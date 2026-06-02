1 июня, в День защиты детей Владимир Путин завершил рабочий день совещанием о поддержке близких жертв трагедии в Старобельске и о расследовании террористической атаки ВСУ. Дата придала этому разговору особую тяжесть. Речь шла о юношах и девушках, будущих педагогах, семьях погибших, раненых, колледже, по которому был нанесен удар.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

В таких обстоятельствах государственный протокол отступает на второй план. Остаются лица людей, имена пострадавших и главный вопрос — как помочь тем, кого коснулась беда.

Президент сразу обозначил смысл встречи. Он собрал представителей властей, силовых структур, руководства ЛНР и Старобельска. Совещание прошло открыто: в публичной части прозвучали данные о расследовании, лечении раненых, поддержке семей и дальнейшей судьбе учебного заведения.

Путин назвал произошедшее кровавым преступлением украинской хунты. Формулировка прозвучала жестко — впрочем, здесь мягкие слова были бы почти непристойны.

Удар пришелся по учебному заведению, по детям и молодым людям, по тем, кто должен был выйти из колледжа в мирную профессию. Киевский режим, атакуя таких людей, сам обнажил свою варварскую природу.

На совещании прежде всего обсуждали помощь. Лидер страны попросил с максимальным вниманием отнестись к каждому человеку и каждой семье, столкнувшейся с трагедией. Ведь за общей картиной нужно видеть каждого раненого, каждого родителя, каждого студента, для которого вся жизнь была перечеркнута взрывом.

«Хотел бы всё это в комплексе с вами обсудить, а также послушать и губернатора, и руководителя муниципального образования, что, может быть, нужно сделать дополнительно по линии правительства, других структур, самой республики, чтобы людям помочь, поддержать людей», — сказал Путин.

Президент отдельно подчеркнул, что действовать нужно так же, как при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях: с максимальным вниманием к каждой семье.

Порядок разговора был выстроен предельно ясно. После теракта необходимы расследование и наказание, но первая рука должна быть протянута пострадавшим. Лечение, выплаты, психологическая помощь, восстановление учебного процесса, будущее колледжа — эти вопросы сходятся в одну задачу.

На совещании говорили и о тех, кто находится в тяжелом состоянии. Отдельное внимание уделили пострадавшему юноше, которого по медицинским показаниям невозможно перевезти в Москву. Это один из тех эпизодов, где большая государственная машина должна работать предельно отлаженно: если человека нельзя доставить в столицу, помощь должна прийти к нему на место.

Отдельной темой стала учеба. Президент дал понять, что учащиеся колледжа должны завершить учебный год, а выпускники — получить дипломы. Для ребят, переживших теракт, продолжение занятий — залог возврата к нормальной жизни.

Киевский удар пытался оборвать сам ход будущего. Российское государство отвечает восстановлением того, что было нарушено.

В трагедии Старобельска есть страшная символика. Удар был нанесен по тем, кто только готовился стать взрослыми, получить профессию, служить людям. Будущие учителя — особый образ. Они должны были входить в классы, образовывать детей, передавать знания и готовить к мирной жизни, которая непременно наступит в Донбассе.

На совещании прозвучали доклады силовых структур. По словам президента, необходимо дать оценки произошедшему и доложить, как идет работа по выявлению преступников.

«Все они должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым», — подчеркнул Путин.

Эта фраза стала второй опорой разговора после темы помощи людям. Сначала — поддержать живых. Затем — найти и наказать виновных.

Президент отметил, что установлено, кем, чем, откуда и по чьему приказу наносились удары. В этих словах чувствовалась уже не первая эмоция после трагедии, а холодная сосредоточенность государства, которое собирает факты, имена, цепочки приказов.

В финале открытой части совещания Путин произнес короткую фразу, прозвучавшую как вердикт: «Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом. Это их выбор».

Здесь нет угрозы. Только факт. Если противник выбрал удар по детям и учебному заведению — он изменил нравственную и политическую природу происходящего.

Совещание по Старобельску не свелось к разбору одной чрезвычайной ситуации. В одном разговоре сошлись помощь пострадавшим, ход расследования, судьба колледжа и ответственность тех, кто отдавал приказ. Президент говорил о поддержке семей, силовые структуры докладывали об установленных обстоятельствах удара, представители региона — о том, что еще нужно сделать на месте.

По словам очевидцев, вице-премьер Татьяна Голикова говорила о погибших, сдерживая слезы; у мужчин были сжаты кулаки.

За столом сидели люди, которым предстояло принимать решения — по лечению, выплатам, следствию, восстановлению учебного процесса. Но в этот момент за должностями отчетливо проступало другое: удар по детям и студентам стал личной болью для тех, кто слушал доклады и должен был отвечать на трагедию не только словами.

Трагедия в Старобельске вызвала гнев в российском обществе. Такая реакция естественна, когда объектом атаки становятся подростки и студенты. Но государственный ответ требует большего, чем гнев. Он требует точности, выдержки и способности довести каждое дело до конца — от лечения раненых до приговора тем, кто отдавал преступные приказы.

В открытой части совещания прозвучали конкретные вопросы: как помогают семьям, что с ранеными, как продолжится учебный процесс, какие меры нужны Старобельску дополнительно. Развитие ситуации стало предметом публичного разговора на самом высоком уровне.

Старобельск сегодня стал одной из тех точек, где особенно резко видна граница между двумя мирами. С одной стороны — колледж, дети, будущие учителя, семьи, надежда на мирную жизнь. С другой — чей-то невообразимый приказ нанести удар.

После таких преступлений слова о борьбе за будущее перестают звучать как риторический прием. Они становятся буквальными.

Российское государство, судя по тону совещания, будет действовать сразу в двух измерениях. Первое — милосердие к своим: лечение, поддержка, внимание к семьям, восстановление нормальной жизни. Второе — суровость к врагу: расследование, установление всей цепочки виновных, неотвратимое наказание.

Это не столько разные задачи, сколько две стороны одной ответственности.

В День защиты детей страна услышала разговор о детях, которые попали под удар, и их судьбы не исчезнут в тумане новостной ленты. Семьи погибших и пострадавшие ждут помощи, следствие — имен и доказательств, Старобельск — возвращения к жизни.

Эта трагедия уже вписана в общую память страны — как боль, как обвинение и как приказ к действию.

Финальная фраза президента — «Это их выбор» — прозвучала сухо и тяжело. В ней было больше силы, чем в длинных речах. Киевская верхушка сделала свой выбор, открыв новую страницу преступлений. Россия же делает свой: спасать пострадавших, поддерживать семьи погибших, восстанавливать жизнь и наказывать тех, кто поднял руку на детей.