Академии ФСБ России исполнилось 105 лет. 26 апреля 1921 года в Москве официально открылись постоянно действующие курсы подготовки оперсостава ВЧК. А 27 апреля прошли первые занятия для полутора сотен курсантов в особняке XVIII века на Покровке.

Решение о создании курсов было принято в начале 1921-го президиумом Всероссийской ЧК по инициативе создателя спецслужбы Феликса Дзержинского — на тот момент уже народного комиссара внутренних дел РСФСР.

22 апреля 2026 года указом президента Владимира Путина Академии ФСБ было присвоено почётное наименование — «имени Феликса Эдмундовича Дзержинского». Точнее — возвращено. Это имя Высшая школа КГБ, непосредственная предшественница академии, носила в 1962-92 годах.

Историческое здание на Покровке сейчас было бы явно тесным для преподавателей и студентов многопрофильного учебного заведения, каким стала академия к 2020-м годам. Ведущий вуз, который готовит офицеров ФСБ, сотрудников других спецслужб России и Минобороны, силовых и разведывательных ведомств дружественных стран, сейчас располагается в огромном современном комплексе на Мичуринском проспекте.

Архив ФСБ России Феликс Дзержинский среди ответственных работников ВЧК. 1919 год

Здесь, в частности, работает Институт криптографии, связи и информатики (ведущее учебное заведение, выпускающее специалистов по информационной безопасности). Рядом находится Институт подготовки оперативного состава, где готовят следователей и контрразведчиков. Тут же — факультет иностранных языков, где учат переводчиков более чем по 40 направлениям.

Один из ведущих интеллектуальных центров России напрямую следует курсу 1921 года на 150 слушателей.

Первые преподаватели — авторы «Треста» и «Тарантеллы»

Высокий теоретический и практический уровень подготовки был задан уже тогда, 105 лет назад. По приглашению первого начальника курсов ВЧК, сотрудника Секретного отдела Михаила Романовского занятия проводили разработчики и участники операций «Трест» и «Синдикат».

Эти блестящие контрразведывательные «игры» (первая из которых привела к обезвреживанию прототипа Джеймса Бонда — Сиднея Рейли, а по итогам второй из-за границы выманили знаменитого террориста Бориса Савинкова) известны по историческим книгам и фильмам. Тогда, в 1920-е годы, о ходе «Треста» (1921–1927 гг.) и «Синдиката» (1922 г.) рассказывали по горячим следам или вовсе в режиме реального времени.

Тогда же был заложен фундамент лингвистической и востоковедческой подготовки сотрудников госбезопасности — выпускники чекистских курсов работали в Средней Азии, где шла борьба с басмачеством, в горах Северного Кавказа и на Дальнем Востоке, у границ Монголии и Китая.

Архив ФСБ России Бойцы ОМСБОН НКВД СССР. 1941 год

В 1930-м статус учебного заведения был повышен до Центральной школы ОГПУ — одновременно по решению ЦК на учёбу в «кузницу оперативного резерва» направили более 1 тысячи слушателей.

В 30-е годы самыми проверенными кадрами считались рабочие с производств, которых, помимо общих вузовских дисциплин, учили основам агентурно-оперативной работы, следственному делу, навыкам контрразведывательной борьбы. Тогда же была заложена и криптографическая школа — еще в 1922 году резидентура ОГПУ в Пекине и Харбине провела блестящую оперативную акцию по добыче и дешифровке японских военных шифров.

В течение десятилетия в Центральной школе ОГПУ и пограничной школе преподавал Артур Артузов — один из основателей внешней разведки, глава иностранного отдела ОГПУ-НКВД, непосредственный куратор «Треста», «Синдиката», а также операции «Тарантелла» — вербовки двойных агентов для работы против британской «Интеллидженс сервис».

Разведчики и смершевцы

В годы войны Центральная школа ГУГБ (главного управления госбезопасности) НКВД подготовила более 7 тысяч офицеров разведки и контрразведки. В их числе — Владимир Молодцов (оперативное имя Кир), организатор диверсионной борьбы в оккупированной Одессе. Погибший при исполнении долга офицер посмертно был награждён Звездой Героя.

Такой же награды после героической гибели был удостоен Виктор Лягин. Оперативника в 1941-м вызвали из ответственной командировки в США и дали более сложное задание за линией фронта — на захваченных нацистами заводах и судоверфях Николаева.

С самого начала войны 140 слушателей чекистской школы стали основой Особой группы при НКВД под началом знаменитого разведчика Павла Судоплатова.

Высшая школа НКВД готовила кадры для СМЕРШа — пожалуй, самой эффективной фронтовой контрразведки Второй мировой.

Первым офицером-смершевцем, посмертно получившим Звезду Героя, был старший лейтенант Пётр Жидков, особист в 39-й танковой бригаде, освобождавшей Киев. Жидков был удостоен высшей награды за боевой подвиг: когда при немецкой атаке бойцы растерялись, «старлей» поднял солдат в атаку и в рукопашной уничтожил нескольких фашистов.

После победы высшая школа НКВД была удостоена Красного Знамени. Но война для её выпускников по сути продолжалась. До середины 1950-х офицеры НКВД-МГБ, в том числе со смершевским опытом, вели тяжёлую работу по денацификации Западной Украины, уничтожая очаги бандеровского подполья.

Пригодились навыки и агентурной, и радиоработы, и по разложению врага изнутри — благодаря обработке «подпольщиков» почти 77 тысяч бандеровцев добровольно сдались органам МВД и МГБ.

В горячих точках и на невидимом фронте

Новые вызовы холодной войны, противостояние с разведками США и их союзниками по НАТО потребовали и вывода преподавания на новый уровень — что подразумевало появление новых политэкономических и юридических дисциплин.

С начала 1960-х в Высшей школе КГБ при Совмине СССР (уже получившей имя Дзержинского) работали технический факультет, углублённое преподавание иностранных языков. Параллельно развивалась подготовка офицеров погранвойск.

Практической проверкой подготовки специалистов — востоковедов и оперативников — стала кампания в Афганистане. В июне 1979-го в Афган были переброшены все досрочно выпущенные слушатели КУОС (курсов усовершенствования оперативного состава). Эти курсы ещё с конца 1960-х по просьбе Первого главного управления были созданы на базе Высшей школы.

Подготовленный в КУОС нештатный отряд спецназначения «Зенит» совместно со спецназовцами ГРУ участвовал в штурме дворца афганского лидера Хафизуллы Амина (который готов был сменить советских союзников на западных).

Руководитель операции, преподаватель Школы им. Дзержинского Григорий Бояринов погиб во время штурма. За проявленное мужество полковник Бояринов посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

Серьёзную работу контрразведчики вели и в мирном тылу, например в дни московской Олимпиады 1980 года, когда столица оказалась в сфере особого внимания зарубежных спецслужб.

Архив ФСБ России Выпускники Высшей школы МГБ СССР. 1948 год

После распада Советского Союза органы государственной безопасности претерпевали сокращения и реорганизации, но ядро отечественной разведки и контрразведки было сохранено. Также как и удалось сохранить систему подготовки кадров. В августе 1992-го на базе Высшей школы им. Дзержинского и вуза погранвойск была создана академия — сначала при министерстве безопасности, а затем при ФСБ.

1990-е и 2000-е годы дали множество новых поводов для проверки качества полученных знаний и навыков. Борьба с терроризмом на Северном Кавказе потребовала напряжения оперативных сил — как в борьбе с незаконными формированиями, и так и в выстраивании работы с мирными жителями.

А когда «горячая» фаза завершилась, предстояла серьёзная работа по искоренению экстремистского подполья и «обрубанию» связей с международными террористическими структурами.

В наши дни выпускники Академии ФСБ — на передовой борьбы с киевским неонацизмом как непосредственно в зоне СВО, так и в тылу, пресекая шпионаж и диверсии. Академия продолжает готовить высококвалифицированных специалистов, которым в ближайшем будущем предстоит охранять и укреплять национальную безопасность.