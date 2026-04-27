В современном западном мире публично исповедовать христианскую веру — почти пощёчина обществу. Оскорблять её можно безнаказанно, можно издеваться над священными символами — как это было на открытии Олимпиады во Франции. А быть открыто благочестивым и воцерковлённым в последние полвека в Европе и США считается чуть ли не признаком маргинальности и отсталости.

ИА Регнум

Поэтому возвращение христианских символов в большую политику США — например, появление государственного секретаря США Марко Рубио на трибуне Белого дома в 2025 году с большим крестом, нарисованным пеплом на лбу, — было воспринято как сенсация.

Этот пепельный крест — древний символ. Он знаменует начало Великого поста у католиков и напоминает о необходимости покаяния. Традиция посыпания головы пеплом уходит в глубь веков. Даже римский император Феодосий Великий, казнивший за один день семь тысяч человек в Салониках, смог вернуться в лоно Церкви лишь через глубокое раскаяние и пепел на голове.

В чём кается сегодня один из ключевых политиков администрации Трампа?

Возможно, в том, что Соединённые Штаты втянули полмира в ненужную кровавую прокси-войну, разрушившую экономику Европы и превратившую Америку в соучастника трагедии целой страны. Но, так или иначе, нельзя не заметить, что в американском истеблишменте происходит тихий, но глубокий разворот к традиционным ценностям (хотя и понимаемых специфически).

Ещё несколько лет назад такое публичное проявление религиозности от высокопоставленного чиновника было почти немыслимо. Западная элита последовательно вытесняла христианство из публичного пространства, заменяя его новой идеологией — воукизмом.

Эта идеология, выросшая из движения за внимание к «малым мира сего», превратилась в жестокий и опасный культ: позитивная дискриминация, культура отмены, цензура, травля несогласных. Всё, что раньше считалось положительными качествами — вера, семья, трудолюбие, — теперь объявлено стыдным.

Однако времена меняются. С возвращением Дональда Трампа в Белый дом маятник качнулся в другую сторону. Публичные политики перестают стесняться своих традиционных взглядов, многодетных семей и, главное, своей веры. И, несмотря на противоречивые действия политиков США, всё больше простых американцев, повернувшихся лицом к традиции.

Среди них — множество людей, разочаровавшихся в либеральном христианстве Запада, которые обращают свой взор именно к русским святым и Православной церкви — той, которая, по их убеждению, сохранила первозданную чистоту, древнюю красоту и благодать.

Пробуждение вместо «воука»

Пепельный крест на лбу Марко Рубио — конечно, жест не столько сердечный, сколько политический. Но он стал видимым знаком того, что в самой сердцевине американского истеблишмента нарастает осознание глубокого кризиса, в который западная культура погрузилась за последние десятилетия.

Идеология woke, или «культуры пробуждения», давно перестала быть маргинальным движением за права меньшинств. Она превратилась в настоящий мягкий тоталитаризм. Эта новая секулярная религия диктует нормы поведения, языка и мышления под страхом общественного остракизма, увольнения и травли.

Традиционные праздники переименовываются: Рождество Христово превращается в безликий «зимний фестиваль», а христианские символы изгоняются из публичного пространства.

Особенно болезненно воукизм бьёт по семье и вере. Мужчины-трансгендеры соревнуются в женских видах спорта, биологический пол объявляется «социальным конструктом», а традиционный брак и многодетность — проявлением «токсичности».

Родители, пытающиеся защитить своих детей от гендерной идеологии, рискуют потерять их под давлением суда и органов опеки. Всё, что ещё вчера считалось основой цивилизации — вера в Бога, крепкая семья, честный труд, патриотизм, — было объявлено устаревшим, вредным и даже опасным.

Западные христианские конфессии, которые должны были стать оплотом сопротивления, сами оказались под ударом. Англиканская (епископальная) церковь в США и Великобритании открыто выпячивает свою «толерантность» к ЛГБТ*-сообществам, трансгендерным* движениям и другим «трендам», которые многие верующие воспринимают как прямое проявление сатанизма.

Католическая церковь в целом старается держаться традиционных взглядов на брак и семью, но и в ней всё чаще появляются компромиссы и уступки тлетворному духу времени.

Верующий человек, приходящий в такой храм, сталкивается с духовной пустотой. Именно в этот момент тысячи американцев и европейцев начинают искать настоящую, неразбавленную веру — ту, которая не подстраивается под модные течения, а остаётся верной апостольскому преданию.

Консервативная Америка всё отчётливее понимает: чтобы выстоять перед новым тоталитаризмом, нужно возвращаться к корням. И всё больше взглядов обращается именно к Православной церкви — той, которая, в отличие от западных конфессий, не пошла на сделку с совестью.

Друг вице-президента и Оптинское правило

Одним из самых ярких проводников этого духовного разворота стал Род Дреер — американский журналист, писатель и интеллектуал, чья личная история стала символом того, как западный человек, разочарованный в либеральном христианстве, находит подлинную полноту веры именно в православии.

Дреер родился в одной из протестантских деноминаций США, затем сознательно перешёл в католицизм. Но и там он столкнулся с проблемами, которые обнажили её духовный упадок. В итоге он принял православие, увидев в восточной церкви самую «чистую», ближайшую к истокам религию.

Elekes Andor Род Дреер

Его обращение к православию началось драматично. В момент острого душевного кризиса, когда жизнь буквально трещала по швам, Дреер почувствовал острую потребность помолиться. Ближайшим храмом оказался Свято-Серафимовский собор в районе Оук-Лон в Далласе, штат Техас. Он вошёл туда почти случайно — и был поражён.

Необыкновенная красота храма, особая атмосфера, а главное — доброта и открытость молодого американца-привратника. Этот парень, бывший военный, прошедший войну в Афганистане, сам когда-то обратился в православие и теперь встречал каждого с такой теплотой и искренностью, что Дреер надолго задумался о перемене исповедания.

Позже, уже став православным, Дреер пережил новый тяжёлый моральный кризис в семейных отношениях.

Именно тогда настоятель прихода отец Матфей посоветовал ему «Оптинское правило» — практику Иисусовой молитвы, завещанную оптинскими старцами. Эта древняя традиция помогла ему обрести внутренний мир и выйти из кризиса.

Дреер не просто обратился к православию — он стал одним из самых влиятельных голосов консервативной Америки. Его книга «Crunchy Cons» («Самые крепкие консерваторы») стала манифестом возвращения к традиционной жизни: семья в маленьком городе, натуральная еда, домашнее образование детей, вера в Бога без фальшивой «инклюзивности» и «разнообразия». А книга «Live Not by Lies» («Жить не по лжи») — прямая отсылка к знаменитому эссе Александра Солженицына.

В ней Дреер рассказывает, как христиане в СССР и Восточной Европе сохраняли стойкость в вере. Он проводит параллели с «мягким тоталитаризмом» современного Запада — тем самым воукизмом, который маскируется под благо, но на деле подавляет свободу и совесть человека.

Особое место в его мировоззрении занимает концепция «Варианта Бенедикта» — по имени святого Бенедикта Нурсийского, основателя западного монашества. Дреер убеждён: современные христиане Запада уже проиграли глобально, как римляне варварам в эпоху святого Бенедикта. Политическая борьба за власть бесполезна.

Нужно строить крепкие общины, сохраняя веру в малых масштабах. Именно эту идею он подкрепляет словами преподобного Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Дреер считает эту формулу ключевой: не бороться с миром, а сначала спастись самому — и тогда свет твоей веры преобразит окружающих.

Примечательно, что Дреер сыграл огромную роль в формировании антивоукистских взглядов Джей Ди Вэнса — нынешнего вице-президента США. Вэнс называет его «my buddy» — «мой приятель». Именно Дреер помог малоизвестному тогда Вэнсу продвигать его знаменитую книгу «Hillbilly Elegy».

В поисках убежища от американской реальности Дреер в 2022 году переехал в Венгрию — страну, где, по его словам, он увидел сильную веру и множество людей, «на лицах которых сияет Христос; смотришь на них — и хочется быть таким же».

Древняя красота и подлинная благодать

История Рода Дреера — это не исключительный случай интеллектуального поиска, а лишь наиболее заметная вершина огромного айсберга. Сегодня в Соединённых Штатах и Западной Европе наблюдается настоящий бум обращений в православную церковь.

По данным американских епархий, за последние пять лет в православие пришло не менее 100 тыс. новых адептов. Число групп оглашенных выросло на 300%.

Храмы, рассчитанные на двести человек, по воскресеньям собирают по четыреста. Новые миссионерские приходы открываются один за другим, а среди новообращённых преобладают молодые мужчины — бывшие евангелисты, атеисты, мормоны и даже те, кто раньше вообще не ходил в церковь.

Что же направляет этих людей в православные храмы? Ответ прост и одновременно трагичен. Они бегут от духовной пустоты, которая воцарилась в западных христианских конфессиях.

antiochian.org Прихожане в церкви. Южная Калифорния. США

«Здесь много религий. Люди верующие чувствуют пустоту, либерализм англиканской епископальной церкви, которая всячески выпячивает свою толерантность к трансгендерам*, ЛГБТ* сообществам и другим движениям, суть которых — сатанизм», — объясняет настоятель храма-памятника св. прав. Иоанна Кронштадтского в городе Ютика (штат Нью-Йорк), протоиерей Михаил Таратухин.

«Католики, слава Богу, стараются придерживаться традиционных взглядов на брак, но некоторые идут все же на некие компромиссы, — продолжает отец Михаил. — Душа же верующего человека, сталкивающаяся с этими проявлениями, теряет надежду, отчаивается. Наполненность появляется только тогда, когда человек приходит в православный храм… Такие люди говорят, что их сердце наполнило чувство красоты. Это Благодать, которая отсутствует в других религиях. Если сердце в ответ на это Божье прикосновение открывается, такой человек обращается в православие».

Именно это ощущение подлинной благодати и древней красоты становится решающим. Там, где в протестантских и католических храмах звучат проповеди об «инклюзивности» и «гендерном разнообразии», в православных церквях сохраняется то, что люди называют настоящим христианством.

Ярким проявлением этого тренда стало и так называемое «ортобро»-движение (от orthodoxy — «православие» и bro — сленговое сокращение от слова brother, «брат») — сеть молодых, крепких, традиционно мыслящих священников и православных деятелей.

Они открыто говорят о больших семьях, чётких гендерных ролях, критикуют феминизм и транс-идеологию. Их проповеди и ролики собирают сотни тысяч просмотров именно среди тех самых молодых мужчин, которые разочаровались в «мягком» христианстве Запада.

Для них православие — это вера сильных целостных людей.

Таким образом, то, что началось как личный путь отдельных интеллектуалов вроде Дреера, превратилось в массовое движение. Американцы и европейцы всё отчётливее понимают: только в православной церкви они находят то, чего больше нигде нет, — полноту, красоту и благодать, которые не подстраиваются под моду, а остаются неизменными уже две тысячи лет.

Сегодня в сердцах многих американцев происходит обращение к истине. После десятилетий господства секулярной культуры и агрессивного либерализма, после того как woke-идеология попыталась заменить собой христианство, Запад начинает ощущать острую духовную пустоту.

Люди всё чаще понимают: комфортная вера не способна насытить душу. Они ищут церковь, которая не идёт на компромиссы, и находят её в православии.

Православная церковь воспринимается сегодня на Западе как единственная христианская конфессия, сохранившая полноту благодати, древнюю красоту и духовную силу. Именно здесь люди обретают то, чего лишены в других конфессиях, — подлинное прикосновение к Богу. Люди верят, что русская духовная традиция, с её святыми, старцами и неповреждённым преданием, может стать одним из источников возрождения.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.