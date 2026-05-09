«Твердо уверен, что наше дело — правое! Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами!» — сказал президент Владимир Путин, выступая перед участниками военного парада на Красной площади в ознаменование 81-й годовщины Победы.

Слова Верховного главнокомандующего одновременно и отсылают к событиям Великой Отечественной войны (призыв «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» впервые прозвучал в 22 июня 1941 года), и описывают современную ситуацию — когда страна, как и в 1941-45 годах, сражается за свое будущее и уверена в Победе. На этот раз — в победе над современными наследниками нацизма.

Во время праздника на Красной площади всё свидетельствовало о преемственности поколений и неразрывной истории страны.

По главной площади России прошли участники СВО — молодые бойцы, удостоенные высших наград страны. За ними с трибуны наблюдали победители 1945-го — ветераны Великой Отечественной.

Участники специальной военной операции (СВО) во время парада

Президент проявил особое внимание и к живому воплощению героической истории, и к тем, кто творит историю на наших глазах.

Перед началом парада и по завершении мероприятия Верховный главнокомандующий побеседовал с ветеранами Великой Отечественной, которые сидели на центральной трибуне. Путин приветствовал каждого из них и пожал им руки. Один из ветеранов во время парада передал президенту письмо.

После завершения парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата Путин собрал вокруг себя командиров парадных расчетов и тепло пообщался с ними. Все — и ветераны, и молодые офицеры и солдаты — подпевали гимну России, когда его исполнял военный оркестр.

«Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед», — подчеркнул Путин в своем обращении.

Нынешний парад Победы отличался от предыдущих — в интересах безопасности было решено не задействовать военную технику (при этом пролет авиагрупп над Красной площадью стал впечатляющей кульминацией праздника). Но изменение протокольного формата даже сделало парад более впечатляющим.

На экранах можно было наблюдать, как бронетехника, ракетные установки, новейшие беспилотники различных типов работают на боевых постах. Страна увидела повседневный труд своих защитников — и это придавало уверенности в том, что защита России в надежных руках.

«Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное: судьбу страны вершат люди», — отметил Путин, обращаясь к участникам парада.

Он подчеркнул, что речь идет не только о бойцах на передовой, но и о всех гражданах страны: «Бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры…». Каждый из нас вносит свой вклад в дело, которое приближает победу.

Обращаясь с трибуны Красной площади ко всему миру, Путин говорил от имени всех 146 миллионов россиян, от нашего общего имени.

Глава государства говорил о том, что свято для каждого из нас, о доставшейся огромной ценой победе над нацизмом:

«Мы всегда будем помнить подвиг советского народа — то, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу».

Президент напомнил не только о радости Победы, но и о самых черных страницах нашей и мировой истории. В этом году — 85 лет с вероломного нападения гитлеровской Германии и подвластных ей режимов со всей Европы на Советский Союз.

Глава государства подчеркнул: русский солдат «вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений».

Это напоминание тем народам Европы, чьи правители охвачены русофобией — и, по сути, продолжают черное дело нацизма. Наша страна продолжает настаивать на том, что герои, освободившие мир от человеконенавистнической тирании, всегда остаются героями, а военные преступники — преступниками (как бы их ни пытались обелить их нынешние наследники).

«Наш солдат понсс колоссальные потери, принес колоссальную жертву во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой грандиозной Победы», — подчеркнул президент.

Наша страна не впервые в истории противостоит агрессивной силе — на сей раз это блок НАТО со всей его военной мощью. Характерно, что Путин ни словом не упомянул киевский режим — ведь эта группа, захватившая власть на Украине, не более чем инструмент в руках Североатлантического альянса. Агрессивная сила вооружается и поддерживается всем западным блоком, отметил Путин, добавив:

«И несмотря на это, наши герои идут вперед».

Как и в годы Великой Отечественной, народ превозмогает трудности и побеждает благодаря силе духа. Путин напомнил: нацистские стратеги педантично учли всё, «кроме одного — того, что называется русским характером и силой духа советского народа».

«Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена. Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине — это высшая правота, способная сплотить миллионы людей», — подчеркнул Путин.

Эти же качества помогают бойцам и командирам — участникам СВО. К ним — как к тем, кто участвовал в параде на Красной площади, так и к тем, кто находился на передовой — и обращался Путин.

«Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об Отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России, а сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас — дело чести», — отметил лидер страны.