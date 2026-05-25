Когда-то один из авторов этих строк лично использовал черную магию на выборах президента Украины 1999 года.

В пылу неравной политической борьбы, когда со стороны идущего на второй срок Леонида Кучмы на конкурентов постоянно давил админресурс, наш технологический штаб решил пустить в ход тяжелую артиллерию. Мы записали интервью широко известной в регионе «провидицы», которая, помимо прочего, вещала о победе другого кандидата.

И запустили его в горячую ротацию по сетям проводного радио.

Это было стопроцентное попадание в целевую аудиторию: люди старшего поколения, наиболее активные политически, по привычке продолжали доверять настенной радиоточке. Сказанное из приемника, тем более надтреснутым голосом колдуньи, воспринималось ими как стопроцентная истина — и кучмовских агитаторов гнали из всех домов.

Вероятно, если бы в эфире в разных регионах страны такие дамы с пророчествами появились синхронно, кампания была бы выиграна. Однако, увы, всё закончилось победой Кучмы — и, соответственно, провалом колдуньи.

Тем не менее этот давнишний пример отлично показывает корни явления, вызвавшего огромный интерес (местами граничащий с шоком) к практикам бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. Который не просто согласовывал «со звездами» государственные дела и кадровые назначения, но и практиковал черную магию с колдунами вуду.

А дальше, как из рога изобилия, посыпались другие свидетельства и другие люди.

Вдруг вспомнили про «потомственную колдунью-некромантку» Машу Тихую, которая помогала экс-премьеру Юлии Тимошенко и, по слухам, делала амулеты для Зеленского. Кстати, и не только ему: она берет за амулеты и обряды на защиту от мобилизации от 30 до 120 тыс. гривен (54–216 тыс. руб.).

Хотя Маша особо и не пряталась — паблисити ей нужно, и она сама по случаю и без рассказывает, как помогает разным украинским политикам. А те и сами горазды погонять чертовщинку.

В 2022 г., когда уже полным ходом шла СВО, тогда еще советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* обращался к «боевым ведьмам и ведуньям» с призывом наносить урон российским войскам. Вроде бы его слова носили исключительно ироничный и метафорический характер, однако указанные товарищи тут же включились в тему на полном серьёзе — и в народе пошли гулять легенды о том, как ведьмы заколдовали ракету и та, развернувшись, ударила по российским позициям.

В свою очередь известный пропагандист, сделавший карьеру на «целебных пирамидках» и рекламе всяких магов и контактёров, Дмитрий Гордон* рассказывал о том, что к борьбе с Россией подключены лучшие украинские специалисты такого рода. И они передали ему «официальное заявление» о том, как собрались на кладбище в полнолуние и насылали проклятие на шесть представителей российского политикума, протыкая их фото по 40 раз цыганской иглой.

Да вы вспомните откровения бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в его книге «Моя война»: мол, еще 25 лет тому назад, когда он ехал в поезде с гадалкой, которая сообщила, что «я увидела войну. Страшную. У нас здесь. А ты там самый главный».

Хотя понятно, что написано это было именно ради последних слов.

А вот центральные медиа регулярно с удовольствием публикуют предсказания гадалок и «карпатских мольфаров», в настоящее время пророчащих Украине победу.

«Вокруг мольфаров, можно сказать, сложился целый культ, к ним с благоговением относятся, и если поставить новость с мольфарами — она всегда бьет все рекорды просмотров. Особенно если он «напророчил Путину смэрть». Ну это такая особенность украинского общества исторически. Когда нет ни определенности, ни будущего — нужны костыли, а когда еще полным ходом уничтожается религия, такими костылями остается исключительно язычество»,— поясняет ИА Регнум бывший главный редактор популярной украинской газеты и ряда новостных сайтов.

В общем, с некоторой натяжкой, но можно утверждать, что украинцы всегда жили в мире, похожем на мир Гарри Поттера. А в период колоссального стресса всё это кратно усилилось.

Пару лет назад Киевский международный институт социологии даже провел опрос, показавший, что почти половина респондентов (43%) верит астрологам, экстрасенсам и специалистам по картам Таро. Типичный их клиент — женщина старше 60 лет, проживающая в маленьком городке или поселке, с низким доходом и средним специальным или профессионально-техническим образованием. Можно сказать, соль нации и её движущая сила.

Хотя, по личному опыту, к гадалке или знахарке так или иначе обращались люди всех возрастов, профессий и достатка. Автору даже довелось когда-то быть знакомым со старшим офицером СБУ, который носил заговоренный амулет, страшно боялся порчи, консультировался с колдуном, практиковал нетрадиционную медицину с чудо-препаратами, изготовленными «одним непризнанным учёным», и больше всего в жизни мечтал о встрече с инопланетянами.

Тянется всё это с незапамятных времен, и сам Николай Гоголь подчеркивал, что «у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, — все ведьмы». В целом ряде произведений он создал литературный образ Украины как весьма жуткого местечка. Хотя ничего особого не выдумывал, просто пересказал сельские байки да приукрасил то, что было известно всем и в Миргороде, и в Сорочинцах.

Да возьмите даже русского киевлянина Михаила Булгакова, образованного, культурного горожанина, — та же мистика и жуть, летающие черти и ведьмы, только с более философской окраской.

На протяжении веков эти земли находились на стыке разных цивилизаций: католической (Речь Посполитая), православной (Российская империя) и исламской (Османская империя, Крымское ханство).

Нестабильная жизнь пограничья, постоянная угроза смерти и потери имущества и при этом удаленность от любых центров власти привели к появлению синтеза христианства, сил природы и обитающей в ней нечисти, народной магии и обрядов, без которых нельзя было начинать никаких дел.

Все сельскохозяйственные практики обязательно предполагали сложные заклинания и жертвоприношения (даже если это был горшок борща, брошенный в колодец). Отсутствие нормальной медицины и образования обусловило лечение болезней с опорой на колдовство и использование при этом христианской символики — креста, икон, святой воды и освященных предметов.

То же самое работает и наоборот: магия очень помогает гадить соседям — как в селе, так и в городе.

Многие свято верят, что можно навести порчу и болезни при помощи различных подкладок (тухлое яйцо, клубок ниток и иголок, волосы, земля с кладбища), манипуляций с фотографиями и личными вещами жертвы. Можно вообще свести человека в могилу, подлив под порог несчастного «мертвой воды» (которой омывают покойников), подбросив землю с кладбища, исполнив различные ритуалы с жертвоприношениями.

«Мужу становилось всё хуже и хуже, угасал, как свеча. Врачи разводили руками. Он умер. Только потом мне сказали, что нам под порог подлила трупную воду Мария, односельчанка. Ее сын ходил за нашей дочкой, но та вышла замуж и уехала, а он спился», — рассказывает ИА Регнум свою историю Галина, жительница одного из сёл Львовской области. И таких историй по селам Западной Украины можно собрать тысячи, на целые тома.

А старшее поколение вспоминает, как в 1960-х гг. на Лычаковском кладбище во Львове был перезахоронен епископ УГКЦ Николай Чарнецкий, который 10 лет провел в лагерях, поскольку был обвинен (как и многие униаты) в сотрудничестве с нацистами.

Кто-то пустил слух, что земля с могилы епископа помогает при различных недугах, и к ней выстроились очереди желающих получить «лекарство». Могильщикам приходилось постоянно досыпать землю, и всё закончилось тем, что в 2002 г. мощи Чарнецкого перенесли в храм св. Йосафата.

Даже запорожские казаки, в массовом сознании «защитники христианства», на самом деле оперировали своим культом — «характерников», первым из которых был кошевой атаман Иван Сирко.

При жизни он творил чудеса, а умирая, завещал выносить его правую руку перед войском для успеха в сражениях и походах.

На могиле у него в селе Капуловка стоял камень с такой надписью: «Кто будет сим год в нич проты Великодня (в ночь перед Пасхой. — Прим. ред.) носыты по три заполы земли на мою могилу, той буде маты таку сылу, як и я, и знаты стилько як и я».

Краеведы собирали свидетельства местного населения о попытках провести такой обряд, и в этих показаниях с недостойными людьми (например, каким-то капуловским дедом) что-то случалось: были им пугающие видения — гремели барабаны, тряслась земля, нечестивца выдавливала прочь невидимая сила.

Гайдамаки у Тараса Шевченко шли резать поляков и евреев свячеными ножами. Поэтому современный писать Васыль Шкляр, живописующий повстанцев Холодного Яра в 20-е годы XX века, напрямую перенял этот образ, проведя прямую историческую и ментальную параллель. А читатели его шизофренических книжек наверняка одновременно являются и преданными зрителями соответствующих шоу и сериалов.

А в 2024 г. второе место по кассовым сборам на Украине занял хоррор «Конотопская ведьма», где указанная дама после гибели своего парня «возвращает свои силы, чтобы жестоко мстить врагам». Практически то же самое, что гордоновские* колдуны на кладбище, только больше экшена.

И деньги всё это приносит неплохие. Ответ на интересующий человека вопрос у гадалки или экстрасенса может стоить 100–300 гривен (180–540 руб.), полный расклад на картах Таро — от 1000 гривен (1800 руб.) и выше. Различные привороты и заговоры могут потянуть от несколько сотен до нескольких тысяч долларов США.

Дочь известной Украинской певицы Ольги Поляковой, Маша, утверждает, что тоже занимается гаданием на картах Таро и при большой загрузке (по 5-6 клиентов в день) может заработать 30-50 тысяч гривен в месяц (54-90 тыс руб.). Заработок профессиональных, разрекламированных экстрасенсов и гадалок может доходить и до нескольких десятков тысяч долларов в месяц.

Серьезно заболевший человек или человек, у которого кто-то из близких пропал на фронте, может отдать шарлатанам последние деньги. А в связи с войной таких становится все больше.

В последнее время среди мобилизованных мужчин и их родственников очень популярны различные «обереги» от ранений и гибели, есть и защита от ТЦК подешевле, чем у Маши Тихой.

Так что история с Ермаком — это не просто патология отдельно взятого слетевшего с катушек от вседозволенности индивида или группы индивидов. Есть довольно поверхностно известный и не воспринимаемый всерьёз феномен целого общества с растущими из глубокой древности корнями. И тем, кто принимает решения или пытается «донести рациональное видение», стоит понять, что давать какие-то умные расклады с экономическими выгодами людям с магическим мышлением чрезвычайно трудно.

Посмотрите на все ключевые события последних десятилетий — немаленькую страну вели по пути самоубийства, маня исключительно иррациональным, волшебным: скинем неправильную власть — и придет идеальная, поскольку мы этого хотим; выберем ЕС — и сразу заживем как в раю; вступим в НАТО — и всё заработает как часики; получим танки «Абрамс» («Байрактар», «Хаймарс», «Патриот и т.д.) — и победим.

Даже в начале великих перемен звезда «помаранчевого Майдана» Виктор Ющенко носил кличку «Мессия»: в нем видели идеального лидера, который в одиночку вмиг исправит экономику и победит систему, без необходимости долгой системной работы всего общества.

Так вот, и про другой путь, и другой выбор им теперь должен рассказать «очень сильный колдун». А лучше несколько. Как говорил товарищ Вий, «поднимите мне веки» — и только тогда миллионы вдруг увидят то, что магическим образом и так никогда не было скрыто.

*включен Росфинмониторингом в списки лиц, признанных экстремистами и террористами