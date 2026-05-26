Интенсивность ударов по украинским военным предприятиям, цехам по сборке дронов и инфраструктурным объектам возрастает. После масштабной ракетной и беспилотной атаки на Киев в ночь на 24 мая ощутимые для ВСУ «прилеты» зафиксировали сразу в нескольких областях.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

25 мая российская баллистическая ракета уничтожила пункт временной дислокации в Дергачах, северо-западном пригороде Харькова. Еще один удар по тем же Дергачам произошел в ночь с 25-го на 26-е. Координатор украинского подполья Сергей Лебедев пояснил, что, судя по последствиям, работал комплекс «Искандер-М». Удар пришелся по цехам фабрики полимерных материалов «ПАКС». Несколько лет назад предприятие перепрофилировали под сборку беспилотников ВСУ — их корпусов и «начинки».

«В Чугуеве уничтожали радиолокационные станции», — также заявил Лебедев. По его словам, «прилетело» и по поселку Шебелинка примерно в 60 километрах к югу от Харькова. Целями здесь стали крупная электрическая подстанция и предприятие по переработке газового конденсата и нефти.

Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» активно работают на харьковском направлении, оглушая и ослепляя противника. Только за прошедшую неделю наши БПЛА уничтожили свыше полутора десятков антенн, станций связи и терминалов Starlink, которые базировались в Харьковской области. Об этом сообщил 26 мая командир взвода беспилотных систем с позывным Белый. Он пояснил: «птицы» работают эффективно благодаря хорошо налаженной связи между расчетами, которые отвечают за разведывательные и ударные дроны. С воздуха удается успешно отслеживать передвижения врага, находить и уничтожать его замаскированные узлы связи, рассказал Белый.

Хорошее взаимодействие «дроноводов» — разведчиков и операторов БПЛА-камикадзе приносит результаты и на сумском направлении. «За последнюю неделю расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили больше десяти укреплений ВСУ в Сумской области, включая пункты управления беспилотниками», — рассказал «РИА Новости» командир взвода беспилотников с позывным Марик. Разведка с воздуха идет круглосуточно — так что вражеские расчеты дронов не чувствуют себя в безопасности, подчеркнул боец.

Российские операторы беспилотников, по сути, оставляют противника без подкреплений. Враг пытается задействовать НРТК (наземные робототехнические комплексы), чтобы подвозить боеприпасы к линии фронта. Но дроноводы «Севера», которые работают с новыми российскими беспилотниками «Суперкам» (они поступили в действующую армию недавно, в 2024-м), успешно отслеживают маршруты наземных роботов.

Только за сутки на сумском направлении расчеты FPV-дронов подбили пять НРТК, которые шли с боеприпасами к украинским опорным пунктам, подчеркнул боец с позывным Скат, командир одного из батальонов группировки «Север».

Приграничные Сумская и Харьковская области — не единственные регионы, где врага активно «беспокоят» российские ракетные и беспилотные войска. В ночь на 26 мая воздушную тревогу объявили в Одессе. Сирена звучала несколько часов. Как сообщали местные СМИ со ссылкой на очевидцев, удар пришелся по базе ВСУ в районе Застава в западной части города. Местные жители говорили о мощном взрыве на этом военном объекте, подчеркивая, что «было очень громко». Мониторинговые ресурсы противника констатировали: цель поразили российские баллистические ракеты, запущенные из Крыма.

В ночь с 25 на 26 мая атаки пришлись на цели в девяти украинских регионах — если судить по сообщениям с мест. Российские ракеты и БПЛА уничтожали транспортную инфраструктуру, склады, энергетические объекты.

Не только масштабные прилеты по Киеву и окрестностям, но и точные болезненные удары «Искандеров» и «Гераней» по всей территории Украины наносят вражескому тылу и фронтовым частям непоправимый ущерб, являясь важным элементом войны на истощение противника.