В публичное пространство просочилась информация о том, что в Финляндии не исключают варианта с разблокировкой границы с Россией в феврале будущего года.

ИА Регнум

Ранее русскоязычные жители Суоми, страдающие от отсутствия прямого сообщения между странами, неоднократно пытались достучаться до правительства. А одного из видных членов парламента, осмелившегося заикнуться о том, что стоило бы открыть хоть один пограничный пункт, и вовсе показательно выпороли.

Надежда на оттепель

В ноябре финская газета Ilta-Sanomat сообщила, что в Хельсинки якобы допускают «в рамках эксперимента» открытие зимой одного пропускного пункта на границе с Россией.

Издание 47news.ru, освещающее жизнь в Ленинградской области, пишет, что даже сейчас российские пограничники контактируют с финскими коллегами — это необходимо для примерного понимания намерений противоположной стороны, противодействия нелегальной миграции и международной преступности. В последние годы эти контакты по понятным причинам стали куда суше и холодней, но и даже сейчас финны иногда выдают кое-какую информацию.

Так, недавно сотрудники финского МВД в неформальном порядке донесли, что в Хельсинки обсуждают возможность приоткрытия границы к весне будущего года. Причина таких обсуждений понятна: после того как финны отгородились от России, ситуация в юго-восточных регионах Суоми, традиционно зависимых от туристов из Петербурга и Ленобласти, резко ухудшилась.

Усложнилась логистика, грузы из России финнам теперь приходится везти через Эстонию. Есть и проблемы гуманитарного характера, так как множество проживающих в Финляндии семей имеют родственные связи в России.

С тех пор как Финляндия почти полностью разрушила своё прежнее экономическое сотрудничество с большим восточным соседом, ситуация в стране покатилась под уклон. На приграничных территориях Суоми установилась откровенно депрессивная атмосфера. Время от времени в финской прессе появляются грустные рассказы предпринимателей из юго-западных регионов, скорбно сообщающих, как тяжко им живется после исчезновения в их краях россиян.

Но от разрыва в стране страдают не только приграничные земли, но и целые отрасли национальной экономики — например, деревообрабатывающая и туристическая. Летом количество безработных в Суоми составило почти 300 тысяч человек (при 2,6 млн работающих) — это на 34 тысячи больше, чем годом ранее. А в августе статистики сообщили, что Финляндия стала второй после Литвы среди стран Евросоюза по скорости роста уровня безработицы.

Судя по свежим опросам, 58% жителей Финляндии считают, что их государство движется в неверном направлении. Кое-кто из финнов стал подумывать, что если бы восстановить хотя бы в каком-то, пусть и не в прежнем объёме экономический обмен с восточным соседом, то обстановка в стране явно бы улучшилась.

Тем более что погранслужба рапортует: угроз со стороны России не просматривается.

18 ноября глава пограничной службы Юго-Восточной Финляндии подполковник Хейкки Ахтиайнен сообщил, что ситуация на границе «не менялась осенью и летом, другими словами, на пограничных переходах спокойная и стабильная ситуация». Ахтиайнен уточнил, что теперь его подчиненные чаще патрулируют приграничную зону на автомобилях и с собаками, стали чаще использовать дроны, по-прежнему контактируют с российскими коллегами. «Сотрудничество осуществляется в рамках соглашения о границе. Каждую неделю происходит обмен информацией», — заверяет подполковник.

Однако если у кого-то и возникла надежда на «оттепель», то в Хельсинки постарались её пригасить. Недавно финские власти демонстративно пошли на конфискацию ряда объектов недвижимости, принадлежавших посольству России и находившемуся в Хельсинки Российскому центру науки и культуры (РЦНК обвинили в организации поездок финских детей в крымский лагерь «Артек»).

Что касается границы, то она, похоже, так и останется закрытой. «Необходимости в решении об открытии границы с Россией в настоящий момент нет», — отрезала 13 ноября в разговоре с прессой глава МВД Финляндии Мари Рантанен.

Как известно, финны закрыли границу под предлогом того, что Россия организовала миграционное нашествие на Суоми через свою территорию. По Рантанен, Москва «всё ещё может очень быстро перегнать большое количество людей к границе».

«Ужасный опыт» объезда

Обольщаться в любом случае не стоит: даже если будет открыт хотя бы один пункт пропуска, российским туристам в любом случае поехать в Финляндию, как раньше, не получится — в Хельсинки ещё в 2022 году демонстративно отказались от выдачи турвиз нашим гражданам.

Разве что кому-то удастся возобновить «финский транзит», который был ранее доступен для возвращения в Россию из Европы.

Точно удобнее станет тем гражданам России, у кого в Суоми живут родственники, кто имеет ВНЖ или учится за границей. Однако пока все эти разговоры достаточно абстрактны — финским госчиновникам явно нравится выстроенный ими «железный занавес».

Но многих жителей Финляндии это не устраивает, и они не молчат.

«Решение финского правительства закрыть границу противоречит регламенту ЕС, согласно которому любые ограничения могут быть только индивидуальными», — заявляет Алексей Булавцев, член правления НПО «Александровское общество», представляющего часть русскоговорящих жителей Суоми.

Еще в августе эта организация подала в Европейский парламент петицию за открытие границы. Также, по словам Булавцева, большие надежды возлагались на принятие нового закона, позволяющего «отфутболивать» мигрантов прямо с границы, не пуская их вглубь страны для рассмотрения прошения об убежище.

Ожидания, однако, оказались напрасными — закон приняли, но границу не открыли.

Надо сказать, что за разблокировку восточных рубежей ратуют не только представители русской общины, но и отдельные финские эксперты. Например, идею об открытии одного из пограничных пунктов в тестовом режиме высказал профессор Университета Восточной Финляндии Юсси П. Лайне.

«Если возникнут проблемы, например, направляемая миграция, пункт пропуска можно будет немедленно закрыть», — предлагает профессор.

В целом же, по его словам, он сейчас не видит «фактической причины или явной угрозы, которая могла бы оправдать полное закрытие границы».

Противоположную точку зрения высказал директор по связям хельсинкского «Европейского центра по борьбе с гибридными угрозами» Юкка Саволайнен. По его мнению, «всё население вместе с политическим руководством страны полностью привержены грядущим изменениям мирового порядка. В России не наблюдается никаких признаков к смягчению ситуации», — констатирует Саволайнен.

А пока идут эти дискуссии, пограничный пункт Нарва-Ивангород остается единственной для многих жителей Финляндии возможностью въехать в Россию. «Мы промерзли до костей, стоять на эстонской границе пришлось восемь часов», — жалуется гражданин Суоми Илья Морев. Он объясняет это тем, что эстонские пограничники и таможенники стали проводить дополнительные проверки, вызванные санкциями.

«Они прекратили работу пропускного пункта по ночам. За нами на момент закрытия остались около трехсот человек. Кто-то абсолютно точно остался ночевать у границы, чтобы не потерять свое место», — сообщает Морев.

Депутат униженно извинялся

30 ноября три правозащитные организации провели в центре Хельсинки митинг за открытие границы. Правда, их беспокоят не столько права жителей Суоми, лишившихся прямого доступа в Россию, сколько проблемы мигрантов из третьих стран, которые больше не могут въехать в Финляндию с востока.

«Они направляются к границе не потому, что Россия использует их как оружие, а потому, что они находятся в бедственном положении, которое Москва беспринципно использует в своих интересах», — заявила Санна Валтонен, председатель правления организации «Поддержка просителей убежища».

На днях произошёл и показательный скандал. В конце октября «Александровское общество» провело встречу с депутатом Эдускунты Киммо Кильюненом (член оппозиционной Социал-демократической партии Финляндии), председателем парламентского комитета по иностранным делам. Эта встреча была записана на видео, а соответствующий ролик появился в интернете.

В ходе той беседы Кильюнен заявил, что граница между Финляндией и Россией должна быть открыта для пассажиров. Принятый недавно в Финляндии закон, запрещающий гражданам России покупку недвижимости в Суоми, политик охарактеризовал как «расистский».

Он также с недовольством заметил, что на ситуацию оказывает сильное гибридное влияние финская бульварная пресса. На видеоролик обратило внимание крупнейшее финское издание Helsingin Sanomat, опубликовавшее по этому поводу негодующую статью.

После этого Кильюнену пришлось выпустить специальный пресс-релиз с извинениями. «Ситуация в России и на восточной границе касается меня лично и моей семьи. Как председатель комитета по иностранным делам я должен был понимать, что не могу делать подобных заявлений», — сокрушается депутат.

По его словам, речь шла исключительно о его личном мнении, которое никак не отражает позицию его партии или возглавляемого им парламентского комитета. Однопартийцы от высказываний Кильюнена поспешили дистанцироваться.

К слову сказать, сам Кильюнен хоть и призывает открыть хотя бы один пункт на границе, другом Москвы никак не является.

Ранее он заявлял, что «на сто процентов мир на Украине возможен только с новой демократической Россией». По его словам, эта «новая Россия» должна будет заплатить «компенсации», а еще он хочет проведения «трибуналов над теми, кто нарушил международное право». Недавно Кильюнен организовал визит в Хельсинки Юлии Навальной (внесена в перечень террористов и экстремистов) и Владимира Кара-Мурзы (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Однако даже такому твердокаменному «лоялисту», как Киммо Кильюнен, минутной «крамолы» — а именно так было расценено его мнение относительно границы — не простили. Другие политики принялись его осуждать, отмечая, что, дескать, доверие к Кильюнену «пошатнулось». В итоге тот вынужден был подать в отставку с поста председателя комитета по иностранным делам, а напоследок еще раз униженно извинился. Подобная борьба за единомыслие, не допускающая разности мнений даже в мелочах, очень напоминает практики тоталитарных режимов 30-х годов.

Сейчас финские правые политики, составляющие коалиционное большинство, требуют забыть об открытии границы с Россией. В качестве довода они используют недавнее повреждение интернет-кабеля, связывающего Суоми с Германией. А 2 ноября стало известно об обрыве интернет-кабеля, связывающего Финляндию и Швецию — теперь уже сухопутного.

Оба ЧП априори объявлены «российскими диверсиями». Правда, как выясняется, финско-шведский кабель был случайно поврежден экскаватором во время строительных работ, но это же ничего не значит…