В последние недели Второй мировой американские подразделения подошли к Эльбе около Магдебурга, примерно в сотне километров от Берлина. Но командующий союзными силами, американский генерал Дуайт Эйзенхауэр отдал неожиданный и, казалось, алогичный приказ.

Главком предписал: остановиться, развернуться на юг и двинуться в Баварию.

И это в тот момент, когда «гонка за Берлин» между Красной армией и англо-американцами была в разгаре. Военачальники союзников рассчитывали, что наиболее боеспособные части немцы бросили против 1-го и 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов.

Удар с запада означал бы, что союзники могли перехватить «трофей» — Берлин, с понятными политическими последствиями.

Но опасение Эйзенхауэра оказалось сильнее.

А боялся он того, что среди заснеженных альпийских вершин таится мощный укрепрайон, где прячутся германское руководство и отборные войска, способные навязать антигитлеровской коалиции длительную партизанскую войну.

Телеграмма Дикого Билла

Впервые информация о секретном убежище Адольфа Гитлера просочилась в публичное пространство в ноябре 1944 года со страниц New York Times. Со ссылкой на проверенные источники утверждалось: в горных массивах Южной Баварии нацисты руками узников оборудуют под хранилища огромные пещеры, возводят, газо — и бомбоубежища, а для защиты с воздуха устанавливают тяжелые зенитные орудия.

Тогда и появилось выражение «Альпийская крепость».

В феврале 1945 года к освещению темы подключились влиятельные швейцарские СМИ. Цюрихская газета Weltwoche писала: из «надежных источников в Германии» стало известно о технической модернизации Бергхтесгадена — резиденции Гитлера, получившей название «Орлиное гнездо», и создании центра управления в прилегающем Оберзальцберге.

«Крепость Берхтесгаден — не легенда. Дивизии СС будут пытаться удерживать район, простирающийся на запад до Альгоя и на восток до Вены», — говорилось в материале Schweizer Wochenzeitung

В высших военных кругах и разведсообществе союзников сообщения о выстраивании гитлеровцами «крепости» начали курсировать еще раньше.

Уильям Дж. Донован. 1945 год

В конце октября 1944-го такие данные в виде зашифрованной телеграммы попали к Уильяму Дж. Доновану по прозвищу Дикий Билл, руководителю Управления стратегических служб США — предшественника ЦРУ. Речь шла о начале возведения оборонительного вала в австрийском Тироле.

Радиограмма УСС США о том, что нацисты готовят «национальную зону эвакуации», по мнению ряда исследователей, оказалась в руках СС.

Но проблема в том, что никакой «альпийской крепости» не существовало. По сути, ее как проект породили перехваченные немцами панические сообщения американской разведки.

Франц Хофер, гауляйтер НСДАП в альпийских Тироле и Форарльберге (двух землях в оккупированной Австрии) оценил идею, приказал подготовить практическое обоснование. И подал проект в канцелярию фюрера.

Но на стол Гитлера план не попал.

«Туман войны» Геббельса

Помешал «наци номер два», начальник партийной канцелярии и личный помощник фюрера Мартин Борман. Тот счел проект политически неуместным и положил под сукно.

Партайгеноссе Борман знал: любой намек на эвакуацию из Берлина шеф воспримет как предательство. Фаталистически настроенный Гитлер твердил, что рейх должен либо отбросить врагов от стен столицы, либо погибнуть.

Но об идее гауляйтера Хофера узнал министр пропаганды Йозеф Геббельс. И подхватил ее в излюбленном жанре — дезинформации, провокаций и нагнетании «тумана войны».

По легальным и нелегальным каналам пошла деза: якобы целые подразделения вермахта и СС перебрасываются в высокогорье баварских и австрийских Альп.

Удалось всерьез убедить союзное (в первую очередь американское) командование в том, что регион, включавший Баварию, Северную Италию, Верхнюю Австрию и прилегающие районы протектората Богемии и Моравии, превращен в неприступную цитадель.

Поэтому Эйзенхауер в конце марта уведомил о своих планах не идти на Берлин лично Иосифа Сталина, чем вызвал большое неудовольствие Уинстона Черчилля, рассчитывавшего «пожать руку русским как можно дальше на Востоке».

1-я армия США получила приказ перекрыть логистику между Берлином и югом страны, а 3-я и 7-я армии — выдвинуться в Верхнюю Баварию.

Во второй половине апреля, когда Красная армия несла громадные потери в боях за каждый метр продвижения к центру Берлина, американцы практически маршем шагали по пустым горным дорогам.

В отсутствие настоящей альпийской крепости целью оказывалась горная резиденция Гитлера недалеко от «стёртой» им австро-германской границы.

Захват резиденции, конечно, не влиял на исход войны. Но, впрочем, и малозначащим объектом «Орлиное гнездо» нельзя было назвать.

Ковровая бомбардировка

Гитлер облюбовал курорт Оберзальцберг, расположенный над городком Берхтесгаден еще в 1923-м, в канун пивного путча.

А после прихода к власти построенный для фюрера и рейхсканцлера с панорамным видом на горные вершины он стал вторым центром принятия решений наряду с берлинской Рейхсканцелярией.

Встреча Гитлера с графом Чиано, министром иностранных дел Италии с 1936 по 1943 год, в Бергхофе на Оберзальцберге

Здесь он вынашивал планы начала Второй мировой, принимал влиятельных соратников из числа элит рейха и гостей из других стран Европы.

В объявленной «закрытой ради фюрера» зоне обосновались и «бонзы» рейха — рейхсминистр авиации Герман Геринг, главный по вооружениям и личный архитектор фюрера Альберт Шпеер и тот же партайгеноссе Борман.

Они не особо считались с интересами местных семей, попросту выгнав их оттуда, чтобы заполучить желанные загородные дома.

Помимо казарм СС, на месте построили высокогорную дорогу, а в 1943-м резиденция за счет труда заключенных начала обрастать густой сетью технологически оснащенных подземных тоннелей. Общая длина их составляла около 6 километров, в которых нацистские главари могли выживать если не годами, то месяцами.

Эти ходы сохранились и до сегодняшнего дня, хотя в большинстве своем и остаются закрытыми для посетителей.

Союзники, следуя привычной тактике, перед заходом в Оберзальцберг сухопутных частей провели тотальную ковровую бомбардировку баварской резиденции фюрера.

25 апреля 300 самолетов, несущих 600-килограммовые бомбы, после первой волны налета полностью нейтрализовали зенитную оборону, а через 45 минут превратили большинство зданий в горящие руины.

«За взрывами последовал ужасный, штормовой порыв ветра, который сбил бы меня с ног, если бы я не ухватилась за шершавую кору ближайшей ели и не прижалась к стволу. Земля задрожала, воздух наполнился ревом авиационных двигателей, свистом падающих бомб и взрывами», — описывала происходившее местная жительница Ирмгард Хант.

Горная охота

Рейхсмаршал Геринг, на тот момент свергнутый и оставшийся без загородного дома в Оберзальцберге, тоже разбомбленного авиацией союзников, бежал сначала в бомбоубежище, а затем на юг Австрии.

Спрятались в Зальцбургских Альпах и главный редактор антисемитской газеты «Штурмовик» Юлиус Штрейхер, обергруппенфюрер SA Роберт Лей и начальник Главного управления имперской безопасности СС Эрнст Кальтенбруннер. Все четверо вскоре были схвачены американцами. Так что они могли считать себя «добывшими трофеи», хотя и не получили главный приз — взятие Берлина.

Но охота здесь была куда легким занятием, чем бои за каждый дом и каждую улицу в немецкой столице.

Интересно, что оккупация Оберзальцберга была настолько престижной, что американские и действовавшие здесь же в Баварии и Тироле французские военные соревновались за право войти в нацистское убежище. Их командованию пришлось вмешаться и навести дисциплину, чтобы достичь общей цели.

Войдя на территорию бывшего пристанища элиты рейха, никакого сопротивления союзники не встретили.

Сохранилось множество фотографий американских солдат, вальяжно гуляющих по территории поместья, сидящих на балконах, любующихся живописными пейзажами, стоя в проеме панорамного окна, и даже лежащих на кушетках напротив гигантского камина.

После войны разрушенные остатки резиденции были снесены баварскими властями, опасавшимися, что они станут местами паломничества для неонацистов.

Однако это не помешало Оберзальцбергу стать местом отдыха американских военных. Например, бывший отель «Платтерхоф» был переименован в отель «Генерал Уолтон Уокер» — в честь военачальника, погибшего в Корейской войне. Лишь в 1996-м, спустя пятьдесят лет после окончания войны, все оккупированные строения были переданы Баварии.

Ложные донесения

Несмотря на развязавшийся в конце войны гром информационных сообщений о строящемся в Альпах неприступном редуте, его существование оказалось небылицей.

Нацисты действительно провели в Тироле рекогносцировку, а многие высокопоставленные преступники если не прятались в альпийских убежищах, то бежали высокогорными дорогами в Латинскую Америку через знаменитые «крысиные тропы».

Разведывательная карта британских ВВС района Оберзальцберга после бомбардировки в апреле 1945 года.

Но назвать ведущиеся в горах работы возведением узла обороны никак нельзя. Телеграммы о «взрывных работах», «хранилищах на высотах», равно как и описание «четырех частей «крепости» при активной подготовке пятой» и окапывании в снегах войск СС были ложными.

Трюк с отводом союзных сил от Берлина удался несмотря на то, что главные виновники в развязывании войны до последнего оставались в столичном бункере, а не в тоннелях роскошного баварского имения.