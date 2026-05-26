МИД России выступил с заявлением в связи с ударами вооруженных формирований киевского режима по гражданскому населению России.

Global Look Press

«Кровавая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛHP) стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима», — говорится в документе, который внешнеполитическое ведомство опубликовало 26 мая.

Украинские военные, которые устроили три налета дронов на здания, не имеющие никакого военного значения, убили больше двадцати девушек и юношей, 65 студентов были ранены.

Режим Зеленского отдает приказы о преднамеренных ударах по гражданским лицам и не останавливается перед хладнокровным убийством детей, подчеркнули в МИДе.

Режим, захвативший власть в Киеве, и его западные спонсоры, которые поставляют ВСУ орудия для военных преступлений, грубо попирают базовые принципы международного права — Женевские конвенции 1949 года, регулирующие защиту гражданского населения, Конвенцию о правах ребенка 1989 года.

«Всё это переполнило чашу терпения», — подчеркивается в заявлении российского МИД.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ по колледжу терактом и приказал военным ответить на нее.

Российская армия начала наносить массированные удары по Киеву, в том числе баллистическими ракетами «Орешник». Ракетно-беспилотная атака 24 мая, целью которой стали объекты украинского ВПК (в том числе те, где при поддержке натовских «спецов» производились и налаживались боевые дроны), была только началом. «Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам», — сообщили в МИД России.

Поскольку будущие цели наших атак находятся по всему Киеву, российское внешнеполитическое ведомство предупредило персонал дипмиссий и международных организаций, базирующихся в городе: его как можно скорее нужно покинуть.

Киевлян призвали «не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского».

Предельно серьезное заявление МИД свидетельствует: руководство страны поставило задачу сделать системными удары по центрам принятия политических решений, по командным пунктам врага и его военной (и сопутствующей — энергетической, логистической) инфраструктуре. Ответом на террор против наших мирных граждан будет асимметричное и действенное возмездие.

Атаки ВС России в ночь на 24 мая — не только по Киеву, но и по всей территории Украины показали: горящие портовые склады и заводы, парализованные центры управления «беспилотьем» и наземными силами теперь будут обыденностью — в том числе и в Киеве.

Русофобская политика Украины, действующей под диктовку Запада, довела до того, что наша страна была вынуждена перевести СВО на новый уровень — который будут отличать превентивные, жесткие и масштабные военные акции.

Защита российских граждан подразумевает, что теперь в отношении противника не может идти речи ни о каких проявлениях гуманизма и ни о каких действиях только в ответ на вражеские вылазки. Если по итогам действий ВС России на политической карте мира не останется Украины как государственной и военной единицы, то в этом Владимир Зеленский должен будет винить только самого себя.

Действия ВС России демонстрируют, что Верховный главнокомандующий и руководство страны приняли решение добить террористический режим. И российское общество эту решимость поддерживает.

Украинские и прочие СМИ пытаются нивелировать масштаб и эффективность удара по Киеву 24 мая — так, будто на улице Дегтяревской не был разрушен центральный штаб сухопутных войск ВСУ, а над другими уничтоженными вражескими объектами не поднимался густой черный дым. Но поскольку успех будет закреплен, противник и его кураторы не смогут игнорировать серьезность действий наших военных.

Но не Россия, а именно Европейский союз и его подручные в Киеве сделали ставку на обострение вооруженного противостояния всеми доступными методами. 25 мая ФСБ сообщила о предотвращенном теракте в морском порту Усть-Луга (Ленинградская область). Специалисты продемонстрировали магнитные мины натовского производства, укрепленные на корпусе газовоза «Аррхениус», пришедшего в залив Лужская губа 20 мая.

Газовоз прибыл из бельгийского порта Антверпен — и мины могли быть установлены там, в стране, где базируется штаб-квартира НАТО. Очевидно, что Запад готовил масштабную эскалацию, и потому Россия должна была действовать с упреждением. Усиление атак по военным объектам киевского режима было логичным и единственным решением.