Шведские обыватели нервничают — их запугивают кознями «агентов Москвы» и внушают, что вокруг кишат российские шпионы, являющиеся передовым отрядом готовящегося «вторжения».

Иван Шилов ИА Регнум

В результате население все больше погружается в паранойю — ее приступ могут спровоцировать даже три русские буквы на кузове автомобиля.

Апогеем же нервозности и нагнетаемой шпиономании стали гонения на православный храм в городе Вестеросе. По мнению шведских политиков и спецслужб, церковь стала «гнездом российской разведки» и занимается «слежением за городским аэропортом».

Каждый русский — под подозрением

В апреле Швеция и Финляндия начали готовить совместный план эвакуации населения на случай войны. Жители этих стран ежедневно получают свежие порции новостей об очередных кознях «агрессивной России».

Пресса и чиновники внушают населению: русские уже здесь, они ведут гибридную войну! И это дает свой результат — по данным свежего опроса, очень обеспокоены «возросшей угрозой» со стороны России почти 70% шведов. И как минимум трое из десяти опасаются оказаться под «российской оккупацией».

По словам чиновницы Эмели Рууд из Агентства по чрезвычайным ситуациям, многие шведы сейчас активно думают о способах выживания в случае начала боевых действий.

«Согласно последнему опросу, 43% заявляют, что могут обойтись без помощи государства по крайней мере неделю (после начала войны. — Прим. авт.). А 63% заявили, что планируют усилить готовность своего жилища», — говорит Рууд.

Еще два года назад в издании Expressen появилась статья-«разоблачение» — дескать, на крыше российского посольства в Стокгольме с советских времён стоит разнообразное оборудование, предназначенное для радиотехнической разведки.

Более того, источники в спецслужбах сообщили изданию, что с помощью этого оборудования можно прослушивать мобильные телефоны и отслеживать зашифрованную радиосвязь шведской Полиции безопасности (SäPo).

В посольстве, по мнению издания, работают не столько дипломаты, сколько шпионы, и ведётся непрерывная разведывательная деятельность.

До того SäPo неоднократно заявляла, что Россия представляет собой самую большую угрозу безопасности Швеции, так что разоблачения насчет посольства упали, что называется, на богато унавоженную почву.

Глава контрразведки Даниэль Стенлинг зловеще сообщил: «Что мы можем сказать публично, так это то, что у них есть технические возможности для доставки разведывательного оборудования в Швецию. Россия постоянно ведёт сбор разведданных о Швеции».

В качестве доказательства читателю предъявили спутниковые снимки, а также фотографии, сделанные из офиса издания Expressen, которое как раз находятся напротив посольства.

По словам шведских экспертов, «техника, которую русские пытаются спрятать с помощью навесов на крыше, выглядит заметно изношенной, но некоторые антенны всё ещё могут перехватывать радиопереговоры в Балтийском море».

В SäPo добавляют, что в шпионских делах якобы активно используется и проживающая в Швеции русская диаспора. И теперь любой этнический русский в Швеции носит на себе печать этих подозрений.

«Я не в себе»

О психологическом состоянии шведов свидетельствует, например, глупейший случай, произошедший в ноябре прошлого года в Гетеборге. Там возле регионального офиса госагентства по налогам припарковался автомобиль с русскими буквами «ФСБ» на капоте. Его появление вызвало самую настоящую панику.

«Он простоял там не менее часа. Почти никто не работал — все столпились у окон и смотрели на машину. Некоторые просто молчали, другие смеялись. Все хотели куда-то сбежать. Я пошёл домой, потому что никто не знает, что может случиться», — пожаловался один из налоговиков.

Поднятая на ноги полиция спешно устроила проверку и выяснила, что автомобиль с «жуткой» надписью — местный. Но причину, по которой на машину были нанесены русские буквы, выяснить так и не удалось. Возможно, ее владелец решил просто пошутить. Ну примерно как у нас отдельные «юмористы» ставят номерные рамки «FBI».

Еще один красноречивый пример: несколько месяцев назад шестидесятилетнего мужчину уволили из ИТ-отдела госагентства по налогам после того, как он отработал там десять лет. «Вина» этого специалиста заключалась в том, что он 26 лет состоял в браке с этнически русской женщиной родом из Молдавии. Из-за этого Полиция безопасности признала его «уязвимым для российского влияния».

Действительно, жена налоговика некогда состояла в российском гражданстве, но в 2011 году отказалась от него в пользу шведского. В SäPo сочли этого «айтишника» подозрительным еще и на том основании, что некогда он посещал Россию — хоть и был там в последний раз четырнадцать лет назад.

Его супруга не ездила в РФ уже более пяти лет, но это не помогло. Как не помогло семье и то, что женщина открыто критикует Россию в интернете.

Престарелого компьютерщика вызвали на пристрастное собеседование, по результатам которого от него решили избавиться. «Когда я устраивался на работу, то сам поднял вопрос о своей русской супруге. Тогда мне сказали, что нет никаких проблем. Я совершенно не в себе… Я не могу понять, почему это произошло со мной», — горько жалуется уволенный швед.

Но самый красноречивый и вопиющий пример шведской шпиономании связан, как ни странно, с сакральной сферой. В прошлом году объектом подозрений стала православная церковь, построенная в 2019–22 гг. в шведском городе Вестеросе (примерно в 80 км к западу от Стокгольма).

Этот небольшой деревянный храм принадлежит Русской православной церкви и был освящен в честь Казанской иконы Божьей Матери. В РПЦ необходимость возведения объясняли востребованностью православной веры среди жителей Вестероса: в храмах Русской православной церкви нуждаются не только эмигранты из России, но и живущие там украинцы, белорусы, молдаване.

Сейчас в Швеции действуют около десяти приходов РПЦ, объединяющие примерно 1200 активных прихожан. Община в Вестеросе не очень крупная, но туда приезжают на службы из других городов, в том числе из Стокгольма, где нет большого православного храма.

По нынешним временам ни один приход РПЦ не может чувствовать себя спокойно — тень подозрений в шпионаже может упасть на любого. Вот и мирная жизнь вестеросского храма продлилась очень недолго.

«Близость к аэропорту»

В Полиции безопасности заподозрили, что эта церковь якобы является «опорным пунктом» для шпионов, собирающих информацию о промышленной и транспортной инфраструктуре Швеции и об учениях местной армии. Шведские «безопасники» утверждают, что Вестерос может быть интересен российской разведке по той причине, что там располагаются промышленные предприятия компаний ABB, Bombardier, Westinghouse Atom, Peab, ICA Handlarnas.

«Когда силы обороны Швеции проводят учения в аэропорту Вестероса или вблизи него, как это было сделано в июне (2024 года. — Прим. ред.), то они находятся под вероятным наблюдением из церкви», — предупредил исследователь шведского Университета обороны Маркус Йоранссон, специализирующийся на «российской гибридной войне».

То есть в данном случае оказался применен обычный в подобных случаях принцип highly likely («мы точно не знаем, но весьма вероятно»).

И действительно, разбирая ситуацию с церковью в Вестеросе, Полиция безопасности не обнаружила прямых доказательств «шпионажа» священников, выразив одно только лишь «подозрение». Однако по причине этих самых подозрений государственное агентство по поддержке религиозных общин лишило церковь субсидий, полагавшихся ей по закону.

Посол России в Стокгольме Сергей Беляев, комментируя распространяемые вокруг церкви слухи, напомнил, что в свое время власти Вестероса сами же и предложили для строительства церкви именно этот участок, хотя изначально представителям РПЦ он не понравился.

В апреле 2025-го в горсовете Вестероса с подачи правительства предложили «решить вопрос» с местным православным храмом радикальным образом — принудительно выкупить землю, на которой построено здание.

В обоснование этой идеи политики местного разлива указывают, что церковь стоит всего в трехстах метрах от территории городского аэропорта. Также неподалеку находятся местные водоочистные сооружения, тоже, по мнению шведов, представляющие интерес для россиян, которые уже наверняка подумывают отправить к ним своих диверсантов.

В любом случае руководство Вестероса разделяет мнение Маркуса Йоранссона, что священники храма наверняка ведут наблюдение за воздушной гаванью по заданию российской разведки.

«Мы должны поставить безопасность Вестероса на первое место. Главная проблема заключается в близости церкви к аэропорту, а также в ее высокой башне, что облегчает подслушивание», — заявила представитель шведской Умеренной коалиционной партии (руководящей правительством страны) Элизабет Унелл.

Председатель муниципального совета Стаффан Янссон пообещал в мае провести заседание на предмет принудительного изъятия земли. Если решение окажется положительным, то его передадут на утверждение правительству Швеции.

Таким образом, весьма вероятно, что скоро православный храм в Вестеросе прекратит свое существование в прежней локации. И это еще большой вопрос — позволят ли ему возродиться на прежнем месте.

В целом же можно констатировать, что в Швеции, пусть пока и в более вялотекущей форме, протекают те же процессы, что и в Прибалтике, где местные власти поставили задачу полной очистки своих территорий от влияния РПЦ.

Шведы тоже к этому идут большими шагами, и бушующая в стране шпиономания дает обоснование для расправы с неугодной религиозной организацией.