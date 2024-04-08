К лету европейские партнеры обещают поставить Украине первую партию истребителей F-16, для чего в Румынии, Дании и США уже проходят подготовку украинские пилоты. В декабре Нидерланды заявили о решении отдать первые 18 самолетов, а впоследствии увеличили это количество до 24.

Иван Шилов ИА Регнум

Вместе с другими обещаниями, ожидание чудо-самолетов составляет последнюю точку опоры в надеждах на «вундерваффе», способное обеспечить ВСУ перелом в войне.

Сейчас украинским ВВС противопоставить российскому господству в воздухе практически нечего, а тяжелые авиабомбы, доработанные для режима планирования — главный ужас наземных сил. Именно для противодействия этой военной технологии Киев и выпрашивал F-16, способные носить огромное количество разных видов оружия.

Украинские военные эксперты наперебой доказывают, что появление американских истребителей способно свести на нет доминирование ВКС РФ над линией фронта. Хотя при этом все осторожно соглашаются, что это не является «волшебной таблеткой».

Тут уже, видимо, сказывается опыт: F-16 — как минимум шестая «вундервафля» в общем счете и четвертая в череде «намоленных». А с ними всегда всё примерно одинаково: от всеобщего ликования к тихому исчезновению.

Потому, что на самом деле речь никогда не шла о каких-то «переломах» — только о выгодных контрактах для американских производителей оружия, что повторяется в случае с суперистребителями.

И это утверждение достаточно легко доказать.

Воздушная нехватка

В феврале текущего года командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев пообещал, что уже весной первые многофункциональные легкие истребители F-16 прибудут на Украину. А с ними — и ракеты с дальностью поражения до 300–500 км. Но это не точно, поскольку конечное решение о конфигурации поставок принимают американцы.

Истребитель придуман как платформа для авиавооружения. На него можно одновременно «прицепить» целый набор ракет и использовать по разным целям: разрушать мосты и штабы, уничтожать дроны и ракеты, бороться с вражеской авиацией и кораблями. Даже выполнять функции штурмовика на линии фронта, атакуя танки. Компания-производитель Lockheed Martin разработала более 3300 конфигураций креплений для более 180 типов вооружения. Она же делает и боеприпасы.

Когда говорят, что самолет старый — это лукавство, он многократно модернизировался, улучшался и очень распространен в мире. Производитель декларирует, что новые версии F-16 могут эксплуатироваться до 2060-го года. А украинцы надеются, что им дадут дальнобойные ракеты JASSM с возможностью поражать цели в глубине территории России. Или, как минимум, выровнять «перекос» в небе. А он давно уже критический.

Весной 2022 года по данным The Military Balance Украина имела на вооружении 71 истребитель Су-27 / МиГ-29, 14 бомбардировщиков Су-24М и 31 штурмовик Су-25. Уже через год осталась половина, на февраль 2023-го США оценивали потери ВСУ в 60 самолетов и 32 вертолета. Их частично получилось компенсировать за счет поставок советской авиации, остававшейся в армиях стран Восточной Европы. Но ситуация на месте не стоит, самолеты и вертолеты продолжают падать, и украинские ВВС постоянно ощущают дефицит авиации.

Чудо-птицы

Американские машины вряд ли закроют потребность в 80–100 истребителей, тем более что давать их будут по нескольку единиц, а не крупной партией. Но они должны забрать на себя функции, которые выполняли советские Су-27 и МиГ-29, а также частично бомбардировщики Су-24М. ВСУ, как известно, располагают боеприпасами западного производства, которые сейчас с грехом пополам запускаются с советской техники. С помощью F-16 это можно делать куда эффективнее.

Например, с истребителем интегрируются противокорабельные ракеты Harpoon, которые пока есть только у ВМС Украины. С самолета гораздо эффективнее запускать ракеты AIM-120 AMRAAM, которые Украина использует из наземных установок ЗРК NASAMS. С воздуха они могут уничтожать цели на расстояниях до 150 км.

U. S. Department of Defense Истребитель F-16

В списке — противорадиолокационная AGM-88 HARM, которая наводится на радары зенитно-ракетных комплексов. «Эффективность применения HARM с советских МиГ-29 не превышает 15–20%. С F-16 их можно использовать более точно, если самолет будет оборудован станцией донаведения AN/ASQ-213. Она помогает ракете поразить цель, если локатор вражеской системы ПВО изменяет частоты. Тогда можно поразить цель одной ракетой, а не запускать несколько»,— уверен авиаэксперт и ведущий научный сотрудник киевского Национального авиационного университета Валерий Романенко.

Но самое главное — это возможность поражения российских самолетов, чтобы не давать им отбомбиться. Для этого F-16 необходимо оборудовать модифицированными РЛС и соответствующим вооружением, и вот тогда, мечтают киевские эксперты, они смогут уничтожать врага «десятками, а может и сотнями».

Другое дело, как всё это будет в реальности.

Даже единовременное появление 20-30 «литаков» не обеспечит желаемого преимущества, поскольку российская армия, естественно, к новым раскладам готовится. Первое время «вундерваффе» может создать перенапряжение российской ПВО, а также чуть снизить интенсивность бомбардировок фронтовой зоны. Но тут же станет первостепенной целью ВКС РФ. В первую очередь, на земле.

Единственная возможность сохранить их — летать с территории других стран, используя аэродромы подскока стран НАТО или Молдовы, заходя в воздушное пространство Украины только под задачу. Там же должен находиться техперсонал, оборудование для обслуживания, топливо и боеприпасы. А это ставит на повестку дня очень интересный вопрос ударов по этим аэродромам: Владимир Путин уже это заранее пообещал.

Поэтому отказать в публично обещанном Украине — репутационно накладно, но передавать истребители под сложившуюся конфигурацию конфликта — непрактично. Поэтому скорее всего в небо поднимется несколько единиц F-16, чтобы обеспечить всеобщую радость. Для бизнеса это неинтересно, а все поставки для Украины — в первую очередь бизнес, а не попытка по-настоящему помочь.

История «вундерваффе»

Первой украинской «вундервафлей», конечно же, был турецкий беспилотник Bayraktar TB2, благодаря рекламе ставший одним из самых известных в мире БПЛА. Применяя его с 2018 года против Донбасса, ВСУ выкладывали множество роликов с воздушными ударами, а гражданские на волне этой истерики называли Байрактарами детишек и собирали деньги на покупку новых дронов.

Но как только на линии соприкосновения появились ВС РФ — легендарный хищник куда-то испарился. Потому что, если не играть в одни ворота, «Байрактар» очень медленный, уязвимый для ПВО и станций РЭБ. В 2022 году их заземлили порядка 20 штук, а остальные ВСУ предпочитают не запускать. Но этого уже и не требуется. Согласно данным аналитического центра SIPRI до февраля 2024 г. экспортные соглашения о поставках своей продукции компания Baykar Makina подписала с 33 странами.

На территории Украины компания Baykar строит завод с ежегодной мощностью около 120 единиц и сервисный центр. Чистой воды выход на новые рынки, ничего не добавивший к обороноспособности Украины, которая всего лишь работает полигоном.

Сказанное в высшей степени актуально и для американского оружия.

Первый «меч-кладенец», ПТРК Javelin после 2014 г. начал лоббировать еще «лучший друг Украины», сенатор Джон Маккейн. ВСУ располагали своими неплохими системами, но про чудесные свойства «Джавелинов» трубили буквально из каждого утюга. И они вместе с NLAW действительно пригодились в первые дни войны. Но как только ВС РФ перестали глупо ездить колоннами, «вундерваффе» исчезло так же, как и «Байрактар»: FPV-дрон, несущий кумулятивный выстрел РПГ-7, стоит в разы дешевле и гораздо эффективнее. Но главное, что продано «Джавелинов» было достаточно и реклама было достаточно громкой.

spoilt.exile Украинский FGM-148 Javelin на СБА «Варта»

Как и у РСЗО HIMARS. «Химари» стали действительно грозным оружием, пока, опять же, ВС РФ научились не строить личный состав на открытом месте, маскировать штабы и рассредотачивать технику. А о том, что РСЗО использовалось в первую очередь в рекламных целях, говорит тот факт, что эти комплексы не встраивались в штатно-организационную структуру ВСУ. Установки находятся в распоряжении ССО и ГУР, ориентируясь на крупные цели и тактику «бей и беги».

А в качестве основной системы ПВО украинские чиновники публично призывали США предоставить именно «Пэтриоты» (и продолжают просить до сих пор). Эти системы очень дорогие, одна ракета стоит около 3 млн долларов, но Киеву нужно именно это. И еще «Абрамсы», которых тоже дали единицы и просили просто так никуда не ездить.

Кому мать родна

Что же объединяет все эти системы вооружений?

А то, что все они в основном производятся компанией Lockheed Martin, которая выкупила авиационное подразделение у General Dynamics, делающей «Абрамсы». Для неё война на Украине — золотая жила, как утверждает американский журналист-расследователь Ли Фанг, представители компании говорят инвесторам, что она дает «возможностей на 10 миллиардов долларов… до конца десятилетия».

Контракты на поставку вооружений для конфликта между Украиной и Россией и пополнения военных запасов США, поставки для других рынков — всё это манна небесная. Lockheed Martin — самый крупный получатель «военных» денег в США, на них расписано почти 2,3 миллиарда долларов. Среди других получателей крупных контрактов для пополнения запасов Пентагона — Northrop Grumman, Raytheon, BAE Systems и Oshkosh. Но кормятся здесь и фирмы помельче.

Но самое интересное обстоятельство указал профессор Калифорнийского университета в Беркли, бывший министр труда США Роберт Рейх. По его словам, 47 членов конгресса США и их супруги владеют акциями оборонных подрядчиков на сумму до 6,7 млн долларов. Логично предположить, что главными оппонентами помощи Украине являются те, кто с неё ничего не имеет. Поэтому благотворительный фонд Lockheed Martin регулярно тратит миллионы долларов на пожертвования членам конгресса, губернаторские кампании и взносы в благотворительные фонды Республиканской и Демократической партий. Особый акцент — на членов комитетов по вооруженным силам сената и палаты представителей

Если смотреть на всё это как на бизнес, то всё становится куда понятнее. Самолеты F-16 — это не «выстрелил и забыл», а дорогая и технологичная штука. Поэтому можно уговорить европейцев «помочь Украине», а им сделать истребители на замену. Но массовость на этих продажах не сделать — как и на танках. А вот побольше расходников в виде ракет и бомб, широкий ассортимент и реклама продукции — совсем другое дело.

Так что старая истина «кому война — кому мать родна» в данном случае имеет твердое доказательство — к большому сожалению для тех граждан Украины, которые верят в «помощь западных партнеров» и, конечно, «перемогу».