В Финляндии разгорелся громкий скандал — выяснилось, что как минимум две организации, получавшие финансирование из городского бюджета Хельсинки, возили детей на отдых в российский детский лагерь «Артек».

ИА Регнум

Сама мысль о том, что финские дети побывали в России и привезли оттуда положительные впечатления, оказалась для властей и прессы Суоми абсолютно невыносимой. Там переживают, что русские детей «завербовали». Вовсю звучат призывы пресекать повторение таких случаев в будущем.

Поиски «виноватых»

«Артек» мешает финским властям уже далеко не первый год. Например, в 2019 году финские СМИ с недовольством рассказали своим читателям, что российский детский лагерь в Крыму посетила 10-летняя София из города Тампере — дочь отца-украинца и русской матери, чья семья перебралась жить в Финляндию.

Но поездки детей из Суоми в Россию продолжились и в последующие годы, несмотря на то, что по вине финской стороны отношения двух государств оказались на дне глубокой ямы.

Юные гости из Финляндии побывали в «Артеке» и в 2023-м, и в 2024-м годах. Поскольку финны заблокировали границу с Россией, детям пришлось ехать через Эстонию.

В августе 2023 года министерство финансов США ввело санкции против Международного детского центра «Артек». В июне 2024-го в рамках 14-го пакета антироссийских санкций он попал и в «санкционные» списки ЕС. Однако жители стран Евросоюза продолжили ездить в крымский лагерь.

Среди тех, кто бесплатно получил путёвки на международную смену 2024 года, оказались шестеро русскоязычных подростков из Финляндии в возрасте от двенадцати до семнадцати лет — они победили в конкурсе «Люди ‘’Артека’’», подготовив эссе и презентацию. До Крыма добирались вместе с группой подростков из Швеции и отдыхали в «Лазурном» — одном из девяти лагерей центра.

Приезжие участвовали в большом числе мероприятий — как развлекательных, так и просветительских. В частности, они посетили дискуссионный клуб «Школа детской дипломатии», где им рассказывали о политике стран БРИКС и традиционных ценностях, а также вступили в символический «Клуб друзей России» — это членство, конечно, ни к чему не обязывает, но служит напоминанием о прекрасных днях, проведенных юными гостями в нашей стране.

Поскольку в Крыму и не скрывали факта приезда детей из Суоми, вскоре на него наткнулась финская пресса. В МИД страны не преминули напомнить, что финны в Крым ездить ни в коем случае не должны.

Одновременно начали искать «виновных» — тех, кто помог детям посетить полуостров. Поиск не затянулся — о возможности выиграть путёвки в «Артек» Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки сам известил на своих ресурсах в марте и апреле 2024 года.

Вскоре начались репрессии — в октябре 2024 года, воспользовавшись в качестве повода иском, выставленным в адрес России украинской компанией «Нафтогаз», финское государство конфисковало земельный участок в Хельсинки, на котором находилось здание РЦНК.

В публичном пространстве поднялась истерика. Преподаватель финского Университета Ювяскюля Пану Мойланен заявил, что «с помощью показательной работы детского центра Россия старается отвлечь внимание» от своей политики. С Мойланеном соглашается специалист по «стратегическим коммуникациям» Аннели Ахонен.

А директор «исследовательской программы по Восточному соседству ЕС и России» из Финского института международных отношений Аркадий Мошес призвал наладить работу с «несознательными родителями» — объяснять им, почему Россию посещать не надо.

Все заявления такого рода показывают, насколько сильно в недружественных странах боятся нашей «мягкой силы».

Стать своим для русофобов

В феврале этого года директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко сообщил, что в 2026-м их партнёрами станут организации из разных стран, в частности Финляндии, Ирландии, Иордании, Египта и других.

«В 2026 году совместно со 102 тематическими партнерами центр запустит 131 дополнительную общеразвивающую программу по социально-гуманитарному, художественному, техническому, естественнонаучному, физкультурно-спортивному и туристско-краеведческому направлениям, каждая из которых способствует развитию талантов и способностей ребёнка», — проинформировал ТАСС Федоренко.

Информацией заинтересовались в финском издании Helsingin Sanomat (HS). Они связались с администрацией «Артека» и попросили назвать финских партнеров. Не желая подставлять людей, руководство лагеря отказало, но редакция всё же выяснила, что речь идет о компании Sun Ray. Последовал публичный донос на имя мэра Хельсинки Даниэля Сазонова.

У Даниэля российские корни, и потому он лезет из кожи вон, чтобы продемонстрировать лояльность русофобскому курсу. В беседе с HS Сазонов назвал тот факт, что детей из Финляндии отправляют в российские лагеря, «отвратительным».

На этот раз скандал усугубился тем, что, как выяснилось, фирма, занимавшаяся отправкой финских детей в российский лагерь, получала субсидии из бюджета Хельсинки.

Городская администрация выплатила Sun Ray более 45 тыс. евро. Компания сотрудничала с «Артеком» как минимум с 2025 года. При этом городские субсидии компании покрывали 100% зарплат всех троих её сотрудников.

«Очевидно, что такие организации или подобные виды деятельности не должны получать ни евро государственной поддержки!» — негодует Сазонов. Градоначальник призвал правительство обеспечить городу законодательные возможности, чтобы он мог вмешиваться в подобную деятельность.

В свою очередь руководитель городской службы занятости Аннукка Сорьонен, которой поручили заниматься проверкой «происшествия», заверила, что столичные власти не располагали информацией о связях фирмы с Россией.

По словам Сорьонен, город выделил средства «в обычном порядке — согласно правилам и законам».

Редакция HS также выяснила, что председатель Sun Ray Виктория Таганова — русская гражданка Эстонии. По данным HS, Таганова часто ездит на мероприятия в Россию. В ноябре 2025 года она выступала в Москве на форуме российского Международного женского союза.

В 2024 году Таганова получила почетную грамоту в Ханты-Мансийске на международном конкурсе «Лидер народной дипломатии». В оргкомитете российского конкурса «Лидер общественной дипломатии» Таганова указана как представитель Финляндии, Эстонии и Латвии.

Правительство Эстонии в 2024 году приняло постановление, которое запрещает отправлять детей в российские лагеря. Сазонов призывает финское правительство «взяться за дело» и последовать примеру соседей.

Газета HS попыталась связаться с Тагановой по телефону и в мессенджерах. Узнав тему разговора, та заблокировала журналиста. Судя по всему, женщине грозят серьезные неприятности — в родной Эстонии её теперь вполне могут посадить.

«Изучать под лупой!»

А в середине апреля HS запустила вторую серию скандала. Оказалось, что субсидии от Хельсинки получала ещё одна организация, причастная, как выразились в газете, к «продвижению российской пропаганды».

На сей раз «злодеем» оказалось детско-юношеское культурное общество Pelikan, ежегодно организующее конкурс чтецов. Победители попадают в финал, проходящий в Крыму. «Конкурс ‘’Живая классика’’, проводящийся более чем в восьмидесяти странах, является одним из методов российской политики влияния в мире», — зловеще предупреждает HS.

Как выяснилось, Pelikan получал финансовую поддержку от хельсинкского управления по делам искусств и культуры (одно из подразделений городского муниципалитета). Городские власти теперь проводят углубленную проверку всех работодателей, получивших от муниципалитета субсидии на трудоустройство в этом и прошлом годах, на предмет наличия каких-либо связей с Россией.

Мэр Сазонов указывает, что в 2025 году в Хельсинки было принято почти 2400 решений по заявкам на субсидии по трудоустройству. 483 — около 20% — были отклонены. В текущем году отказов было еще больше — почти 30%. И тем не менее «пророссийские» организации финансирование получили.

Градоначальник кается, что не сумел создать соответствующий «фильтр». В заявке нужно указывать только основную информацию о работодателе и нанимаемом сотруднике. Сведений о характере работы предоставлять не требуется. Также нет необходимости сообщать подробные данные о деятельности организации, ее целях или возможной идеологии.

В заявке Sun Ray, например, сообщалось о намерении использовать субсидии от города для вспомогательной офисной работы, а также для организации досуга и обучения детей и взрослых. Сорьонен признает, что для принятия положительного решения им хватило сверки данных заявителя с реестром налоговой задолженности и проверки устава организации на соответствие общим правилам самоуправления и «принципам этического партнерства».

Поскольку, как выяснилось, собственным чиновникам доверять нельзя, город нанял для проведения проверки стороннего подрядчика. В муниципалитете оправдываются тем, что ежегодно получают тысячи заявок на субсидии и доплаты. Все они теперь пристально изучаются.

Сорьонен считает, что процедуру подачи заявок нужно ужесточить, чтобы получать больше информации о заявителях. Таким образом, борьба с «мягкой силой» России — в том числе с детскими путевками — способна заметно усложнить процесс государственного субсидирования финских работодателей.