехия, Турция, страны Прибалтики — задокументировано применение беспилотников из всех этих стран (или с использованием комплектующих, созданных ими).

Именно эти страны в ближайшее время громче всех будут кричать о «российской агрессии» и, скорее всего, попытаются использовать удары как повод для новой эскалации. Но если лидеры европейских государств понимают только язык силы — значит, на этом языке с ними и нужно разговаривать.

Те, кто непосредственно участвует в преступлениях против мирного населения и русских детей, не имеют права лицемерно взывать к миру. Им лучше хранить молчание и помнить, что в зоне риска теперь находятся все объекты на территории стран ЕС, причастные к производству и запуску дронов. Министерство обороны России уже опубликовало соответствующий список. И западные системы ПВО натовцев не спасут точно так же, как они не спасли Киев в ночь на 2 июня.