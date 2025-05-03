Киев, 3 мая, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение России об объявлении перемирия в зоне проведения спецоперации в дни празднования 80-летия Победы СССР над нацистской Германией.

Danylo Antoniuk/Global Look Press

«(Украина не будет. — Прим. ред.) играть в игры, чтобы создать приятную атмосферу, позволяющую [президенту РФ Владимиру] Путину выйти из изоляции 9 мая», — заявил глава киевского режима в беседе с журналистами, отвечая на вопрос, почему он отказался от предложенного Москвой перемирия.

Зеленский также добавил, что Киев не может взять на себя ответственность за безопасность иностранных лидеров, которые намерены посетить парад Победы 9 мая в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля президент России из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. В Кремле подчеркнули, что киевский режим должен последовать этому примеру. Уточнялось, что российские военные дадут адекватный и эффективный ответ в случае нарушения перемирия украинскими боевиками.

Позднее в этот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что установление перемирия в дни празднования 80-летия Победы является инициативой президента РФ. Он также ответил на вопрос, будет ли зависеть объявленное Путиным перемирие от Киева.

Ранее Путин объявлял пасхальное перемирие из гуманитарных соображений с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля. Несмотря на заявления киевского режима о якобы готовности поддержать инициативу Москвы, украинские войска его неоднократно нарушали. По информации Министерства обороны РФ, за это время Вооруженные силы Украины обстреляли российские позиции 444 раза. Также украинские боевики в этот период осуществили 900 атак беспилотниками.