Норвегия, Швеция и Финляндия перешли к беспрецедентному уровню военной интеграции, создавая на севере Европы новую «архитектуру сдерживания России», которую уже называют «блоком викингов».

Этот «альянс внутри альянса» нацелен на формирование единого северного фронта НАТО для противостояния растущей оборонной мощи России в Арктике. Как заявили министры обороны трёх государств по итогам встречи 5–6 мая 2026 года в норвежском Трёнделаге, теперь они могут «говорить вместе, планировать вместе и действовать вместе способами, которые были невозможны ранее».

Единая транспортная сеть

Милитаристская интеграция усилий трех стран выстраивается сразу на нескольких критически важных направлениях.

Во-первых, Норвегия, Швеция и Финляндия создают общий военный транспортный коридор. Лидеры стран договорились соединить свои северные регионы для быстрой переброски войск и тяжелой техники из норвежских портов через Швецию в Финляндию.

Идея коридора была официально оформлена на встрече премьер-министров и президентов Норвегии, Швеции и Финляндии в норвежском городе Будё 20 июня 2024 года. Она заключается в том, что войска и техника, прибывшие морем в Норвегию, смогут без проволочек проследовать в любую точку вдоль восточного фланга НАТО.

Детальное картирование логистического коридора провела компания Risk Intelligence, которая до июня 2026 года выявляла стратегические ограничения и пробелы в пропускной способности.

В основе коридора лежит масштабная модернизация железнодорожной сети. Ключевая артерия — линия, ведущая от арктического порта Нарвик через Швецию на восток Финляндии. С этой целью Суоми строит новую ветку Rail Nordica, которая протянется от норвежской границы до финских портов Оулу и Кеми.

Стоимость строительства оценивается в несколько миллиардов евро, на первые работы уже выделено 20 млн евро. Критически важным решением стал отказ от принятой в Суоми широкой «русской» колеи (1524 мм), унаследованной от Российской империи. Эта магистраль будет строиться с колеей 1435 мм, чтобы интегрировать ее в общеевропейскую транспортную сеть TEN-T.

Не менее важное значение получит шведская линия Мальмбанан, ведущая из Кируны в Нарвик. В настоящее время по ней вывозится 80% железной руды ЕС, добываемой в скандинавских рудниках. Мальмбанан тоже переоборудуется под двойное назначение. Отныне его рассматривают как часть военной инфраструктуры, модернизируя для перевозки особо тяжёлых грузов.

Также планируется создание двухпутных участков и новых систем сигнализации. Норвегия и Швеция совместно закупают вагоны, предназначенные для перевозки тяжёлой военной техники. Соответствующий контракт выиграло финское предприятие VR FleetCare, обязавшееся в рамках пилотного соглашения поставить 30 вагонов — с опционом ещё на 110.

Ведется создание норвежско-шведской административной структуры под названием «Платформа Север» (Platform North). Она займется обеспечением беспрепятственного движения войск и грузов — как в мирное, так и военное время.

Добиться этого предполагается за счёт унификации процедур на границах. Также «Платформа» займётся развитием дорог, промышленными инвестициями и насаждением «зелёной» энергетики.

Стратеги НАТО рассчитывают, что единый транспортный коридор ликвидирует разрыв между Атлантикой и восточным флангом НАТО, которые ранее отделяли друг от друга нейтральные прежде Швеция и Финляндия.

Отныне, как обещается, в случае какого-либо кризиса переброска войск из портов Норвегии к границам России займет не недели, а дни. Этот проект — конкретная и дорогостоящая работа по инженерной и правовой интеграции, превращающая регион в единый военный плацдарм.

Общие ВВС

Во-вторых, четыре северные страны (Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия) сейчас создают совместные военно-воздушные силы. В марте 2023 года на авиабазе Рамштайн в Германии главы ВВС этих стран подписали соглашение о создании Объединённого северного воздушного командования (Joint Nordic Air Command, JNAC), что стало крупнейшим проектом интеграции ВВС в Европе на сегодняшний день.

Этот проект меняет баланс сил на севере Европы, создавая единый «воздушный кулак». Новая структура нацелена на достижение постоянной боеготовности, предполагающей «совместное ситуационное осознание» и единую командно-штабную структуру.

В рамках подписанного Стокгольмом, Осло, Копенгагеном и Хельсинки документа предусмотрено, что воздушные силы четырех государств будут действовать под единым оперативным командованием, что позволит осуществлять совместное планирование и проведение операций. Теперь датские, норвежские, шведские и финские летчики совместно ведут мониторинг воздушного пространства, проводят учения и тренировки, а также осуществляют техобслуживание и материально-техническую поддержку.

Объединённый воздушный флот четырех государств насчитывает около 250 современных боевых самолётов. По этому показателю он превосходит военно-воздушные силы таких стран, как Франция (около 230 машин), и уступает в Европе только российским ВКС.

В ближайшие годы четыре государства переведут свои ВВС на машины нового поколения. Финляндия, Норвегия и Дания закупили в США в общей сложности 143 истребителя F-35A Lightning II, что станет основой их будущей ударной мощи. Швеция же продолжит развивать линейку собственных самолётов JAS 39 Gripen последних модификаций.

Финляндия и Норвегия запустили программу обмена, в рамках которой норвежские курсанты проходят обучение в финской Академии ВВС. Первая группа таких пилотов успешно завершила программу обучения на реактивных самолётах Hawk и отправилась в США для подготовки к полётам на F-35. Аналогичное сотрудничество готовится и с Данией.

В июне 2025 года Дания, Исландия, Нидерланды и Норвегия подписали соглашение о создании единого флота самолётов-заправщиков A330 MRTT. Каждый из них способен нести по 111 тонн топлива.

Общая штабная структура

В-третьих, вся северная инфраструктура НАТО консолидирована под эгидой Объединенного командования в Норфолке (JFC Norfolk).

С декабря 2025 года в зону ответственности JFC Norfolk вошли Швеция, Финляндия и Дания. В итоге она простирается от Северной Америки до границ с Россией, охватывая весь Арктический регион. JFC Norfolk позиционируется как ключевой центр управления для операций в Северной Атлантике и Арктике. Это фактически сделало его центральным штабом для координации всей военной деятельности НАТО на севере.

В частности, JFC Norfolk осуществляет руководство боевой группой FLF Finland, девятой по счёту в системе передовых сил НАТО. Ее создание является прямым следствием интеграции в структуру альянса Швеции и Финляндии.

Структура группы состоит из двух основных компонентов. Основу ударной мощи FLF Finland составляет шведское подразделение, созданное на базе Норрботтенской бригады (базирующейся в городе Боден на севере Швеции). Командует им полковник Даниэль Рюдберг, которому могут выделить от 600 до 1200 военнослужащих. Бойцы уже сейчас отрабатывают сценарии быстрого выдвижения из Бодена через пограничную реку в северную Финляндию.

«Мозгом» же мощи FLF Finland является многонациональный штабной элемент (Multinational Staff Element, MNSE). Административный и командный центр нового формирования расположился в северном финском городе Рованиеми. На первом этапе постоянное присутствие штабных офицеров НАТО в Рованиеми составит около двух десятков человек, половина из которых будут финнами, а остальные — представителями стран-союзниц.

Поставлена цель завершить формирование FLF Finland до саммита НАТО, который состоится в Анкаре в июле 2026 года.

Глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил, что речь идёт о введении в строй батальонной боевой группы и штабного элемента. В этом случае рамочной страной выступает Швеция, а принимающей — Финляндия. Помимо стран-основателей, участвовать в развитии и учениях FLF Finland будут также Великобритания, Франция, Италия, Исландия и другие государства.

Таким образом, в течение ближайших недель вся северная военная архитектура НАТО должна заработать в полную силу, создав у границ России единый центр управления и новую боевую единицу.

Планы и тревоги

Все эти планы проверяются на практике. С 9 по 20 марта 2026 года под руководством Норвегии прошли учения Cold Response 26, собравшие 25 000 военнослужащих из четырнадцати стран.

По сути учения стали генеральной репетицией боевых действий на северном фланге НАТО в арктических условиях. Показательно, что войска и техника перебрасывались между тремя странами, а авиабазы и транспортная инфраструктура Норвегии, Швеции и Финляндии работали как единая сеть, обслуживая союзную авиацию.

Естественно, в Москве эту активность воспринимают как прямую угрозу. Хяккянен предупреждал, что Россия укрепляет свои стратегические активы и создает новые военные объекты вдоль границы.

Наибольшие опасения у финнов вызывает Кольский полуостров, где развернуты силы ядерного сдерживания. Учения даже спровоцировали проведение учебных пусков крылатых ракет «Калибр» в Баренцевом море и предупредительные полеты российских бомбардировщиков над нейтральными водами. Посол РФ в Норвегии прямо заявил, что НАТО пытается ограничить свободу российского судоходства в регионе.

Северная Европа превращается в военный лагерь. Швеция и Финляндия из нейтральных государств стали важными игроками в новой архитектуре НАТО (чем не поспособствовали собственной безопасности), а Норвегия активно использует свое географическое положение для координации этого процесса на суше, в воздухе и на море.

Альянс не только меняет баланс сил в регионе, но и провоцирует новую гонку вооружений в высоких широтах, где Арктика всё больше превращается в зону стратегического противостояния. С другой стороны, создание «альянса викингов» может поспособствовать усилению фрагментации североатлантического блока.