«Разрешите мне низко поклониться нашим славным военным морякам … без решающей помощи которых я не смог бы в срок выполнить приказ о форсировании Шпрее и продвижении в район Рейхстага», — сказал во время разбора Берлинской операции генерал-лейтенант Иван Рослый маршалу Георгию Жукову.

Речь шла о моряках Днепровской флотилии, только за три дня перебросивших под огнем противника через реку 16 000 человек, 600 орудий и минометов, 27 танков и больше 100 лошадей.

Данные об участии флотилии в решающем сражении Великой Отечественной Минобороны опубликовало сравнительно недавно — в 2021 году.

Две жизни одной флотилии

Соединения боевых кораблей с названием «Днепровская флотилия» действовали на реке и во время русско-турецких войн 1735–39 и 1787–91 годов, и в годы Гражданской — действуя в составе РККА против войск Деникина. Но та флотилия, о которой речь пойдет сейчас, впервые была создана в 1931-м. Штаб соединения находился в Киеве.

За год до начала войны, в июне 1940-го днепровскую ударную силу расформировали.

Корабли и вспомогательные суда «подарили» Дунайской военной флотилии, созданной для укрепления новых западных границ СССР (в 1940-м Советский Союз получил Бессарабию с устьем Дуная).

На Днепре и реках Припять и Пина осталась Пинская флотилия — ее усилили кораблями, доставшимися от бывшего польского флота.

Пинская флотилия была целиком выбита в 1941-м, во время немецкого наступления на Украине и в Белоруссии.

Лишь осенью 1943-го, когда Красная армия вновь подступила к Днепру, было принято решение флотилию воссоздать.

«Вторая жизнь» началась с оснащения 140 боевыми кораблями, включавшими 16 бронекатеров, 10 сторожевых катеров, 40 речных тральщиков и 32 полуглиссера.

Полуглиссер ПГ-78 Днепровской военной флотилии перевозит снаряды во время боёв по освобождению Минска

На полуглиссерах надо остановиться особо — ведь именно эта разновидность катеров и сыграла важную роль в битве за Берлин.

Созданные на основе прогулочных катеров быстрые и маневренные аппараты весом около 1,2 тонны имели на вооружении пулемет «Максим» на треноге. Помимо экипажа, командира и моториста-пулеметчика, корабль вмещал до 15 десантников.

От Бобруйска до Рейхстага

Моряки-днепровцы активно проявили себя во время операции «Багратион» в Белоруссии, особенно в ходе освобождения Барановичей, Пинска и Бобруйска. В последнем случае корабли поддержали сухопутные части артиллерийским огнем.

Особо отличился краснофлотец Александр Фирсов, который уничтожил во время одной из высадок два немецких дота. В решающем бою за освобождение Пинска моряк установил дымовые завесы и неоднократно пересекал реку, доставляя боеприпасы. За это Фирсов был отмечен званием Героя Советского Союза.

Ставка оценила героизм, проявленный днепровцами в тяжелых боях в Белоруссии, известной многочисленными болотами и водными преградами.

23 июля 1944 указом Президиума Верховного Совета СССР соединение получило орден Красного Знамени.

В марте 1945-го флотилия начала совершать переход на Одер длиной в 700 километров через реки Вислу, Нотец, Варту и Бромбергский канал.

В ожесточенных боях им пришлось принять участие и накануне штурма немецкой столицы, о чем вспоминает Рэм Балакирев, первая военная операция которого прошла в городе Одерберге:

«В мотор попали из крупнокалиберного пулемета, он заглох. Мы вылетели на дамбу и стали мишенью для немецких пулеметов и артиллерии (с правой стороны были немецкие позиции). Пришлось с катера прыгать в воду. Все спрятались за катер, потому что строчили из пулеметов невозможно, весь борт был пробит».

Участники боев упоминают постоянные бомбежки, от которых было невозможно спрятаться из-за узости каналов, и выполнение специфических задач — например, вылавливание плавучих мин. Их немцы пускали для уничтожения советских понтонных мостов, и некоторые достигали целей, из-за чего возводить переправы приходилось заново.

Полуглиссеры в походе

Непосредственно в штурме Берлина, начавшемся 16 апреля, участвовали части 5-й ударной армии.

23 апреля они подошли к последнему оплоту гитлеровцев на пути к Рейхстагу — реке Шпрее. Ее ширина достигала 200­–300 метров, а высота закатанных в бетон берегов — пяти. Возводить понтонные переправы в таких условиях было невозможно.

Поэтому к берегу подвезли студебеккеры, в кузов которых хорошо помещались полуглиссеры.

После спуска на воду слабозащищенные катера под командованием лейтенанта Калинина с 29 матросами на борту начали перевозить десант на противоположную сторону.

Посадка десанта на полуглиссер НКЛ-27 Днепровской военной флотилии. Окрестности Берлина. Апрель 1945 года

Смертельно раненные и обожженные взрывами фаустпатронов моряки держались до последнего, чтобы выполнить свой долг и достичь берега — такова была судьба Георгия Дудника, Михаила Сотникова и Николая Баранова.

К концу операции в живых осталось лишь 17 краснофлотцев. Весь состав был награжден орденами и медалями, а девять человек получили звание Героя Советского Союза, из которых семеро — посмертно. Лично высшие награды получили лишь командир отряда Михаил Калинин и старшина 2-й статьи Григорий Казаков.

Впрочем, оставшиеся в живых моряки оставили в столице поверженного Рейха свой след, водрузив в центре города флаг Военно-морского флота. 1-ю бригаду флотилии за вклад в успех наступательной операции назвали «Берлинской».

Моряки на Красной площади

Знаковой страницей славы флотилии стало участие ее бойцов в Параде Победы в Москве 24 июня 1945-го. Они шли в сводном полку ВМФ численностью в 1250 человек.

По свидетельствам одного из моряков Алексея Кудрявцева, которого повезли в советскую столицу еще в мае на грузовике, с каждого флота отобрали по 50 человек, с каждой флотилии — по 25:

«Было дано указание: рост должен быть не менее 174 сантиметров. Мой рост был 173 сантиметра, но меня все равно взяли.

Ведь это и от многих других вещей зависело. Я, например, имел орден, у меня был неплохой послужной список, вел себя я во время службы нормально. Характеристики у меня были хорошие».

Несмотря на тяжелые тренировки на жаре в подмосковных Химках на огромной зацементированной площади, автору мемуаров посчастливилось воочию увидеть улыбающихся маршалов Жукова и Рокоссовского, а во время парада — и Сталина. По его словам, после окончания торжественного шествия радостные москвичи буквально облепили его участников, не желая их отпускать.

Речной щит и меч

Вклад Днепровской военной флотилии в победу над нацизмом выходит далеко за рамки ее формальных задач речного сопровождения. Возрожденная в критический момент года из небытия, она стала настоящим «речным кулаком» Красной армии.

Мужество и самоотверженность моряков создавали плацдармы для наступления сухопутных частей в самые ответственные моменты боевых действий. И хотя после войны подразделение было расформировано, память о его подвигах бережно хранится на страницах рассекреченных архивных материалов и в литературе.

Днепровская военная флотилия. Полуглиссеры на Шпрее. Апрель 1945 г.

«Я горжусь Днепровской флотилией, которая пронесет в будущее имена своих героев… Я горжусь их кораблями, маленькими катерами и тральщиками, на которых шло в бой отважное племя моряков.

И десятки, сотни погибших моряков-героев, оживших в моей памяти, нетерпеливо вглядываются в германскую землю, досадуя, что сковывает их ноги смертельная холодная тягота, и завидуя живым, кто ныне на кораблях Днепровской флотилии рейс за рейсом гоняет их по Шпрее дерзким флотским набегом, прямо в лоб на орудия и пулеметы, выбрасывая десант в центральные кварталы фашистской столицы…» — отмечал писатель-фронтовик Леонид Соболев в книге «Свет Победы».