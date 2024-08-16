Польшу потряс скандал: местные госорганы отняли у польской же семьи, проживающей у себя на родине, троих несовершеннолетних дочерей и, разлучив их, передали в приемные семьи в Швеции.

ИА Регнум

Обезумевшие от горя родители обратились за помощью в католическую правозащитную структуру Ordo Iuris, отстаивающую традиционные семейные ценности и имеющую опыт действенной помощи родителям, у которых отняли детей при подобных обстоятельствах. Однако внезапно в этой истории обнаружили «руку Москвы».

Домашнее «насилие»

Роберт и Эва Кламан перебрались со своими двумя дочерями в Швецию на постоянное место жительства десять лет назад. Они осели в городе Экше на юге страны и обзавелись там ещё двумя дочерями. Все шестеро сохранили польское гражданство.

В дальнейшем семья имела несчастье несколько раз попасть в поле зрения местных социальных служб. Супругов Кламан заподозрили в домашнем насилии и «неспособности должным образом заботиться о детях». К этому делу привлекли полицию, сотрудники которой провели расследование.

В итоге никаких доказательств насилия полицейские так и не нашли. Сами дети последовательно это отрицали: они говорили, что у них никогда не было поводов винить родителей в каком-либо жестоком обращении. Врачи, которые дали свое заключение, отмечают, что на телах детей нет никаких следов побоев или иных признаков насилия.

Казалось бы, вопрос решен и больше говорить не о чем. Но чиновники, нацелившиеся на семью Кламан, не пожелали выпустить добычу. В социальной службе стали доказывать, что родители «практиковали авторитарный стиль воспитания», «сохраняли эмоциональную дистанцию» и что у них, дескать, было «ограниченное понимание потребностей детей в заботе, эмоциональной доступности, поддержке и совете».

Вышло так, что старшая дочь Кламанов, 14-летняя Кинга, невольно помогла развалить собственную семью. Несовершеннолетний подросток в ноябре–декабре 2023-го купилась на слова директора собственной школы: дескать, ты полноценная личность, у тебя есть права — и горе тем, кто посмеет их нарушить! Вот Кинга и обвинила своих родителей в «психологическом насилии».

Как позже выяснилось, «насилие» заключалось в том, что девушку просили загрузить посудомоечную машину, выгулять собаку и помочь с другими повседневными домашними делами. За отказ ей огранили доступ к мобильному телефону.

Когда Кинга, наконец, осознала, чем грозят ее обвинения в адрес родителей, она тут же их отозвала и рассказала, что многое приукрасила. Но было уже поздно. Для начала у Роберта и Эвы отобрали старшую дочь, поместив ее в приемную семью. Затем от несчастной пары стали требовать, чтобы они «добровольно» отдали и всех остальных своих дочерей — Тарью (10 лет), Аврору (8) и Диану (7). Кламаны, естественно, наотрез отказались. Опасаясь, что у них отнимут дочерей силой, они решили вернуться в Польшу.

Семья бежала на родину так быстро, что оставила в Швеции все свое имущество. Но они по крайней мере полагали, что в Польше будут в безопасности. Кламаны приехали на родину 22 февраля 2024 года. На тот момент их родительские права в отношении трех младших дочерей никоим образом ограничены не были, ибо шведское управление социального обеспечения, занимавшееся делом Кламанов, еще не приняло решения об установлении опеки над девочками и, соответственно, никакой суд его не подтвердил.

Другими словами, Роберт и Эва выехали из Швеции со своими тремя детьми совершенно законным образом, не нарушая никаких судебных или иных официальных запретов. План их был прост: сосредоточиться на возвращении старшей дочери.

Прибыльный приют

23 февраля отделение шведского управления социального обеспечения по муниципалитету Экше постановило «немедленно» взять под опеку трех младших дочерей Роберта и Эвы Кламан. 4 марта Административный суд Швеции постановил оставить это решение в силе. 5 марта муниципалитет Экше обратился в министерство юстиции Польши с просьбой привести решение шведского суда в исполнение. В своем запросе шведы утверждали, что «дети, возможно, подвергаются опасности».

Министерство передало дело в окружной суд города Ныса, где осели Кламаны. Тамошний суд же в свою очередь распорядился провести разбирательство с участием службы пробации. На время разбирательства над семьёй был установлен судебный надзор.

В отчете сотрудника службы пробации указывалось, что в семье не выявлено проблем, оправдывающих разлучение детей с родителями. Он отметил, что дети были чистыми, ухоженными, хорошо одетыми, с удовольствием обнимали своих родителей. Опрошенные соседи Кламанов также не заметили в этой семье ничего неладного.

Суд постановил, что Кламаны должны сотрудничать со специально прикрепленным к ним «семейным ассистентом». Данное постановление суда, равно как и вышеприведенное мнение сотрудника службы пробации, было отправлено в министерство юстиции. Там, в свою очередь, переслали эти документы шведам, сопроводив их просьбой оставить Кламанов в покое.

Но шведские госорганы настаивали на своем — там указали, что, дескать, уже нашли приемную семью для Тарьи, Авроры и Дианы. В итоге окружной суд в Нысе определил: отдать трёх несовершеннолетних гражданок Польши представителям другого государства.

А через несколько дней в дом Кламанов явились двое полицейских в форме, двое — в штатском, сотрудник службы пробации и две женщины. Они забрали перепуганных детей и увезли их с собой. Поскольку родители наотрез отказались отдать детские паспорта, польский суд распорядился оформить для них новые. Девочек отправили в Швецию.

Для Польши это оказался прецедент — раньше данное государство никогда не выдавало своих детей в другие страны.

Шведы сестер Кламан разлучили и поместили в три разные, не связанные между собой приемные семьи. По-польски приемные «родители» не разговаривают.

Следует знать, что в Швеции существует особый институт «семейного приюта» — так называется форма размещения принудительно изъятых детей под присмотром частных лиц. Это дело довольно прибыльное, так как дает право на необлагаемую налогом премию в размере от 10 000 до 20 000 крон в месяц за ребенка (80 000 — 160 000 рублей).

В настоящее время в Швеции растёт количество изымаемых из семей детей, равно как и число прибыльных многодетных семейных домов. По последним данным, ежегодный оборот этой отрасли составляет 9 млрд крон (свыше 76 млрд рублей).

Роберт Кламан получил электронное письмо, из которого следует, что местонахождение дочерей будет от них с супругой скрыто. Кламанов заверяли, что якобы их «дети не могли дождаться возвращения в Швецию и они счастливы остаться в своих приемных семьях». Хотя это откровенная ложь — все трое девочек в момент насильственного расставания с отцом и матерью пребывали в жутком стрессе.

Судья же, который передал детей шведам, теперь хочет наказать Эву за отказ отдать их паспорта — по его мнению, она совершила преступление, и за это ей грозит до двух лет заключения.

Рука помощи, она же «рука Москвы»

Отчаявшиеся родители обратились за помощью в польский Институт Ordo Iuris — это консервативная католическая организация, предоставляющая образовательные услуги и занимающаяся также правозащитой. В среде европейских либералов репутация Ordo Iuris самая ужасающая, поскольку этот институт (кстати, он располагает и собственным аналитическим центром) выступает против абортов, разводов и гей-пропаганды.

Раньше, когда у власти в Польше находилась консервативная партия «Право и Справедливость», Институт Ordo Iuris пользовался определенным влиянием, но сейчас, при власти либеральной коалиции, он подвергается травле — причем его, что любопытно, обвиняют в «связях с Кремлем».

Феминистка Клементина Суханов, известная своей бешеной борьбой за право польских женщин на аборты (прославилась тем, что забрасывала противников абортов сырыми яйцами), уверяет, что Кремль использует по всему миру организации традиционалистов как «средство для достижения своих империалистических геополитических целей».

По мнению Суханов, российская политика, направленная на защиту традиционной семьи, заключается в том, чтобы, «например, разрешать мужьям избивать жен раз в год». Она уверяет, что Кремль хочет привести к власти в Польше «ультракатоликов» и с их помощью превратить эту страну в свое «вассальное государство».

Суханов не сомневается, что Ordo Iuris является одним из инструментов Москвы на пути к этой цели, и грозится, что со временем «консерватизм будет ассоциироваться с изменой и подчинением Кремлю».

Однако Кламанов, когда они обращались к Ordo Iuris за помощью, эти обвинения не волновали. А интересовало их лишь то, что эта организация имеет опыт действенной помощи таким же семьям, лишенным детей. Так, например, в октябре 2023 года окружной суд Варшавы удовлетворил просьбу Ordo Iuris и отказался выдать Норвегии родителей-поляков, сбежавших на родину вместе со своей шестилетней дочерью, которую норвежцы намеревались отобрать.

Причем тогда всё висело буквально на волоске: польская полиция задержала родителей, а девочку временно поместили в детский дом — где она, к счастью, провела один день, а потом была возвращена отцу и матери. На их удачу, тогда польский суд внял доводам юристов Ordo Iuris, указавших, что Норвегия нарушает статью 8-ю Европейской конвенции по правам человека, касающуюся защиты семейной жизни.

Также в Ordo Iuris помогли польской семье, у которой «Барневарн» (норвежская государственная социальная служба по помощи детям и подросткам) забрала троих дочерей — из-за необоснованных обвинений в домашнем насилии. Одну из девочек передали в приемную семью, доведшую ее до тяжелых кишечных расстройств, вторую — отдали женщине, страдавшей алкоголизмом, а третью поместили в приют, где ее избивали.

Вмешательство юристов Ordo Iuris привело к тому, что в итоге удалось убедить суд: в данном случае оснований для вмешательства в семью не было.

Среди тех, кому оказали помощь в Ordo Iuris, оказался и российский гражданин, уроженец Хабаровска Денис Лисов, который имел неосторожность переехать с супругой в Швецию: там местные соцслужбы отобрали у него всех троих дочерей. В 2019 году Лисов выкрал их из мусульманской приемной семьи, куда их поместили, и сумел вернуться с детьми в Россию. В спасении юных россиянок приняли участие и юристы Ordo Iuris.

В организации рассчитывают, что смогут оказать помощь и Кламанам. Поскольку все четверо детей сейчас находятся в приемных семьях в Швеции, юристы Ordo Iuris попросили польские минюст и МИД вмешаться в это дело и оказать поддержку в спасении девочек.

Цель номер один: для начала добиться их возвращения в Польшу, где детей хотят на первое время определить под попечение дяди и тети. Потом их хотят вернуть родителям. Действия же шведских властей в Ordo Iuris требуют признать противоречащими международной конвенции о правах ребенка, где за всеми детьми закреплено право воспитываться в естественном семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания.

Есть надежда, что девочек всё же удастся спасти.