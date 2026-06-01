В течение 31 мая и 1 июня ВКС и ракетные войска наносили удары по целям в оккупированной ВСУ части ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Уничтожались объекты противника в приграничных районах Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Алексей Майшев/РИА Новости

БПЛА «Герань» и «Гербера» атаковали глубокий тыл — инфраструктуру, которую враг использует в Полтаве и Полтавской области, окрестностях Ровно и Ровенской области, Чернигове и Черниговской области, Одессе и Одесской области.

В ночь с 31 мая на 1 июня «Герани» отработали по целям противника в Харькове.

В Одессе зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры. Российские дроны наносили удары с моря, входили в воздушное пространство над городом со стороны морского порта и проходили дальше к северу. Источники сообщают о взрывах в окрестностях порта и в нескольких районах города, пишет газета «Аргументы и факты». Украинские социальные сети приводят фотографии дыма над Одессой и пожаров, возникших по всему портовому городу.

Удары по тылам ВСУ срывают их снабжение. Горящие вражеские объекты становятся наглядным подтверждением того, что, благодаря возможностям разведки, ВС России стали точнее выявлять цели и поражать их с помощью беспилотников.

В пресс-службе Минобороны сообщили: за прошедшую ночь ВС России поразили цели в 137 районах Украины. В том числе были уничтожены цеха производства, места подготовки и площадки запуска украинских беспилотников дальнего действия, а также места временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

В целом за неделю российская армия нанесла по предприятиям украинского ВПК и базам ВСУ пять групповых и один массированный удар.

Также были поражены элементы инфраструктуры, которую использует противник: объекты топливно-энергетического комплекса, транспортные узлы и портовые терминалы. Уничтожались цеха сборки дронов, места их хранения и запуска, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Российские средства ПВО за неделю сбили три крылатые ракеты Storm Shadow британского производства, три французские авиационные управляемые ракеты большой дальности SCALP, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 2628 БПЛА.

Ранее ВС России в Чёрном море подбили тяжелыми дронами-камикадзе «Герань» безэкипажный катер ВСУ «Сарган-2». Бойцы Южной группировки в конце мая уничтожили танк Leopard немецкого производства.